Las frías cifras de violencias contra las mujeres en el estado de Veracruz, indican que tan solo en el primer bimestre de este año 2022, el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres (OUVMujeres) de la Universidad Veracruzana (UV), había identificado en sus monitoreos, 20 feminicidios, 15 homicidios, 106 desapariciones y 60 agresiones a mujeres en el estado de Veracruz.La creciente violencia en contra de las mujeres se sigue suscitando, pese a que la entidad veracruzana es la única del país con dos Alertas de Género, la primera por Violencia de Género Contra las Mujeres y la segunda por Agravio Comparado por discriminación normativa en derechos sexuales y reproductivos.La primera de las Alertas se declaró en noviembre de 2016, hace más de cinco años, en tanto que la segunda fue a finales de 2017, sin que alguna de ellas haya dado el resultado que se esperaba.Al respecto, la doctora Estela Casados González, coordinadora del @OuvMujeres de la UV, reconoció que, para frenar esta creciente violencia contra las mujeres, aun cuando en la entidad veracruzana existen dos declaratorias de Alerta y pudiera declararse una tercera, lo que hace falta además de la voluntad política, es la voluntad popular, de la ciudadanía, “que la sociedad civil se involucre más”.Hace falta, obviamente, un mayor presupuesto para llevar a cabo las acciones que requiere la implementación de estas alertas, pero, además, “una reglamentación puntual que sea vinculante, que de sanción a los gobiernos locales que no cumplen con las declaratorias”.Debe haber una reglamentación que sancione a los gobiernos locales que no cumplan con esas disposiciones, insistió.Pero, sobre todo, advirtió la doctora Estela Casados González, hace falta que la sociedad civil se involucre más, pues “no hay una exigencia sostenida de la sociedad” y sí, por el contrario, persiste la burla, el descrédito.En este sentido, la Universidad Veracruzana, “Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” podría promover la organización de la sociedad para enfrentar estas violencias contra las mujeres, en los cinco campus con que cuenta en el territorio estatal veracruzano.... La Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores, a la cual pertenece la Universidad Veracruzana, emitió un desplegado en el cual, sus integrantes manifestamos nuestro rechazo ante la violencia que se ha ejercido mediante amenazas, incluso de muerte, en contra de la profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, Violeta Núñez Rodríguez y al periodista Ernesto Ledesma Arronte, director de RompevientoTV, luego de haber presentado el reportaje que realizaron en conjunto titulado México: litio al descubierto. ( https://bit.ly/3JmtiCE En el desplegado, se indica que el reportaje, es parte de una investigación académica y periodística, que informa a la sociedad mexicana, acerca de la importancia de nuestros recursos naturales y su defensa, ante la explotación desmedida que pretenden llevar a cabo empresarios extranjeros. El reportaje ha dejado al descubierto la situación real, de la existencia de grandes yacimientos de litio, a pesar de que se ha negado su existencia con el fin de impulsar leyes a favor de las empresas mineras. El litio es un material muy codiciado en nuestro tiempo, ya que es usado para la creación de baterías de aparatos como: teléfonos celulares, computadoras, autos eléctricos, entre otros.La Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores expone en su desplegado que se ha señalado que los ataques a la libertad de expresión, son violaciones a la libertad de pensamiento y al desarrollo de la democracia. Por ello expresamos un ¡ya basta! así como nuestro apoyo y solidaridad, ante los intentos de censura y silenciamiento, que se pretenden llevar a cabo a través de amenazas, en contra de la Dra. Violeta Núñez y Ernesto Ledesma.La Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores reúne a académicas y académicos de múltiples universidades, periodistas, comunicadores y comunicadoras, así́ como organismos defensores de periodistas, libertad de expresión y derecho a la información. Se institucionalizó a partir de un acuerdo inter universidades firmado por los rectores de: la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. https://www.redcontraviolenciacomunicadores.net/ ... Los atropellos contra la libertad de expresión y los derechos humanos en Nicaragua, las elevadas condenas de cárcel en Cuba a los manifestantes en las protestas populares de 2021 y los asesinatos de periodistas en México serán, entre otros, los temas más relevantes que tratará la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa, del 19 al 21 de abril. 