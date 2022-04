El notario público Ignacio R. Morales Lechuga...

1.- En una declaración que se publicó ayer en el Universal, el licenciado Ignacio R. Morales Lechuga, Notario Público en la ciudad de México, fue categórico al responder a una interrogante sobre un evento presuntamente celebrado ante su Fé Pública: “...No puedo dar detalles de la operación consignada ante mi fe, porque respeto el principio del secreto profesional...” que se consigna en el Artículo Sexto de la Constitución General de la República.Además, sobre el particular, es aplicable también la Ley Reglamentaria de Protección de los datos personales.Y, por otra parte, la Ley del Notariado de la ciudad de México “...exige atender con imparcialidad, probidad y libertad en el marco del estado constitucional de derecho y legalidad...”El licenciado Morales Lechuga, como se sabe, es originario de Poza Rica y fue, hace algunos años, Procurador General de la República, y en Veracruz, Secretario General de Gobierno.2.- Por otra parte, el veracruzano avecindado en la ciudad de México, es también un colaborador constante en el diario nacional El Universal, y toca temas, principalmente, de orden jurídico y político, y cuenta con una currícula extensa en su vida como profesional del derecho.3.- Lo sucedido ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es sólo un apunte que tiene once actores que revisan hoy, temas de importancia para la vida económica y política de México: la Ley de la Industria Eléctrica en cuyo resultado habrá matices que impactarán en las Cámaras del Congreso de la Unión y en la vida política del país.La Semana Santa será un parámetro para lo que, en días por venir, permeará en la vida de todos los mexicanos.Falta poco..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "