Le toca el baile al PAN...

1.- El Comité Ejecutivo Nacional del PAN determinó que el actual dirigente de ese partido en el estado de Veracruz, formalmente, es el interino, Arián Gabriel Hernández.Esto implicará que se haga un llamado para que convoque de manera inmediata a la Comisión Permanente Estatal para que resuelva la licencia de Joaquín Guzmán Avilés, quién no podrá tomar el control nuevamente del partido, ya que quedará en manos del designado interino hasta que repitan la elección interna estatal. Como se recordará, en la pasada elección ganó la dupla compuesta por Federico Salomón y la Senadora de la República, Indira Rosales San Román, sin embargo, fue impugnada por Joaquín Guzmán.Y el destino del PAN en el estado se encamina, según se ve, a que ha tomado la dirigencia del PRI que, sin estar en las mismas condiciones, la revoltura llevará al mismo lugar: Desorden y afectación a la militancia.2.- Y apenas es jueves y ya la nota roja se está metiendo en la documentación para el evento del próximo domingo. Resulta que la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, informó “...que la madrugada de este miércoles fueron robadas de sus instalaciones en el municipio de Matehuala, por lo menos, tres paquetes electorales que contenían más de cinco mil boletas correspondientes a la consulta de revocación de mandato a llevarse a cabo el próximo domingo...”La representación del INE en San Luis Potosí detalló que se trata de 5 mil 02 boletas para la consulta de revocación de mandato las que fueron sustraídas y son las que corresponden a tres casillas que se ubicarán en el municipio de Mexquitic de Carmona, 558-C1, 566-C1 y 580-C1, con folios del 136 003 al 137 822, 142 475 a 144 053 y 156 321 a 177 923.Y la pregunta: ¿Quién o quienes podrán tener interés en sustraer esa documentación?Ya se verá el domingo al anochecer, o el lunes cuando muy tarde, en que paquetes aparecen las boletas “robadas”...3.- Para dar celeridad al trámite del trabajo legislativo pendiente, y darle aceleración a las reformas pendientes y que los legisladores estén ocupados en sus labores en el año, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados propuso ampliar de seis a nueve meses los periodos de sesiones ordinarias en el Congreso de la Unión, lo que no gustará seguramente a muchos de ellos.La mayoría parlamentaria de Morena argumentó que”...México es el país delos que menos trabajan en el Poder Legislativo...”Por lo anterior, por conducto de “...una iniciativa del diputado Martín Sandoval, Morena enlistó en la Gaceta Parlamentaria de ayer, la propuesta de “ampliar el segundo periodo de sesiones del Congreso Mexicano, para establecer que éste vaya del 1 de febrero hasta el 30 de junio; es decir, para que el Poder Legislativo sesione durante nueve meses, tal como sucede en sociedades avanzadas y las cuales cuentan con instituciones fuertes...”.Recordó que en el Senado está pendiente la minuta de los diputados de una reforma aprobada el 2 de octubre de 2019 -con 365 votos a favor y 3 abstenciones- que modifica el artículo 66 de la Constitución, que propone ampliar en un mes el segundo periodo de sesiones del Poder Legislativo Federal, del 1 de febrero al 31 de mayo, que hoy concluye el 30 de abril.Argumentó que esta propuesta “responde a una de las históricas demandas que han realizado diversos sectores de la sociedad, entre los cuales destacan grupos de académicos, integrantes de la sociedad civil, senadores, diputados, así como diferentes actores políticos, que han considerado que la ampliación del segundo periodo de sesiones del Poder Legislativo Mexicano podría significar un cambio de gran trascendencia que ayudaría a hacer más eficientes las funciones parlamentarias que tienen a su cargo tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República”, se lee en el Financiero.Ya se verán las reacciones por el efecto dominó..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "