Sefiplan: ¿ignorancia o complicidad?

A finales de marzo pasado, a pregunta expresa de un representante de un medio veracruzano, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el esquema fraudulento que se promovió en Veracruz desde el Congreso del Estado en 2017, al amparo de la controvertida figura de las Asociaciones Público-Privadas (APP), acordadas por la empresa NL Technologies S.A. de C.V. con varios municipios de la entidad para la instalación de luminarias supuestamente ahorradoras de energía y la prestación del servicio de alumbrado público.Esta figura ha venido causando graves daños a las haciendas municipales de los ayuntamientos que suscribieron los contratos y particularmente de aquellos que celebraron un contrato de fideicomiso “irrevocable” con Banca Afirme para garantizar a la concesionaria regiomontana el pago de sus servicios y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el importe del suministro de energía.El Despacho Aguilar de la Llave y Asociados, S.C., que desde 2018 asumió exitosamente la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Cerro Azul, logró invalidar este esquema a través de tres acciones que propuso y ejecutó el Cabildo: la requisa del servicio público de alumbrado, la revocación de la concesión para prestarlo y la rescisión del contrato de APP.Posteriormente, este Despacho asesoró a los ayuntamientos de Tuxpan y Poza Rica. El primero de ellos concluyó los procesos de requisa, revocación y rescisión, y a pesar de ello, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se ha negado a reconocer el hecho de que, una vez rescindido el contrato, el fideicomiso relativo pierde su razón de ser, por lo que es totalmente indebido que le sigan descontando las participaciones al municipio para servir a un contrato que legalmente ya no existe, lo cual causa grave daño a las finanzas municipales, particularmente por el hecho de que NL Technologies continúa sin cubrir la factura eléctrica, como es su obligación.Lo anterior se deriva del hecho de que, conforme a lo pactado, el fideicomiso debería pagar con los ahorros que supuestamente las nuevas luminarias habrían de generar con respecto al consumo histórico, en primer término, el consumo de energía eléctrica originado por el alumbrado público. Al incumplir con esa obligación contractual, se orilló al municipio a cubrir con sus propios recursos la factura que emite la CFE, so pena de ver interrumpido el suministro y con el riesgo de incurrir en responsabilidades administrativas por el desvío de recursos.A lo largo de cuatro años, la estrategia jurídica diseñada por el Despacho Aguilar de la Llave, S.C. ha mostrado ser la apropiada, ganando en todas las instancias judiciales, pero se ha encontrado con la cerrazón de las autoridades financieras del estado, concretamente de la Sefiplan, que sospechosamente han preferido privilegiar el interés de una empresa privada que tiene una larga historia de fraudes cometidos no sólo en Veracruz, sino en varias entidades del país, por encima del interés legítimo de los ayuntamientos veracruzanos y en franca contradicción con lo expresado por el presidente López Obrador y recientemente también por el gobernador Cuitláhuac García.El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, ha declarado tardíamente que la dependencia a su cargo respaldará a los ayuntamientos para cancelar los contratos con NL Technologies, para lo cual, dijo, ha hecho contacto con la Secretaría de Hacienda. Pero el problema es que la dependencia federal no tiene mayor injerencia en este asunto, salvo por lo que se refiere al Registro Único de Deuda que lleva. Las participaciones federales se remiten a los ayuntamientos, que son los titulares de las mismas, a través de las secretarías de finanzas de los estados, que hacen la retención de las mismas cuando esto procede. En este caso, con base en una instrucción expresa de cada tesorero municipal que, cuando menos en el caso de Tuxpan, esa instrucción ya fue revertida por la Tesorería local y sigue sin atenderse por Sefiplan.En cuanto a la intervención del Congreso local en este asunto se puede decir, primero, que no tiene competencia, porque al igual que la Secretaría de Finanzas, no es parte del contrato y, en segundo término, porque al intervenir el Poder Legislativo propiciaría que NL Technologies defienda sus intereses por la vía del amparo, lo que, en el mejor de los casos, retrasaría por meses o años la solución de un problema que asfixia a las tesorerías municipales.Los abogados de la empresa concesionaria citan en autos y recomiendan irse por la lesividad para cancelar el contrato, esto es, que la LXVI Legislatura local en funciones deje sin efecto los acuerdos y autorizaciones de las dos Legislaturas anteriores. Situación que no es posible porque se trata de hechos consumados.Lo grave es que hay un descuento de 27 millones de pesos mensuales. Y aquí surgen las siguientes interrogantes: ¿Quién va a ser el responsable de estos pagos dobles? ¿El descuento se lo restan al pueblo veracruzano? Alguien, tarde o temprano, deberá rendir cuentas por este burdo fraude y saqueo a los ayuntamientos.Este viernes 8 de abril, a las 09:00 horas, en el salón Xico de un conocido hotel ubicado en la calle Ignacio Zaragoza, en el centro histórico de Xalapa, la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR), a cargo ahora de Iván Martínez Olvera, hará la presentación oficial de la Campaña de Promoción Turística “Veracruz, aquí es”.Gracias por la invitación. Cómo se nota que ya no está doña Xóchitl Arbesú Lago."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "