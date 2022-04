Estrellita a Cuitláhuac

“La ONU no habla con

apego a la verdad”

AMLO

Luego de conocerse oficialmente los resultados del pasado proceso de ratificación de mandato, en los que Veracruz fue el cuarto lugar en número de votos obtenidos en ese ejercicio electoral, con más de un millón seiscientos once mil votos, contra un millón quinientos dos mil que obtuvieron en la CDMX, con solo el 19 por ciento de la votación, quedando Claudia Sheinbaum Pardo por debajo de Cuitláhuac García Jiménez, se comenta con insistencia sobre la posibilidad de que el uno y el dos de Veracruz, Cuitláhuac y Erick Cisneros, tengan que participar desde este mes en la elaboración de una estrategia dedicada a la Jefe de Gobierno quien no hay duda será la candidata de Morena a la presidencia de la República.Con el reconocimiento al trabajo electoral de los veracruzanos de parte de Andrés Manuel López Obrador, éste habría dado la instrucción para que los principales funcionarios veracruzanos, operadores de la maquinaria electoral de Morena que ha arrasado en dos elecciones: las intermedias y la de revocación de mandato, se pongan de acuerdo con la virtual candidata y ya sea que se integren directamente al gabinete de la CDMX o instalen una oficina alterna en donde puedan trabajar la elección de Claudia para el 24.En una de las opciones se contempla que Cuitláhuac y Cisneros tengan que dejar el cargo para irse de tiempo completo a la ciudad de México y en el segundo, el más viable, que tengan que estar viajando constantemente para atender los dos encargos, el que les hizo AMLO para la elección más importante del 2024 y el gobierno de Veracruz al mismo tiempo. Dentro de poco lo sabremos.Lo que sí está triste es que al verdadero cerebro electoral que opera para la 4T veracruzana, el tamaulipeco Gabriel Deantes Ramos, no le reconozcan nada de sus habilidades, con permitirle impunidad que se de por bien pagado.En opinión del periodista Carlos Loret de Mola, en el ejercicio electoral del pasado domingo diez, el presidente Andrés Manuel López Obrador de plano no pudo. El autor de la columna “Memorias de Reportero” que se publica en el diario EL UNIVERSAL y una veintena más de medios en todo el país, “Los resultados de la revocación son una larga lista de “AMLO no pudo”. No pudo llegar ni a la mitad de votos que tuvo en el 2018. No pudo superar su votación de 2021. No pudo alcanzar el 40% de la lista nominal para que la consulta fuera “vinculante”. No pudo ni siquiera sacar a votar a los 21 millones de beneficiarios de programas sociales. No pudo, aun sin competencia, empatar la votación que obtuvieron sus opositores el año pasado en la elección intermedia. No pudo mejorar su votación en la Ciudad de México, su bastión. No pudo extender a los estados del norte la penetración que tiene en los del sur. No pudo convencer a más del 80% de la gente para que participara. No pudo convencer a más de 70 millones de mexicanos de que jugaran a su revocación. No pudo ni siquiera superar la votación que tuvo Peña Nieto en el 2012: el presidente que se autonombra el más popular del mundo, no pudo ni empatar al menos popular que ha tenido México.” “En la consulta del domingo, López Obrador obtuvo más del 90% de los votos. Si quiere engañarse, que se despierte todas las mañanas y al mirarse al espejo, se diga que el 90% de los mexicanos lo apoya. Y que logró motivar a que 15 millones -“¡muchísimos!”- salieran a las calles a refrendarle su confianza, a pesar de que el mundo entero conspiró contra la participación ciudadana.”Lo que es un escándalo en el medio burocrático y político de Veracruz, la diputada Anilú Ingram Vallines lo confirmó con las denuncias por acoso laboral y sexual en diversas dependencias del gobierno estatal, interpusieron hace unos días, gracias a lo cual se logró despedir a un trabajador de la Secretaría de Gobierno que ejercía este tipo de prácticas.La legisladora ha informado que el despido del supuesto acosador fue posible gracias a la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz, dependencia que hizo una recomendación. “Todavía no se puede cantar victoria al remover de su cargo a esta persona, pues aún hay dos casos identificados y las autoridades deberán actuar para impedir que continúen estas personas en dependencias estatales.” Comentó la legisladora.“Hay dos casos que nosotros tenemos identificados, ya removieron a una de las personas, uno de los presuntos acosadores, sin embargo, estaremos al tanto que se cumpla lo que recomendó la CEDH. Por protocolo quisiera ser cuidadosa, pero se puede revisar en la página la recomendación”, expresó la legisladora, quien se sintió satisfecha con el despido del presunto acosador, pero hay otros casos que deben ser castigadosLa Organización Mundial de la Salud (OMS), ni más ni menos, anunció este miércoles su decisión de mantener la pandemia Covid-19 como una emergencia de salud pública, pues aseguró que “no es el momento de bajar la guardia”.Tras una reunión del Comité de Emergencias de la OMS, el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, detalló que el órgano recomendó no cambiar el nivel de alerta en relación con la Covid en vista de que el virus sigue transmitiéndose de forma intensa y su evolución es imprevisible.Aseguró que había buenas noticias a nivel internacional, pues la semana pasada se registró el número más bajo de muertes por Covid-19 desde los primeros días de la pandemia en 2020. Sin embargo, hay países que aún están presenciando picos graves en los casos, lo que ejerce presión en sus sistemas sanitarios.Por esa razón, aseguró, que el Comité de Emergencias acordó “por unanimidad que la pandemia sigue siendo una emergencia de salud pública”. El director agradeció sus consejos y señaló estar de acuerdo en que no es momento de bajar la guardia, pues “este es el momento de trabajar aún más para salvar vidas”.Shanghái amplía pruebas de Covid mientras otras ciudades chinas imponen restriccionesTedros Adhanom detalló que, en este contexto, se debe continuar con los esfuerzos para que vacunas, tratamientos y otras herramientas desarrolladas para enfrentar la pandemia sean distribuidas de forma equitativa entre los países y dentro de ellos, y que se avance en la vacunación de los mayores de 60 años.“Cerrar la brecha de vacunación es la mejor manera de aumentar la inmunidad de la población y protegerla contra futuras oleadas”, agregó.No obstante, puntualizó que no se trata de solo de garantizar la vacuna anti-Covid, si no de asegurar que el mundo tendrá acceso al oxígeno, los corticosteroides y los antivirales están ayudando a “romper aún más el vínculo entre la infección y la muerte”.se guarda. Con motivo de la semana santa, el autor de este espacio se retira dos días de la actividad periodística para regresar, si Dios lo permite, el próximo lunes 18 del presente.Esto parece de cuento de terror: ¿Qué Rocío Nahle le ordenó al gobierno estatal suspender cualquier trato con medios de información que publiquen algo sobre el diputado Sergio Gutiérrez Luna? Esto lo publica Diario del Istmo del maestro José Pablo Robles, amigo personal del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿La zacatecana también gobierna Veracruz?