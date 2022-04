“Y que no le vengan a Ovidio

Guzmán con que la ley es la ley”

AMLO

En su obcecada decisión de chiflar y comer pinole para saciar su ambición de poder y mantener las riendas del Comité Ejecutivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés (a) El Chapito, cometió un garrafal error estratégico que lo ha convertido en un sujeto inútil para que el gobierno del estado de Veracruz se continúe entrometiendo en la vida interna de ese órgano partidista.Desde la óptica de los especialistas en derecho, la ceguera y poca inteligencia de Guzmán Avilés, quizá derivada por la presión que ejerce sobre él la administración de Cuitláhuac García Jiménez con llevarlo a la cárcel, propició que el candidato perdedor a Presidente del CDE equivocara su estrategia y se quedara, literalmente, como el “perro de las dos tortas”.Hoy Joaquín Rosendo Guzmán Avilés tiene dos caminos: volver a ser presidente estatal del PAN durante el periodo que se organiza y se realiza un nuevo proceso electoral y en el cual, él no podrá competir, o dejar que el presidente interino Arián Gabriel Hernández guíe el proceso electoral interno para que las planillas encabezadas por Federico Salomón Molina y Joaquín Rosendo vuelvan a competir a fin de definir el futuro del partido, en donde las manos del gobierno de Morena persisten en permanecer en la persona del cacique de TantoyucaEsta definición que sólo compete al Partido Acción Nacional deberá decidirse en las próximas horas, tal y como lo estipulan sus estatutos, pero también. no se debe perder de vista que hay una resolución judicial pendiente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que podría ratificar el triunfo de Federico Salomón Molina y que echaría por tierra la celebración de un nuevo proceso electoral interno.Es necesario hacer hincapié que ante la autoridad electoral nunca se impugnó el claro triunfo de la planilla que originalmente estuvo encabezada por el doctor Tito Delfín Cano, pero ante su aprehensión ilegal, por parte del gobierno veracruzano, el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional decidió sustituirlo en la persona de Federico Salomón Molina quién ganó el proceso comicial con el 51.6% por ciento de los sufragios, mostrando así un irrebatible triunfo.También es importante destacar que ente los tribunales no se refutó el limpio proceso electoral llevado al cabo el 18 de diciembre de 2021, ni se objetó la cadena de custodia durante el traslado de los sufragios emitidos, es decir, que no hay elementos jurídicos sostenibles ni evidentes para invalidar el triunfo de Federico Salomón Molina, pero la última palabra la tienen los Magistrados Electorales.Para el PAN de Veracruz es urgente dilucidar su futuro e instaurar un orden en su institución, ya sea por decisión de los tribunales o por lo que mandatan sus estatutos.El tiempo corre y ya no hay más argucias legales y tramposas que se puedan implorar.Lo que sí sobran, son evidencias que demuestran que en la persona de Joaquín Guzmán Avilés y de dos diputados locales (una mujer y un hombre), Morena y el gobierno veracruzano están incesantemente entrometiendo sus narices para obstaculizar y minar al máximo su vida interna, y para frustrar a toda costa, su trabajo político de cara al próximo proceso electoral del 2024 porque saben que sus días están contados por la incapacidad que han demostrado como autoridades.Actualmente Presidente en funciones de Acción Nacional en Veracruz es licenciado en Idiomas por La UV, casado con Myriam Lagunes Marín Secretaria Estatal de Agendas del PRD.Panista desde el año 1994, donde participó en la campaña presidencial de Diego Fernández, colaboró en el CDE de 1996 a 1998 y posteriormente fue integrante del equipo de giras en la campaña de Vicente Fox.De 2001 al 2004 Fue Coordinador de Procesos Electorales del Comité Ejecutivo Nacional participando como responsable de las elecciones, en ese periodo, en los estados de Tamaulipas, Baja California Sur, Hidalgo, San Luis Potosí y Estado de México.En 2004 fue coordinador de la estructura electoral en la campaña de la gubernatura. Fue Secretario Estatal de Elecciones del 2008 al 2014, Secretario Estatal de Acción de Gobierno de 2019 a 2021, recientemente era Secretario General en sustitución de Tito Delfín Cano.En la administración pública fue Director de Recursos Humanos del Congreso del Estado del 2004 al 2007 y del 2016 al 2018 fue Director General de Atención a Migrantes del Gobierno del Estado.El veracruzano Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que ya no hay pretextos para que no se apruebe la Reforma Eléctrica luego de que el Grupo Parlamentario de Morena coincidió en nueve de las doce propuestas planteadas por las fracciones del PRI-PAN-PRD para su voto a favor. El legislador federal asegura que la Reforma Eléctrica plantea la reducción del costo de las tarifas para ayuntamientos, escuelas, organismos operadores de agua y para las sociedades agrícolas con una tarifa social preferencial.“Ya no hay ningún pretexto para que no se apruebe la Reforma Eléctrica; al contrario, de la propuesta que hicieron de 12 puntos el PRI-PAN-PRD, nosotros anunciamos que en 9 puntos hay coincidencias y otros tres están bajo análisis, por lo que habría condiciones para la aprobación de esta Reforma”, informó Gutiérrez Luna.Entrevistado por medios de comunicación en la zona sur del estado, el diputado minatitleco recordó que la Reforma Eléctrica beneficiará a los Ayuntamientos, en 43 millones de hogares de los municipios y a los organismos operadores de agua.“Estos beneficios se traducen en que los municipios van a tener más dinero para instalar luminarias en las calles o en los parques. Si bajan las tarifas, los municipios van a tener más dinero para poder invertir en áreas que los necesitan”, dijo.Con una tarifa social, municipios y organismos operadores de agua tendrán más recursos disponibles para invertir en infraestructura, drenaje, alcantarillado y tuberías, indicó. Gutiérrez Luna, diputado federal de Morena, agregó que los Hospitales y escuelas también contarán con una tarifa social para reducir los costos de luz. “Sabemos que muchas escuelas tienen el problema de que les cortan la luz, no pueden pagar. Los maestros andan haciendo hasta coperacha para pagar los recibos. Todos estamos de acuerdo en que se bajen las tarifas”, expresó el aspirante a la candidatura al gobierno por su partido Morena.Tenemos que reconocer que los votos que la 4T de Veracruz logró en el proceso electoral de ayer de “revocación de mandato”, son en un alto porcentaje, resultado del trabajo que como operador político hizo el presidente de la JUCOPO en el Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín quien nuevamente se distingue por los resultados que ofrece de su trabajo.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "