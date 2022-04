El arte de la mapachería

“En el 24 Morena la volverá

a meter doblada”

Paco Ignacio Taibo

A finales de los ochentas, cuando me desempeñaba como vocero oficial del PRI, el entonces presidente del CDE me explicaba todo lo que un priista tenía que saber hacer para considerarse un buen cuadro. Tenía que comenzar pintando bardas, colgando pasacalles, colgando mantas, acarreando gente para los mítines, tenía que saber llenar urnas, votar por los difuntos, animar como payaso un evento mientras llegaba el candidato, redactar discursos acordes a la problemática que se vivía en la región donde se leería el texto preñado de promesas y en fin, las marrullerías que en aquellos tiempos se hacían para ganar las elecciones y que el tricolor se mantuviera en el poder.El partido de oposición que más figuraba era el PAN, porque la izquierda no se ponía de acuerdo para participar, a través de un partido político en la vida democrática del país, aparte del Partido Comunista Mexicano no recordamos otro, aunque si los había, pero posiblemente muy radicales, tanto que se cerraban y fracasaban, en fin que esos partidos protestaban por las trampas del PRI por lo tanto se tenían que refinar cada vez más las mapacherías para que pasaran inadvertidas.El presidente del CDE sacó de un cajón una foto y me la mostró: mira hasta dónde tenemos que llegar para continuar en el poder. La foto mostraba a un sonriente Nicodemus Santos Luck, un político originario de El Higo, cargando una urna para meterla a un salón donde, tras una jornada electoral, se estaban concentrando los votos dentro de sus urnas custodiadas por elementos del glorioso Ejército Mexicano. Lo importante de esta foto es que Nicodemus iba vestido de soldado, con gorra cuartelera y toda la cosa, sonriente a la hora que le tomaron la gráfica. O sea el priismo, como después lo hizo el panismo y hoy lo hacen los morenos, no han dejado de practicar depuradas técnicas que se van inventando para embarazar las urnas y ganar una elección.Un compañero columnista tituló su entrega de ayer así: Ahiga sido como Ahiga sido, Cuitláhuac cumplió, y sí, quienes nos dedicamos a observar la vida pública nadie imaginaba el sorprendente resultado que Morena tendría en Veracruz. Todos estamos conscientes que los programas sociales (ocho) son determinantes para que los pobres voten, más si los amenazan con retirarles el apoyo, pero resulta que pasada la vacilada esa de “ratificación de mandato” se percatan que los beneficiarios de la lana que regala el gobierno de la 4T no acudieron todos los que son a apoyar a su mesías, sin embargo van saliendo otro tipo de trucos que se aplicaron para retacar las urnas de votos de manera que se lograron reunir un millón seiscientos once mil 601 votos, del millón cuatrocientos que le pusieron como cuota, Cuitláhuac superó a su homologa de la CDMX, doña Claudia y por eso se fueron a celebrar la noche del domingo a la plaza Lerdo. La verdad sí tuvieron motivo para el festejo.Del PRI que conocí hasta sus entrañas al Morena de hoy, hay mucha distancia, lo primero que aprendieron fue a ganar elecciones, al menos los que están aquí en Veracruz haciendo el gran negocio y mal gobernando, lo que no importa, porque lo que los hace fuertes ante el Tlatoani AMLO es el resultado de las votaciones, de una elección, eso permite la impunidad de la que gozan para hacer lo que les venga en gana. No hay quienes los vigilen, no hay quienes impugnen sus métodos inmorales para llevar votos a las urnas, todo es permisivo y hasta cuentan con la complicidad de las autoridades electorales, qué más quieren?. Como dijera López Dóriga, ese es el México real.Es preocupante saberlo, pero en lo que va del mes de abril se ha reportado la desaparición de varias mujeres en el estado de Veracruz, siendo localizadas algunas, mientras que actualmente se encuentran desaparecidas 15 mujeres, de las cuales nueve son menores de edad.Y aquí tienen la lista.El 1 de abril se reportó la desaparición de Ericka Yaneth Pérez Vega de 15 años en Xalapa, al momento no se dado a conocer si ya fue localizada.En el puerto de Veracruz se reportó la desaparición de Patricia García Castro de 15 años el 1 de abril.En Poza Rica buscan a Erín Sienna Corbett Guerrero de 15 años, quien desapareció desde el pasado 1 de abril.Cecilia Gómez Pérez de 23 años también se encuentra desaparecida desde el 2 de abril en Ixtaczoquitlán.En Córdoba desapareció Yasmín Sánchez Rocha de 21 años el pasado 2 de abril y hasta el momento no ha sido localizada.Desde el 2 de abril se busca a Laudy Yanet Gómez de 29 años y a Irasema de la Cruz Velásquez en Perote.El 3 de abril se reportó la desaparición de Beczabel del Carmen Zavaleta Martínez en Tlapacoyan.El pasado 4 de abril se reportó la desaparición de Cruz Mariely Dorantes Córdova de 16 años en Misantla, sin que al momento se haya informado si fue localizada.En Coatzacoalcos se busca Landy Esmeralda Pérez Zurita de 16 años, desaparecida desde el pasado 5 de abril.En Martínez de la Torre se reportó la desaparición de Jeshua González Vázquez de 17 años el 8 de abril.En la capital del estado desapareció Shaloom Lineth Zermeño Murrieta de 12 años desde el pasado 9 de abril.En Misantla se busca a Itzel Nicthe Ortiz Rodríguez de 15 años, que desapareció desde el 9 de abril.El pasado 10 de abril en el Puerto de Veracruz desapareció Vianey Ascención Xocua de 12 años.El lunes 11 de abril se reportó la desaparición de Karla Marisol Santos Zarrabal de 20 años en Cosamaloapan.Todas estas fichas de búsqueda se encuentran vigentes, por lo que se pide a la ciudadanía a informar cualquier información que ayude a dar con el paradero de estas mujeres desaparecidas al número de emergencias 911 o al 229 319 3187. Cooperen porque las autoridades son una nulidad, la sociedad tiene que organizarse para dar con el paradero de estas mujeres.Ahora que el Rector de nuestra máxima Casa de Estudios, Martín Aguilar Sánchez, anda con la calentura de modificar el estatuto para ampliar su periodo por dos años más, que sea de seis no de cuatro, valdría la pena que aprovechando pusiera orden en algunos aspectos que pecan de absurdos. En el mencionado estatuto se establecía que el titular de la Coordinación General de Comunicación Social, tenía que ser un egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación y fue eliminado, de la FACYT egresan brillantes periodistas quienes, como en nuestro tiempo, una de las aspiraciones era convertirse en vocero de nuestra Universidad. Escríbanos a [email protected]