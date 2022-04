Cuitláhuac, empoderado

Con el resultado que le entregó este domingo al presidente Andrés Manuel López Obrador en la consulta popular de revocación de mandato, el gobernador Cuitláhuac García se reafirma no sólo en el ánimo y la confianza del Jefe del Ejecutivo federal, sino que además fortalece su alianza con la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, si es que el fundador y guía moral de Morena decide finalmente que en 2024 su partido postule a la primera a la Presidencia de la República y, a la segunda, a la gubernatura de Veracruz.Y es que para la consulta popular de anteayer, el mandatario veracruzano de Morena y sus operadores político-electorales lograron movilizar casi la misma cantidad de los votantes que en la sucesión estatal de 2018 le dieron el contundente triunfo a García Jiménez sobre Miguel Ángel Yunes Márquez, de la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.En aquella ocasión, el morenista obtuvo 1 millón 600 mil votos contra 1 millón 400 mil del primogénito del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Ahora, el domingo pasado, participó en total 1 millón 585 mil 723 veracruzanos, de los cuales 93.30 por ciento votó a favor de que López Obrador siga en la Presidencia de la República hasta el final de su administración, que concluirá el 30 de septiembre de 2024.Veracruz sólo fue superado en participación ciudadana por el Estado de México, entidad que posee el mayor número de electores del país.En el Edomex participaron en esta consulta popular casi dos millones de ciudadanos. En la entidad gobernada por el priista Alfredo del Mazo, primo del ex presidente Enrique Peña Nieto, acudieron 1 millón 967 mil 340 votantes, cifra que representó 16.10 por ciento de participación ciudadana.El 89 por ciento de los mexiquenses votó a favor del presidente López Obrador y 9.50% en contra.En la Ciudad de México, donde gobierna Claudia Sheinbaum, la supuesta aspirante presidencial favorita de López Obrador, se registró una participación ciudadana de 19.70 por ciento, al votar 1 millón 502 mil 531.De ellos, 88 por ciento lo hizo a favor de que el tabasqueño siga en la Presidencia de la República, mientras que 10.40% votó por la revocación de mandato.La capital del país posee el segundo padrón electoral nacional, después del Estado de México.Estas tres entidades –Edomex, Veracruz y CDMX– sumaron más de 5 millones de votos, de los cuales 90%, en promedio, fueron a favor de que López Obrador permanezca en la Presidencia.De los 20 distritos electorales federales en que está dividido territorialmente el estado de Veracruz, los 10 que registraron mayor participación ciudadana fueron los de Cosamaloapan, región de donde es oriundo el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, con 112 mil 196 votantes; Cosoleacaque, con 110 mil 734; Papantla con 89 mil 556; Minatitlán con 89 mil 615; Coatzacoalcos –distrito por el que fue diputada federal Rocío Nahle en 2015-2018–, con 87 mil 638; Pánuco, con 85 mil 802; Xalapa Rural, con 85 mil 616; Tantoyuca, con 82 mil 124; Córdoba, donde operó el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar, con 80 mil 163, y San Andrés Tuxtla, circunscripción en la que tiene gran influencia el líder del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, con 77 mil 099.En los de Poza Rica, Huatusco, Zongolica, Orizaba, Coatepec y Martínez de la Torre participaron entre 75 mil y 70 mil ciudadanos; en el de Xalapa Urbano, donde gobierna el senador con licencia Ricardo Ahued, acudieron a las urnas 68 mil 273, y en el de Tuxpan 66 mil 164.En Boca del Río y Veracruz, dos de los principales bastiones del PAN, fueron obviamente los que registraron la menor participación, pues sólo acudieron 57 mil 765 y 55 mil 648 votantes, respectivamente.Por cierto, a muchos sorprendió que la alcaldesa porteña de Acción Nacional, Patricia Lobeira, esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez, declarara que fue un “buen ejercicio democrático” la consulta popular de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador que se realizó el pasado fin de semana.“Estuvo bien que se hiciera, era la primera vez que se hacía en México, nunca lo habíamos experimentado y como un ejercicio democrático creo que está bien”, dijo la nuera del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, cuya expresión desentonó con la mayoría de los gobernantes, líderes, legisladores y militantes del partido blanquiazul."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "