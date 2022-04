Cuelgan a un violador

“En la vida hay que dejar

huella pero sin pisar a nadie”

Yo

A pesar de que el gobernador, Cuitláhuac García, y su secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, siguen cacareando que Veracruz es el segundo estado más seguro del país y los índices delictivos van a la baja, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice otra cosa. En el primer bimestre de este año la entidad volvió a ocupar el primer lugar nacional en secuestros (desbancó al Estado de México) y es tercer lugar en feminicidios.De los 38 secuestros contabilizados en el país entre enero y febrero, Veracruz registró seis; cuatro de mujeres mayores de 18 años y dos de menores de edad; arriba del Edo de México que registró cinco, Baja California tres y de ahí para abajo. En ese lapso se contabilizaron dos feminicidios en Coatzacoalcos y dos en Cosamaloapan (aunque unos colectivos dicen que fueron seis y otros siete), de ahí el deshonroso tercer lugar. Pero eso ya no es noticia en una entidad donde estos flagelos forman parte de lo cotidiano, de lo ya visto. Es tanta la irresponsabilidad de nuestras autoridades para aplicar justicia que el ciudadano común ha optado por tragarse sus penas cuando uno de los suyos es víctima de la delincuencia, porque ir a denunciar es lo mismo que no hacer nada, y otros han comenzado a hacer justicia por propia mano, como es el caso del violador que fue colgado en la congregación de Palmas de Abajo, tras cometer el crimen de violar a una menor de edad y cuando lo detuvieron los habitantes del lugar prefirieron colgarlo.Justicia por propia mano, que entregarlo a las autoridades porque saben que al rato lo sueltan y seguirá haciendo daño a la sociedad. La justificación que dieron del linchamiento es que “el violador se arrepintió y mejor se suicidó”. Por su inactividad, por su falta de eficiencia, porque han dejado a la sociedad a merced de la delincuencia las autoridades en Veracruz han perdido la confianza.Ahora que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez agradeció a la FGR y a la FGE que atiende su empleada Verónica Hernández Giadáns, quien en su momento admitió su parentesco con Guadalupe Hernández Hérvis, La Jefa, presunta operadora los Zetas, a quienes el gobernante reconoció el trabajo que habían realizado en la localización y ahora extradición de la señora Karime Macías ex de Duarte, hay que recordar que quien la denunció ante las instancias federales y dio seguimiento legal al caso, fue el eficiente abogado veracruzano Jorge Winckler Ortiz, Fiscal General del Estado en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue vulgarmente corrido del cargo y perseguido por la actual administración de la 4T, en uno de sus tantos actos de odio y venganza contra quienes ejercieron el poder antes que ellos. Es necesario aclarar este asunto porque los señores, que no han sabido hasta el momento donde están parados, se quieren adornar con sombrero ajeno en un asunto en el que nada han tenido que ver, al contrario, lo han entorpecido. En cambio, Winckler Ortiz, que goza de una bien ganada fama de prestigiado abogado, utilizó las vías legales que existen para traer a Veracruz a la señora Karime para procesarla y obligarla a devolver los recursos del DIF que se supone sustrajo para su beneficio personal, al grado de desafiar al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien le brindó impunidad a la pareja Javier-Karime. Que no nos vengan con que gracias a los buenos oficios de la señora Verónica Hernández Giadáns pronto se extraditará a la mencionada ex primera dama del estado para que responde por las acusaciones que le dejó sembradas en la Fiscalía del Estado, el abogado Jorge Winckler Ortiz.El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia mañanera el envío de una reforma constitucional para modificar la legislación electoral actual para que, por medio de encuestas a mano alzada o mecanismos similares típicos en sistemas populistas en todo el mundo como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, etc., y ya un producto probado en esta administración para que el “pueblo” elija a los consejeros ciudadanos y a los magistrados del Tribunal Federal Electoral y con procesos turbios al margen de la ley puedan ir consolidando una dictadura perfecta ya que la propuesta será enviada al congreso una vez que sea llevada a cabo la votación de revocación de mandato, la cual seguramente será muy baja en participación y de la cual se acusará al INE de sabotaje y el pretexto perfecto para alegar que no es eficiente ni transparente, cuando sabemos que no le dieron presupuesto para este ejercicio y que la estrategia de Morena y el oficialismo es tener un órgano electoral a modo, se ve en el horizonte a un presidente con hambre de perpetuarse en el poder y sentar un nuevo presidencialismo absoluto, como lo fue los más de 70 años de PRI, al final el viene de ese régimen solo que ahora más radical.Evitemos que lo que nos costó casi 30 años construir y es lo único que detiene a este presidente de ser un dictador más en Latinoamérica sea desaparecido. Alcemos la voz y que vea que no todo México está de acuerdo con sus propuestas y llegue al congreso para que no sea pasada como todas las iniciativas obradoristas como dice el mismo presidente “sin cambiarle una sola coma”.La diferencia entre Loret, López Dóriga, Ciro, Trujillo (Brozo) y todos los defenestrados por AMLO, y los zánganos hijos del presidente es que los primeros trabajan, han trabajado toda su vida y los hijos de López Obrador han sido unos mantenidos vividores, que de la noche a la mañana cuando “papi” se hizo presidente se enriquecieron en menos de un año.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "