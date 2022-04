Una historia concluye; otra se inicia...

1.- Esto ya es historia, pero habrá que apuntarlo: Con un avance del 99.5 por ciento de las casillas computadas (57 mil 169 de las 57 mil 449 esperadas), los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) del ejercicio de revocación de mandato arrojaba una participación del 17.69 por ciento del listado nominal. Es decir, asistieron a las urnas 16 millones 427 mil 617 ciudadanos a esta primera experiencia de democracia participativa para decidir el futuro del presidente de la República.De acuerdo a los datos oficiales del INE, 15 millones 92 mil 940 ciudadanos refrendaron su respaldo a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual representa el 91.86 por ciento de los ciudadanos que acudieron a la consulta.En tanto, un millón 52 mil 79 ciudadanos optaron por remover a López Obrador de su encargo “por pérdida de confianza”, como define la legislación a la revocación de mandato, esto es, el 6.44 por ciento de los votantes. Se registraron además 276 mil 902 votos nulos, el 1.68 por ciento del total.Los estados donde el respaldo a López Obrador fue más elevado son Tabasco, con el 97.28 por ciento de votos a su favor; Guerrero, con el 95.51 por ciento de votantes; Oaxaca, 94.74 por ciento y Chiapas, 94.34 por ciento.En contraste, las entidades donde el porcentaje por la revocación resultaron más elevados de la media nacional fueron Nuevo León, donde el 15.48 por ciento de los votantes optó por que López Obrador cesar en el cargo; Jalisco, 11.29 por ciento de ciudadanos por remover al presidente; Aguascalientes, con 10.86 por ciento y la Ciudad de México, con 10.35 por ciento.2.- ¿Y cuál sería su papel en el asunto? En Morena se dice que la secretaria general, Citlalli Hernández, “...llamó a una movilización, mitin y plantón de militantes y simpatizantes del partido el próximo martes [hoy] afuera de la Cámara de Diputados en defensa de la iniciativa presidencial de reforma eléctrica. La realidad es que la defensa se hará en la Plenaria y de ninguna manera fuera del recinto legislativo.En la Jornada se lee: “...La líder morenista dio a conocer las acciones que emprenderá el Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica, el cual convoca en el Zócalo capitalino para marchar hacia el Palacio Legislativo en San Lázaro este martes 12 de abril.Esto luego de que Morena y sus aliados del PT y el Verde Ecologista en San Lázaro, no alcanzan la mayoría calificada para la reforma constitucional. Pero, en rigor, la votación mayoritaria no se obtiene fuera del recinto y se gana con votos.“Llegaremos a la Cámara de Diputados y veremos la sesión desde afuera. Se vota la reforma eléctrica, la discusión más importante de nuestra historia presente”, se anunció.La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó solicitar a la Mesa Directiva, convocar para el día de hoy a sesiones en el pleno para discutir y votar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.El orden del día aprobado por la Jucopo convoca a dos sesiones para que el martes, luego de que el dictamen fue avalado este lunes por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, se espera que para que hoy en sesión ordinaria, se le de publicidad y, para que mañana se lleve a cabo el análisis y discusión de la reforma eléctrica.La alianza Va Por México (PAN, PRI y PRD) cerró filas y rechazó que la discusión de la reforma eléctrica se realice la siguiente semana. Pide que se incluyan los 12 puntos de su propuesta eléctrica y por el PRI discutir la reforma después del proceso electoral de junio.3.- ¿Y el priismo local? Seguro que, con Marlon a la cabeza, estarán hoy en San Lázaro apoyando al diputado José Yunes Zorrilla para que le digan, cuando menos: No estás solo...Aunque lo más probable es que se esté tomando “un lechero” por los cafés del puerto jarocho..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "