Martes decisivo

Más que el resultado de la consulta popular de revocación de mandato, la cual terminó siendo de ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador –a la que inexplicablemente ninguno de los gobernadores de su partido que fueron electos con él en 2018 se quiso someter, ni siquiera la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, que supuestamente encabeza las encuestas para sucederlo en 2024–, lo que ahora deberá atraer el interés y la atención de los mexicanos es el debate que está por darse en la Cámara de Diputados, donde este martes 12 el pleno decidirá si aprueba o no la reforma eléctrica que el mandatario impulsa a través del grupo legislativo de Morena y que han rechazado rotundamente las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.Y es que la semana anterior, luego de que el Pleno de la Suprema Corte avaló la constitucionalidad de dicha ley, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) “probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión”.De aprobarse la reforma eléctrica tal como la propuso el Ejecutivo al Congreso de la Unión, el panorama no pintará nada bien para el país, pues por tercer año consecutivo, México quedó fuera del ranking de los 25 países más atractivos para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2022, esto debido precisamente cambios institucionales y reformas como la energética que busca imponer el gobierno obradorista, según advirtió la semana pasada la consultora y especialista internacional Kearney.Al presentar el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2022, el director general del organismo, Ricardo Haneine Haua, dijo que los inversionistas consideran que México es menos atractivo para llevar sus inversiones derivado de los cambios en las reglas para las empresas y por temas internacionales como la guerra entre Rusia y Ucrania.“Aun cuando México mejoró su índice de confianza, sigue fuera de los 25 países más atractivos a nivel global para canalizar inversión extranjera directa. Las expectativas de cambios institucionales y en las reformas que dan competitividad a la economía moderna, como la energética, así como las inversiones en infraestructura del gobierno federal, son los temas que contrarrestan el posicionamiento positivo de México con los inversionistas globales”, afirmó.Y alertó que los efectos de la reforma eléctrica no abonan a un desarrollo y crecimiento de México, ya que habría una desventaja para las empresas del sector privado tanto nacionales e internacionales, lo que podría alejar a más inversiones del territorio mexicano si la reforma pasa tal cual está confirmada.“Por mantener el posicionamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la industria y todos los elementos competitivos de lo que estamos hablando en el sector moderno de la economía de México, van a tener esa brecha de desventaja competitiva, y lo van a hacer menos atractivo para seguir generando inversiones y sobre todo para las siguientes, para los 10 o 15 años, vamos a estar perdiendo posicionamiento total, si la contra reforma llega a tener éxito en el país”, advirtió.Indicó que factores que dañan la competitividad y el crecimiento de la inversión hacia México son el aumento en las presiones hacia las instituciones autónomas, los retrocesos en políticas públicas, la propuesta de la administración sobre la reforma eléctrica y la baja proactividad para impulsar el crecimiento.Desde el lanzamiento del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa en 1998, México sólo se ha encontrado fuera de las primeras 25 posiciones en cuatro ocasiones: 2011, 2020, 2021 y 2022.En 2019 cayó ocho lugares en el ranking de países que son atractivos para la llegada de IED, al pasar del 17 al 25 desde la edición del estudio en 2012, esto derivado de los efectos secundarios de la recesión económica mundial de 2009, y la inestabilidad, por lo que México no apareció en el listado.En 2004, encontraba en el lugar 22, mientras que para 2012, México no estuvo dentro del ranking de países atractivos para invertir; en 2010, estuvo en su punto más alto al ubicarse el lugar número ocho y para 2019 quedó el sitio 25.El directivo de la consultora y especialista internacional Kearney detalló que Estados Unidos es el primer país en el ranking elaborado, donde Alemania avanzó a la segunda posición, mientras que Canadá baja al tercer lugar, Japón se movió a la cuarta posición, y el Reino Unido baja a la quinta posición.“Los 10 principales mercados se quedan prácticamente sin cambio, salvo por China que sube a la décima posición. Los mercados desarrollados ofrecen mayor estabilidad y seguridad a los inversionistas cuyas estrategias y resultados se han visto impactado por la pandemia. Transparencia en las regulaciones gubernamentales y la baja corrupción son considerados los factores”, puntualizó.Anoche, de acuerdo con los números de Palacio de Gobierno, al menos 1 millón 200 mil veracruzanos salieron a participar en la consulta de revocación de mandato, de los cuales alrededor del 90 por ciento votó por la ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador.El número representa casi la mitad de los 2 millones de votos que en 2018 obtuvo el tabasqueño en la elección presidencial de 2018, sólo que ahora sólo se instaló el 30 por ciento de las casillas de hace casi cuatro años.Anoche salió el gobernador Cuitláhuac García a celebrar en la Plaza Lerdo el contundente resultado a favor de la ratificación del Presidente. El mandatario veracruzano estuvo acompañado de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Isabel Inés Romero Cruz; del subsecretario de Administración y Finanzas, Eleazar Guerrero, y de la Administradora del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Joana Marlén Bautista Flores, ambos destacados miembros de la organización "Unidos Todos", que desplegó una intensa campaña de promoción a la consulta popular de revocación.Al que no se vio físicamente en el festejo fue al coordinador de los diputados locales de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, pero el jefe del Poder Ejecutivo del estado sabe que el nativo de Hueyapan de Ocampo, pieza clave de su equipo de operadores políticos, cumplió cabalmente también con la tarea que le encomendó.