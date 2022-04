Inflación: otro golpe para los pobres

escribiré ni hablaré de AMLO y MORENA.

Voy hacerle caso sólo a algunos de los correos electrónicos y wasapes que me llegan cada lunes, después de que leen en este medio mi columna, donde me sugieren que ya deje en paz a MORENA y a su dueño, porque a pesar que les contesto y les digo que cada semana dan de qué hablar, porque dan la nota, por tratarse de >la semana mayor< les daremos descanso, y no hablaremos de lo tramposos y perversos que son la cúpula, y una importante porción de los dirigentes estatales y regionales del partido magenta.Por esta ocasión no apuntaremos que por más que diga Andrés Manuel que es más juarista que Benito Juárez García, y que, tanto él como muchos miembros de su gabinete, sus gobernadores, infinidad de dirigentes nacionales, estatales, diputados federales, locales, senadores y hasta alcaldes de su partido han estado cometiendo delitos electorales, violentando la Constitución, al haber promovido la revocación de mandato.Tampoco apuntaremos que revivieron muertos para que firmaran la solicitud, para llenar los requisitos que la ley les exigía, para que ese ejercicio de participación ciudadana se pudiera realizar.Por esta ocasión no escribiré sobre los acarreos que los gobiernos morenistas -como el de Veracruz-, al viejo estilo del PRI, pero mejorado, hicieron ayer domingo, para llevar a miles de ciudadanos/as a las casillas para votar para que AMLO se quede, tomando dinero para tal efecto “del cajón público”, y que tanto criticaban cuando eran oposición.Vamos a hacerles caso y tampoco escribiremos de los millonarios recursos que gastaron en espectaculares, bardas, pegotes, calcomanías y medallones para promocionar el slogan, y los otros tantos millones y millones de pesos para los lonches para los sufragantes, dinero en efectivo para los operadores que organizaron a los colonos, campesinos, ejidatarios y empleados del gobierno que ejecutaron la logística para acercarlos a las casillas.No, de eso hoy no vamos a escribir ni hablar, porque todos esos multimillonarios dineros se justifican porque fueron gastados para que siga de presidente don Andrés, que ha estado realizando acciones públicas que en estos más de tres años han estado logrando que los pobres sean menos pobres (ajá), y los ricos menos ricos (mmmmhhhh), dado que los pobres con este gobierno comen mejor, visten mejor, nunca les faltan los medicamentos en las clínicas de salud, IMSS o ISSSTE, a donde se los entregan puntualmente. En pocas palabras, porque el gobierno de 4t les ha traído bienestar a todos los más de 80 millones de compatriotas, que antes de que por decreto AMLO acabara con el neoliberalismo, no tenían seguridad, no comían bien y tenían que andar comprando los medicamentos que tanto sus hijos como ellos requerían para tener salud.Con MORENA y su gobierno, esas masas sociales son felices y por ello salieron ayer a votar los 32 millones para que se quede AMLO; los mismos que lo hicieron presidente el primero de julio de 2018, porque de esa forma el kilo de tortilla nunca lo compraremos a más de 20 pesos; el limón jamás lo adquiriremos a más de 70 pesos; el kilo de aguacate a más de 75 pesos, el cono de huevo a más de 60 pesos, el frijol (sin gorgojo) a más de 50 pesos etc. etc., porque AMLO ha hecho un gobierno para proteger su salario, que les alcanza cada vez para comprar más satisfactores.Hoy con él, los pobres son más felices porque no hay inflación; porque no hay angustia, estrés ni desesperación por inseguridad; porque tienen médico y medicinas a tiempo y eso los hace sonreír cada mañana. Hoy los pobres son, en efecto, hombres y mujeres contentos y satisfechos, agradecidísimos con su benefactor que honró la palabra empeñada como candidato de que,Por eso hoy"Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "