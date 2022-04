Pepito Lima, muy lento

Vaya que es de reflejos bastante lentos el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco.Y es que el economista pozarricense apenas anunció ayer, más de tres años después de haber iniciado las administraciones federal y estatal de Morena, que la secretaría a su cargo cancelará los contratos leoninos que desde 2017, con la complicidad del Congreso local que entonces controlaba el PAN, realizó la empresa regiomontana NL Technologies S.A. de C.V. con más de 15 ayuntamientos, entre ellos el de su natal Poza Rica y el del puerto de Tuxpan, que actualmente gobierna el ex diputado local José Manuel Pozos Castro, padre de José Manuel Pozos del Ángel, subsecretario de Planeación de la Sefiplan.Ya habíamos comentado aquí que en octubre de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador aludió en una de sus conferencias de prensa el escandaloso tema de los proyectos de prestación de servicios (PPS), un tipo de asociación público-privada (APP) que según la Secretaría de Hacienda actualmente tiene comprometidos casi 57 mil millones de pesos de las participaciones federales de estados y municipios. Y referíamos que un caso grave era el de Veracruz, donde en 2017, en el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, adquirieron alumbrado y “aplicación de tecnologías en servicios públicos” bajo contratos de 12 a 25 años con la firma NL Technologies, de Monterrey. Mencionamos que tan sólo Chiconquiaco, municipio cercano a Xalapa, con 90% de su población en pobreza, el saldo por pagar (25 millones de pesos) era 314.87 % superior al monto de inversión (6 millones de pesos).El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), que reporta directamente a la Comisión de Vigilancia del Congreso local, en su Informe de Resultados de la Fiscalización a las Cuentas Públicas 2020 imputó al Ayuntamiento de Poza Rica un probable daño patrimonial de 10 millones 408 mil pesos en dos observaciones derivadas de un contrato de APP con esta empresa propiedad de Carlos Manuel Knight Crespo, primo de la segunda esposa del ex diputado y senador panista Roberto Gil Zuarth, ex secretario particular del ex presidente Felipe Calderón.El ORFIS identificó pagos duplicados por el concepto del servicio de energía eléctrica, derivado del hecho de que NL Technologies incumplió con los compromisos contractuales asumidos con el Ayuntamiento pozarricense, que tuvo que hacerse cargo del pago de la energía eléctrica.La Sefiplan retuvo y enteró participaciones federales al Fideicomiso de Garantía y Pago número 011031005134, constituido ante Banco Afirme S.A., vinculado al contrato de Asociación Público-Privada, que en reiteradas ocasiones fue omiso en el cumplimiento de sus obligaciones legales y no pagó, como era su obligación, el importe de la facturación por concepto de alumbrado público, obligando a este Ayuntamiento a realizar el pago a CFE para evitar la interrupción del servicio, de lo que se derivan las observaciones mencionadas.Si la empresa y el fideicomiso siguieron en el mismo tenor, actualmente se estimaría un probable daño patrimonial al municipio de Poza Rica de más de 35 millones de pesos.El Ayuntamiento, para salvaguardar el patrimonio de los pozarricenses, requisó el servicio de alumbrado público a NL Technologies e inició el proceso de revocación de concesión y recisión del contrato según la Gaceta Oficial del Estado número 248 de fecha 23 de junio de 2021. Pero dichas acciones aún no se encontraban en proceso.El que dicen que anda volando alto, pero muy alto, es el abogado veracruzano Raúl Contreras Bustamente, pues la Facultad de Derecho de la UNAM en la que fue reelecto como director, acaba de ser rankeada por tercer año consecutivo como la mejor escuela de Leyes de Iberoamérica.QS World University Rankings 2022 la ubicó en el lugar 29 dentro de las mejores escuelas de Derecho en el mundo, lo que significa un avance de 5 lugares respecto de la misma clasificación en 2021, consolidándose como la número uno de Iberomáerica.Quien le otorga esas posiciones no es un organismo gubernamental ni tampoco un medio de comunicación, sino que se trata de la empresa evaluadora de servicios educativos a nivel universitario más famosa y reconocida del mundo.El avance de la Facultad de Derecho de la UNAM ha sido indiscutible, pues con los mismos instrumentos de evaluación pasó del lugar 48 en 2019 al 41 en 2020, al 34 en 2021 y ahora al 29 en 2022.En cuatro años la institución ha ganado 19 posiciones en ese ranking, gracias al cuerpo académico encabezado por el doctor en Derecho oriundo de Banderilla.Respecto a Iberoamérica, donde refrenda su indiscutible primer lugar, la Facultad que dirige Contreras Bustamante es seguida por la Pontificia Universidad Católica de Chile, que ocupa el lugar 38, y por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, colocada en el lugar 40 del mismo ranking.