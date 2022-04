La revocación: ejercicio cumplido...

1.- Pura llamarada de petate: Va otra vez el rollo en la Cámara de diputados del Congreso de la Unión: les aseguran a los familiares de las víctimas que han perdido la vida o han quedado con lesiones de por vida en accidentes provocados por los llamados doble remolque, que ahora sí; que será ingresada y dictaminada una nueva propuesta para que los camiones de doble remolque, circulen por carreteras nacionales con uno solo, es decir, que no haya más dobles remolques por el peligro mortal que representan.El fin de semana, se dice, los coordinadores parlamentarios reunidos en la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno en la Cámara de Diputados, acordaron ayer llevar al pleno, durante este mes de abril, la iniciativa de ley que prohíbe la circulación de estos vehículos. Habrá que ver si la Cámara Nacional de los Transportistas tiene más fuerza que los legisladores, así que, aunque Rubén Moreira, Coordinador de los diputados del PRI y Presidente en turno de la Junta de Coordinadores Políticos, las puede, estaría por verse que se discuta en este mes de abril... Ya se verá.2. El tramo Laguna Verde-Entronque-San Rafael-Totomoxtle, recientemente inaugurado, es utilizado ahora por muchos vehículos particulares y de transporte de carga, pese a la tarifa mínima de $486.00 que se cobra por la empresa concesionada que se paga en dos casetas.Sin embargo, la queja de algunos usuarios tiene que ver con la falta de sanitarios en la caseta en Vega de Alatorre. Dicen que desde La Mancha en que hay sanitarios en la gasolineria, hasta Totomoxtle en que funcionan algunos desde hace varios años, los constructores de la pista los dejaron en proyecto en la caseta intermedia.Seguro que instalar algunos “alteraría el presupuesto”. Pero pueden remediar temporalmente esta omisión instalando algunos provisionales en beneficio de los usuarios...3.- Muy tranquilo en la zona norte y seguramente en todo el estado, el ejercicio de votar en la revocación de mandato, pese al inclemente sol veraniego que vive la entidad. Asistieron a votar los que pudieron y quisieron hacerlo, sin incidentes al cierre de los trabajos de las mesas instaladas a lo largo y ancho de Veracruz. Prevaleció el orden y la tranquilidad.4.- No se midió Mario Delgado, dirigente de Morena: “...En una casilla con baja afluencia en la alcaldía Iztacalco, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, emitió su voto como parte de la consulta de revocación de mandato presidencial...”Confió en que el Instituto Nacional Electoral (INE) no caiga en la “tentación” de anular los resultados.“Esperemos que no caigan en esa tentación autoritaria por parte del INE de querer anular este ejercicio democrático porque sería otro fraude monumental a los mexicanos. Ya queremos dejar atrás estos capítulos vergonzosos donde las autoridades colaboraban para el robo de las elecciones, hoy el INE no le puede robar al pueblo de México su derecho a decidir”, indicó en entrevista a medios tras participar en el ejercicio.A la vez, “...rechazó que haya algún acarreo para acudir a las urnas y cuestionó: “Ahora resulta que el pueblo organizado está acarreando”. La gente “hoy va salir en esta insurrección democrática que estamos viviendo; la invitación es que hoy la gente se levante en urnas y que consolidemos e inauguremos la democracia participativa en México”, agregó el dirigente partidista...5.- El Consejo Político Nacional del PRI instruyó a sus 71 diputados federales y 13 senadores de la República a votar en contra de la propuesta de reforma eléctrica del gobierno federal porque se contrapone con la Declaración de Principios y Programa de Acción del partido; recordó que los legisladores federales que se ausenten o voten de manera distinta serán sancionados, incluida la expulsión.El Consejo Político Nacional mandata a las y los legisladores federales del Partido Revolucionario Institucional, a votar en contra de la iniciativa de reforma en materia eléctrica de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos presentados por el Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, en congruencia con los Documentos Básicos del Partido”, dice el acuerdo aprobado ayer domingo.Debe recordarse que el PRI sugirió al Coordinador moreno, la inclusión de un pliego de doce puntos, y no hacerlo del todo, incidiría en lo expresado por el líder del PRI el día de ayer."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "