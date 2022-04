Mi derecho a no votar

“El Tribunal Electoral podría

anular la revocación de mandato”

Lorenzo Córdoba

Jamás habíamos estado tan entusiasmados con NO ir a votar en un proceso electoral como lo estamos hoy, en el de este domingo diez. ¿La razón?... sobran argumentos. Primero porque se trata de un capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pretende mediante este ejercicio y usando las instituciones del estado, más miles de millones de pesos del erario propiedad de usted y míos, tomar un poco de oxigeno para continuar con su fracasado gobierno.Otra razón para NO ir a votar es porque de pasadita AMLO usará esto como pretexto para correr a todos los consejeros del INE y a los del Tribunal Electoral, las únicas instituciones honestas que han logrado sobrevivir a la 4T y gracias a las cuales se reconoció la absoluta victoria de AMLO como candidato presidencial, respetándole sus más de treinta millones de votos que obtuvo en la contienda del 2018.López Obrador ya advirtió que consejeros y demás personal del INE se van después de la payasada del diez, que dará paso a la creación de otro instituto electoral y un nuevo tribunal cuyos integrantes los elegirá el pueblo, para lo cual cada uno de los tres poderes propondrá veinte elementos de los 60 que se requieren, de manera que el Ejecutivo que es él, el presidente, pondrá veinte suyos incondicionales; el legislativo que no mueve un dedo sin consultar al presidente pondrá otros veinte de los cuales al menos quince mandará AMLO, con lo que se hacen 35 incondicionales del presidente y el poder legislativo pondrá sus veinte de los que cuando menos cinco serán recomendados de AMLO de tal suerte que ese nuevo instituto y tribunal cuyos miembros “elegirá el pueblo”, tendrá cuarenta incondicionales morenistas y veinte de relleno.Con esta maniobra AMLO garantiza que para el 2024 tendrá al órgano electoral de su lado para hacer ganar la elección a su candidato.Y tampoco estamos de acuerdo con que se promueva la votación para la revocación de mandato, innecesaria, porque los funcionarios de la 4T que “gobiernan Veracruz”, una pandilla de corrientes corruptos, estén gastando miles de millones de pesos del presupuesto en la propagando que hacen para manipular a los paisanos y obligarlos a que acudan a las urnas; organizando mítines como el del pasado sábado de acarreados y empleados del gobierno que fueron amenazados con perder el empleo si no se presentaban a aplaudirle a AMLO y a la zacatecana Rocío Nahle que vino a placearse.Esta no es la democracia, usar a los necesitados empleados y a los ignorantes veracruzanos para apoyar algo que no necesita apoyo porque la Constitución lo protege, como es la permanencia de AMLO en la presidencia hasta el 2024, son cosas absurdas en las que de ninguna manera queremos cooperar.El diez de abril, el próximo domingo, váyanse a la playita estimados paisanos, pasen un domingo familiar y olvídense de la vacilada esa de la revocación, y si son católicos creyentes recuerden que es el domingo de ramos y hay que bendecir la palma para colocarla detrás de la puerta, a la mano, para cuando haya tormentas eléctricas tengamos quien nos proteja.En su leída columna Historias de Reportero, el periodista Carlos Loret de Mola, comenta ayer sobre la mentada revocación de mandato: “Por si fuera poco, encuentro en este ejercicio una contradicción flagrante: el presidente que se dedica a recortar los más indispensables programas de apoyo a la gente dizque por austeridad, súbitamente decide gastar 1,500 millones de pesos en una revocación de mandato que nadie pidió, nadie quiere y nadie necesita... salvo él, que sí la pidió, sí la quiere y sí la necesita para seguir evadiendo su responsabilidad en los temas de fondo: inseguridad cada vez peor, carestía que dispara hasta el precio de la tortilla y corrupción que penetra hasta su propia familia.”“¿Qué voy a hacer el domingo? Estaré de vacaciones, tomando nota de cómo compiten los gobernadores por agradar al líder, cómo usan los programas sociales para chantajear a los ciudadanos, cómo acarrean gente a votar, cómo festejan el triunfo como hacen los más famosos dictadores de la historia (“¡ganamos con el 90% de los votos!”), cómo AMLO celebra sus goles como si no fuera patético ganar un partido en el que el equipo rival decidió no saltar a la cancha, y cómo al final él mismo lanza el grito de guerra para iniciar, ahora sí de lleno, la toma del INE: el gran sueño del dictador de clóset.”Desde el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Seguridad Pública, investigan a los elementos que detuvieron y liberaron al regidor primero de Nanchital, Elvis Ventura Juárez, cuando fue sorprendido con armas de fuego sin permiso de portación, una fuerte suma de dinero y equipos de radiocomunicación en pleno proceso electoral de la comunidad de Mundo Nuevo, esto en Coatzacoalcos, al sur del Estado.La SSP ya abrió una carpeta de investigación en contra de los elementos que detuvieron a Elvis Ventura, pues a pesar de que fue encontrado en flagrancia llevando a cabo un delito electoral, como la compra de votos, y portaba armas sin permisos, fue liberado junto a las personas que lo acompañaban. El pasado domingo, el regidor primero de Nanchital fue detenido por elementos de la SSP, pero liberado de manera instantánea tras un jugoso acuerdo con los elementos policiales, de acuerdo con testigos. Hoy Elvis Ventura se mueve con total impunidad, mientras el proceso electoral de en Coatzacoalcos, quedó manchado por la compra de votos, y la intromisión de políticos Nanchitecos, sin que nadie haga algo al respecto. Ya se sabe que algunos candidatos que participaron en la elección de agente municipal de la comunidad de Mundo Nuevo se preparan para impugnar la elección, pero además, llevarán a cabo una denuncia formal ante la Fiscalía, en donde el nombre de Elvis Ventura Juárez estará en las primeras hojas de este recurso.Durante su conferencia de media mañana, el gobernador Cuitláhuac García, ayer reconoció el trabajo de las fiscalías, federal y estatal, en cuanto a la extradición de la señora Karime Macías: “no olvidemos –dijo- que nos dejaron una deuda atroz pero además, no se vio en qué se utilizó, de acuerdo a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) todos esos miles de millones de pesos se fueron en corrupción y saqueo”. Un tip, señor, pregúntele a cualquiera de estos colaboradores de usted, Alejandro Dávila, Ulises Rodríguez, Ranulfo Márquez o Rafa Castillo, tres ejemplares emblemáticos de la época del duartismo, que ahora son morenistas.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "