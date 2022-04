... Las cifras oficiales, las del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indican que en el estado de Veracruz arriba del 60 por ciento de sus poco más de ocho millones de habitantes, viven en situación de pobreza, pese a que la entidad veracruzana es la primera del país en varios rubros de producción como la caña de azúcar, carne en canal de bovino, naranja, limón, piña, así como importantes atractivos turísticos y sobre todo, con siete regiones naturales que se caracterizan por su hidrología, clima, flora y fauna.A lo anterior, habrá que añadir que San Andrés Tuxtla destaca como uno de los 15 municipios con mayor número de habitantes en situación de pobreza extrema en el país.Por todo ello, el estado de Veracruz es un reto y ante él han pasado administraciones estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su mayoría y el Partido Acción Nacional (PAN), aliado con el de la Revolución Democrática (PRD).Actualmente, ese reto llamado estado de Veracruz, está a cargo de alguien del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, el ingeniero mecánico electricista Cuitláhuac García Jiménez, por quien el domingo primero de julio de 2018, un millón 667 mil 239 veracruzanos votaron para que fuera el gobernante estatal, cargo que asumió el uno de diciembre de ese mismo año.En el cargo, García Jiménez ya lleva poco más de tres años o poco más de 39 meses, por lo que prácticamente le restan menos de tres años para seguir trabajando por Veracruz y los veracruzanos.Sin embargo y aunque el tiempo se acorta, el gobernador de los más de ocho millones de veracruzanos últimamente se ha dedicado más a los asuntos que le encomienda una persona en particular, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, lo cual ha demostrado y expresado sin mesura.Mesura la define la Real Academia Española (RAE), como “Contención o freno en la conducta”.El ensayista, analista, político y periodista mexicano Francisco José Paoli Bolio, panista, por cierto, expuso en uno de sus ensayos que la mesura, en la política, “es una virtud que evita los extremos, y, consecuentemente, rechaza aceptar que las personas se inclinen por posiciones polarizadas y excluyentes”, lo cual viene como anillo al dedo para el tema que nos ocupa, pues últimamente el encargado de la administración estatal veracruzana se ha extralimitado al declarar que los veracruzanos le cumplimos al presidente, lo cual, por cierto, es versión que queda en entredicho pues el domingo pasado, en la consulta para la revocación de mandato, solo 1.4 millones de los más de 5.8 millones que podían votar, lo hicieron a favor de que López Obrador siguiera en su mandato, algo así como el 24.1 por ciento del total.Veracruz requiere un gobernador de tiempo completo y con esa esperanza se votó por la que, en 2018, se consideró la mejor opción.... Finalmente el diputado Ramón Díaz Ávila presentó en la primera semana de este mes de abril, la Iniciativa con Proyecto de Decreto quereforma el Artículo 75 del Código Civil en el estado de Veracruz, para que el matrimonio civil pueda celebrarse entre “dos personas que deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente y realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil”.En su exposición, el legislador dio a conocer que actualmente en 26 estados de la república mexicana, los congresos locales han llevado a cabo reformas a sus respectivos códigos civiles para establecer el matrimonio igualitario, a excepción de Durango, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, Estado de México y Veracruz.Originalmente la iniciativa sería presentada el jueves 31 de enero, para lo cual se apersonaron en la ciudad de Xalapa, representantes de varios colectivos que viajaron de diversas partes del estado de Veracruz para apoyar la propuesta legislativa, sin embargo, la mayoría morenista de la LXVI Legislatura estatal borró esto del orden del día, lo cual por supuesto, no gustó a los que llegaron de lejos.... En estos días de Semana Santa nos dejaremos de leer, pues asuntos profesionales y personales reclaman nuestra atención. Cuídense.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "