Honestidad y pulcritud políticas, raras prendas hoy...

1.- Honestidad y pulcritud no están reñidas con la política. Bajo esa premisa, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, debe cumplir con sus obligaciones y deberes. Lo que sucedió el lunes debe pasar al olvido, en la condición de que el domingo sea rigurosamente puntual en lo que tienen que hacer.Están en el radar visual de la sociedad nacional.Como se sabe, porque es público, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aprobó ayer la convocatoria a una sesión para el próximo domingo [de Pascua o de Resurrección en el rito católico] 17, donde se discuta el dictamen de reforma a la Constitución en materia eléctrica.Si es aprobada o no en el seno de la Cámara de Diputados, es otra cosa. Es la credibilidad de los diputados lo que está en la mente ciudadana.Ese órgano de dirección legislativa debió reunirse ayer martes para definir el cambio de sesión, luego de que anoche la Junta de Coordinación Política -con el voto de Morena y sus aliados- decidió aplazar la fecha de discusión el dictamen.Anoche, en un mensaje desde el salón de sesiones, el coordinador del PAN, Jorge Romero, afirmó "...que Morena modificó la cita "por una simple y sencilla razón: sabe que esta reforma no la van a ganar. ¿Creen que, porque cambiaron la fecha, nos van a doblar? ¿Aspiran a que nos vamos a cansar? Si quieren que sea el domingo o el próximo periodo (de sesiones), pero no cambiará nuestra posición...", dijo.Sostuvo que, tarde o temprano, la cámara dará el debate y sostuvo que el grupo mayoritario pretende engañar que hizo suyas las propuestas de Va por México, "pero eso es falso". Pero este es otro asunto y deberá quedar claro en las discusiones del dictamen.También el PRI mantuvo su postura, a juzgar por la rodada nocturna del lunes pasado.El coordinador de la bancada, Rubén Moreira, dijo que además del cambio de fecha, y para evitar que ocurriera un albazo, se dejó claro en la Junta de Coordinación Política, que antes del domingo, la Mesa Directiva no cite a sesiones plenarias.Insistió que, para garantizar la presencia de los 71 diputados del PRI en la sesión del domingo, "tomaremos evidentemente las providencias para estar aquí y obviamente bajo la dirección política del partido".Por otra parte, a pesar del cambio de fecha, la bancada de MC se presentó a la Cámara de Diputados y sus integrantes ofrecieron una conferencia de prensa, donde indicaron que estaban listos para dar hoy el debate.La vice coordinadora Mirza Flores expuso que Morena aplazó la sesión "para ver si tienen mayor margen de maniobra para poder coaccionar, presionar, amenazar o chantajear a los grupos que estén en condiciones de votar con ellos esta reforma".2.- Antier, luego de dos horas de reunión con el presidente López Obrador, la mayoría de gobernadores del país aceptaron reforzar la campaña de vacunación contra covid-19.Luego de dos horas de reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de Salud, la mayoría de gobernadores del país aceptaron acelerar los trabajos para la federalización de los servicios de salud a través del IMSS Bienestar y reforzar la campaña de vacunación contra covid-19 durante este mes de abril con más de 3 millones de dosis disponibles, en prevención a un nuevo brote.A su salida de Palacio Nacional, por citar uno, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, informó que la petición del mandatario federal fue trabajar en conjunto para aplicar las dosis de refuerzo para la población rezagada que incluye a mayores de 14 años de edad."Nos piden que no nos confiemos, que puede venir un brote fuerte, que es importante tener la vacunación y tener la tercera vacuna".-¿La cuarta dosis se planteó?"Sí, claro, que todos aquellos que hayan tenido sus tres dosis que tengan más de cuatro meses sin tener la vacuna se puedan volver a vacunar-ellos no le llaman cuarta dosis- si tienes tus tres dosis y tienes más de cuatro meses de no estar vacunado te las recomiendan".En tanto, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aclaró que, en el tema de la federalización de los servicios de salud, son 10 estados donde arrancó este programa, que no es obligatorio, según les aclaró el propio presidente."Fue muy claro el presidente que no quitará participaciones federales de los que no decidan someterse a este nuevo esquema. Es una decisión muy fuerte que hay que estudiar y depende de cada uno de nosotros, señaló.3.- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, subrayó que formula una iniciativa de ley para incorporar la figura de revocación de mandato, cuya consulta se celebre en las elecciones intermedias de 2024. Ya se verá...PD. Hasta la próxima semana.