Pierde AMLO la mitad de su capital

“Solo uno de cada diez mexicanos

quieren que siga AMLO en el poder”

Felipe Calderón Hinojosa

Como es por todos sabido, el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó la elección del 2018 con el apoyo de más de treinta millones de mexicanos, impuso un récord y es el presidente, que con mayor legitimidad gana la elección.Pero así como ganó de manera abrumadora, así también ha dilapidado su capital político. De 2018 a 2021 perdió ¡diez millones de votos!, en las pasadas elecciones intermedias y del 2021 al 2022 perdió cuatro millones de votos, lo que quiere decir que, en solo tres años, lo han abandonado la mitad de sus simpatizantes originales.Y perdió en su “revocación de mandato” pese a la millonaria inversión que hicieron los gobernadores surgidos de Morena en propaganda, Veracruz es posiblemente el estado que más dinero público invirtió en espectaculares, mantas, pendones, brigadas de jóvenes promoviendo el voto, acarreados que salen muy caros y con el indiscutible apoyo del órgano electoral local.Posiblemente el único voto duro con que cuenta son los miles de beneficiarios de los programas sociales, ocho en total que son: Sembrando Vida, Becas para el bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Pensión para las personas con discapacidad, Programa Para el Bienestar de personas Adultos Mayores, Programa Nacional de Reconstrucción 2019 y el Programa de Mejoramiento Urbano. Los beneficiarios de estos apoyos fueron amenazados días antes de la mentada “revocación” con el cuento de que si no votaban automáticamente les retiraban el apoyo y como México es un país donde la miseria abunda por temor a perder el dinero con el que sobreviven, pues fueron a las urnas.Lo cierto es que con todas las trampas que los morenistas hicieron para aparentar un éxito en su consulta, ha sido calificada como un rotundo fracaso en la que el gobierno gastó mil 700 millones de pesos y solo acudieron a votar el 18 por ciento de los ciudadanos que aparecen en el padrón electoral, pues sí, un fracaso con todo y que dos agrupaciones “Frena” y la de Pedro Ferriz de Con, realizaron una intensa campaña de convencimiento para que los mexicanos acudiéramos a las urnas a votar en contra de que AMLO permanezca más en el cargo, lo que solo propició que llegaran más votantes a las casillas de los millones de mexicanos decepcionados por el mal gobierno de la 4T.El mexicano común no pierde oportunidad para hacer de las tragedias memes, chistes o historias. De lo que rescatamos ayer aquí les dejamos estas leyendas urbanas: Felicidades AMLO por estos tres años de gobierno, tus resultados dicen más que mil palabras: Acabaste con la Mafia del Poder como lo prometiste por eso ya están en la cárcel Enrique Peña Nieto y su camarilla, Salinas Pliego y Emilio Azcárraga, Romero Deschamps, Manuel Bartlett, Elba Esther Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia, Monreal, Fox, Calderón, y todos los empresarios que se llenaban los bolsillos con la complicidad del Gobierno.Te agradecemos por que el crecimiento del 4% es ya una realidad, te revelaste como el Rey de las promesas cumplidas. También pusiste fin a la impunidad y arreglaste el asunto de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la masacre de Los Lebarón, todas las masacres que han habido, y la tragedia del huachicol. Nos da gusto disfrutar ya de tu promesa cumplida al bajar el precio de la gasolina pues gozamos de un precio de 10 pesos por litro. Lo más importante para las familias mexicanas lo conseguiste, cumpliste con tu promesa de poner orden en seis meses con los asesinatos, gozamos al fin de menos de diez mil homicidios por año.La venta del avión presidencial fue magistral, bien por eso. Verte devolver al ejercito a los cuarteles, como lo prometiste, raya en lo milagroso. Es de congratularse verte inaugurando puentes, aeropuertos, universidades, nuevos hospitales, más estancias infantiles, el INSABI con cobertura del cien por ciento y todo niño mexicano con acceso a medicinas siempre. Da un chingo de gusto que nos reconozcan mundialmente por tu presencia sabia, preparada, de estadista en las reuniones de corte internacional así como tu presencia en reuniones con líderes mundiales como en el G-20, la ONU, el Grupo de Lima, codeándote con altura con Trump, Merkel, Macron, Trudeau. Sin duda ya salimos gracias a tu imagen de gran estadista de que nos vean como borreguitos.Transformar a México en un receptor del talento migrante, de científicos, emprendedores, artistas, fue de lo mejor de este 2021. Y qué decir de dejar de gastar dinero del pueblo en pagar a youtubers, prensa y televisión propagandística de tu gobierno eso cambió el rumbo de México, de país bananero a uno que por sus hechos no requiere se pague un solo peso en publicidad como pasa en los países avanzados.El logro de unir a los mexicanos sin distinción de clase, color, raza, religión u orientación sexual no tiene madre eso habla de quién eres, conciliador y muy humano.Tú mi presi has logrado recuperar el respeto a la investidura presidencial, dan ganas de llorar de saber cómo los países reconocen a tus embajadores eso es excepcional.Tu logro de acabar con los líderes charros de sindicatos y cúpulas al puro estilo del PRIAN, es de lo mejor. Ver en tu gabinete gente joven, fresca que no vienen del PRIANRD es la mejor muestra de que ustedes son de MORENA y están haciendo historia. En especial te reconocemos por haber puesto a Trump, Maduro y Castro donde se merecen eso fue histórico. Enviar a las Secretarías fuera de la CDMX, es de campeones, que bien funcionan en los estados. Ver a los capos criminales pagando en la cárcel por su fechorías es la Cuarta Transformación, ellos que siempre patrocinaban tus campañas y andaban como Juan por su casa, bien por ello. Los mexicanos no nos chupamos el dedo y sabemos que los hechos dicen más que mil marrulleras, perdón mañaneras. Por todo lo anterior y más, felicidades a ti y a tu gabinete de excelencia, porque le has sabido cumplir a los mexicanos que hoy somos libres y marchamos con paso firme hacia el progreso.Nada bien se ha visto el exalcalde de Altotonga y exdiputado local por el distrito de Perote, Carlos Antonio Morales Guevara, al querer ser el centro de atención en ese municipio y tampoco han sido bien recibidas sus opiniones por los altotongunses, ya que sugieren lo más prudente es que se quede callado.Y no se perciben bien sus intervenciones, así como comentarios en las redes sociales pues Carlos ya tuvo su oportunidad, estuvo al frente del gobierno local, sin embargo, muy buenas cuentas no dejó ni entregó. Lo único que hace con sus actitudes es dejar entrever una gran mezquindad política, una envidia personal y una pequeñez profesional, se nota que le duele y arde las victorias de los demás. No obstante, hay que seguir adelante, en Altotonga hay un nuevo comienzo, por lo que no existe cupo para los miserables y carroñeros de la política.El nieto del general Emiliano Zapata, Jorge Zapata Gonzalez, sostuvo que organizar la consulta el 10 de abril, justo en el aniversario luctuoso de Zapata Salazar, significa una traición a la patria para todos los zapatistasEn cuanto a la leyenda de “Viva Zapata” que escribió el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, en su boleta por la revocación de mandato, fue considerado por los descendientes de Emiliano Zapata como una “reverenda grosería” tanto para el pueblo de México como para el general Zapata, refirió su nieto Jorge Zapata González.“Él ya no tiene argumentos para sobrevivir como presidente de la república más que con la militarización, la imposición, por eso te digo que cuando el pueblo se rebele todas estas mamadas que está haciendo de nada le van a servir, ni a él ni a su cuerpo político que lo manda.Asimismo, dijo “La prueba está en sus hijos que sin una carrera política ahora son multimillonarios y se dan la gran vida con el recurso de los mexicanos. Entonces definitivamente el Peje ya no tiene recursos para defenderse y busca la manera de estar por encima de Emiliano Zapata Salazar, pero eso jamás lo va a lograr. El jefe Emiliano siempre estará por encima de esta clase de gobernantes corruptos que solo buscan hinchar sus carteras de dinero. La familia (Zapata) no se va a enganchar con esa clase de asuntos. Hacerles caso a pendejos es como engrandecerlos”.Jorge es uno de los nietos del general con mayor actividad disidente al presidente López Obrador, cuya oposición nació cuando el entonces candidato presidencial prometió que al ganar la presidencia de la república echaría abajo el Proyecto Integral Morelos, que considera una planta termoeléctrica en Huexca, municipio de Yecapixtla. Asimismo agregó: “Jamás debió habérsele ocurrido hacer esta revocación de mandato en una fecha como es el centenario luctuoso del general, entonces él qué piensa, burlarse, pues está jodido. La prueba está en que la gente no salió a votar, ya está harta de sus pendejadas, ahí está la prueba”, afirmó Jorge en tono molesto.Con resignación, las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y PVEM aceptaron en una reunión privada que el proyecto de dictamen sobre la reforma eléctrica será rechazado en el pleno por la oposición... Otro duro golpe a los morenos.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "