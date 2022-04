Ahora sÃ­ chambearon

“Sí, AMLO es muy popular, pero

es como la chatarra, hace daño”

Lily Téllez, Senadora

Los diputados federales ahora sí desquitaron el sueldo, y en domingo. La Reforma Eléctrica los mantuvo en el recinto de San Lázaro acuartelados desde el pasado sábado de Gloria y ayer, domingo de resurrección tuvieron que aplicarse a fondo para discutir una reforma llamada “Ley Bartlett” que envió el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, la cual se venía aplazando con la esperanza de que a Morena la alcanzaran los votos para aprobarla y así quedar bien con el jefe, nada de que anteponiendo los intereses de sus representados y menos de los mexicanos.Por la mañana, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fijó su postura frente al debate de la mencionada reforma. A través de un comunicado reiteró que su voto sería en contra, al asegurar que la reforma del Ejecutivo no garantiza: tarifas bajas, electricidad limpia y renovable, además de que contraviene tratados internacionales y no proporciona nuevas bases al desarrollo productivo del país.El Sol Azteca se pronunció por “una reforma eléctrica incluyente, sustentable y con justicia social”.Además, refrendó su compromiso por reformas constitucionales que permitan una transición hacia las energías limpias, en beneficio de la población actual y las nuevas generaciones en el país.Indicó que es falso que “el grupo parlamentario de Morena haya retomado nueve de los 12 puntos propuestos por la coalición. Al contrario, los cambios que dicen incorporar las propuestas, son redacciones engañosas”, se menciona en el documento.El PRD denunció que el partido en el poder se ha negado a definir la reducción de tarifas eléctricas; la transición a energías limpias; la participación de empresas sociales en este sector, y reparar el daño al medio ambiente.Asimismo, agregó, se oponen a la inversión en investigación orientada a la transición energética y a un programa de inversión pública para modernizar las plantas generadoras de electricidad a fin de producir un 100 por ciento de electricidad limpia para las familias, la industria y el transporte, todo lo anterior en términos generales.Antes, desde hace varias semanas, el PRI en voz del diputado veracruzano José Francisco Yunes Zorrilla, venía haciendo un planteamiento muy claro de porqué él votaría en contra, y fue tan contundente su argumentación que no le quedó de otra al líder nacional de ese partido Alejandro Moreno “Alito” y al resto de la bancada priista que sumarse al rechazo de la reforma.El PAN por definición ideológica y postura opositora fue en contra desde un principio y así llegó al final, oponiéndose a lo que un grupo que se dice de izquierda liderado por el presidente AMLO propuso como reforma eléctrica.Hasta el momento de cerrar este espacio y a menos que la sesión se hubiera suspendido, la Reforma Eléctrica de AMLO estaba destinada al fracaso, no pasaría.La tarde de este domingo se registró un incendio en la Torre Pediátrica del Hospital de Alta Especialidad del municipio de Veracruz. Debido al siniestro personal médico y los pacientes tuvieron que ser evacuados, incluso, algunos recién nacidos fueron sacados en brazos de enfermeras e incubadoras.El director de Protección Civil de Veracruz, Alfonso García Cardona informó que se trató del incendio de un registro de energía eléctrica en un falso plafón que está en el baño de los caballeros en el cuarto piso debido a la falta de mantenimiento en dicho nosocomio. Asimismo, comentó que fue controlado dicho incendio por lo que ya no fue necesario continuar con la evacuación del cuarto piso. Al lugar arribaron ambulancias de la Cruz Roja para apoyar con las tareas de evacuación, así como elementos de Bomberos.Cabe mencionar que es el segundo incendio que se da en lo va de este año, debido a la falta de mantenimiento por parte de la administradora Claudia Isabel Aguilar Arauz, ahijada de Eleazar Guerrero, que desvía recursos para la campaña sindical de su protegida Dora Molly Méndez Eligio.El presidente Andrés Manuel López Obrador interrumpió por un momento sus días de descanso y, a través de un par de mensajes en Twitter, arremetió contra el escritor Francisco Martín Moreno.Este Jueves Santo, el mandatario -que pasa días de asueto en Palenque, Chiapas-, llamó “clasista” al escritor y columnista en el periódico Reforma -medio también blanco de críticas por parte del Ejecutivo federal-, quien el miércoles 13 publicó en sus redes un mapa de México supuestamente con datos del INEGI, en donde criticó el “origen del poder” del presidente.“Los siguientes datos de INEGI son ciertamente luminosos y revelan el origen del poder de López Obrador. A más analfabetismo, más votos para Morena...”, escribió Francisco Martín Moreno.La réplica de López Obrador vino este jueves.“Dice el clasista de Martín Moreno que a mí sólo me apoyan los analfabetos del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura.“Además, él y los seguidores del conservadurismo ramplón deberían saber que una encuesta de hoy me coloca en segundo lugar entre 21 presidentes del mundo. Ofrezco sinceras disculpas por presumir sobre este asunto”.Enrique de la Madrid Cordero es hijo de Paloma Cordero y del ex Presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado. Miembro del Partido Revolucionario Institucional y ha sido diputado federal. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno "John F. Kennedy" de la Universidad de Harvard, profesor del ITAM desde 1996 y analista político, quien opinó acerca de la reciente consulta de ratificación o revocación de mandato.​Por fin ha terminado la consulta –dice- y como se esperaba, todos los mexicanos perdimos, especialmente el gobierno y los ciudadanos que simpatizan con él.“El presidente obtuvo nada más la mitad de los votos que alcanzó en 2018 y, aunque algunos dicen que no son ejercicios comparables, sí son comparables pues en ambos casos se preguntó por el apoyo al ahora presidente López Obrador. Aunque ahora aducen que hubo menos casillas instaladas, también deben considerar que usaron todo el poder del Estado para hacer campaña en favor del Presidente, para amedrentar a los votantes con la pérdida de los programas sociales y hasta para acarrearlos a las casillas.”“Qué lejos estamos de aquella frase de que “al margen de la ley, nada; y por encima de la ley, nadie”. Este ejercicio demostró que el gobierno quiere retener el poder a toda costa y que el bienestar de los mexicanos no es su prioridad. Con todo el poder del Estado y las flagrantes violaciones a ley, sólo pudieron obtener 15 millones de votos y esto a pesar de que el número de votantes creció en 3.5 millones en comparación con 2018. Claramente muchos mexicanos dejaron de apoyarlos por los malos resultados de la administración.”“Hay 8 millones más de mexicanos en pobreza; 16 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a servicios de salud por la destrucción del Seguro Popular; las mujeres han perdido muchos apoyos, como las guarderías y las estancias infantiles, mientras que los feminicidios han roto cifras históricas; 670 mil muertes adicionales a partir de la pandemia, cuando muchas de esas muertes se pudieron evitar; la inseguridad está fuera de control y muchos jóvenes han perdido la fe en el futuro, en un México que pronto alcanzará 4 años de crecimiento negativo.”“Es desolador que hace poco que visité Milpa Alta, Pedro me dijo que su familia tiene que escoger cuál de las tres comidas saltarse porque no les alcanza. En Durango, la mamá de María me contó que no deja salir a su hija a la calle porque se siente muy insegura. En Zacatecas me dijeron que muchas tiendas de conveniencia ya no venden cerveza ni cigarros, porque eso ya es exclusivo del crimen organizado, también me comentaron que muchas comunidades han sido desplazadas y en lugar de defenderles, la Guardia Nacional se dedica a ayudarles con sus mudanzas para que se desplacen a territorios menos violentos. Muchos coinciden con este punto de vista, nosotros dejamos constancia en el mismo sentido un día después del domingo 10, o sea del día de la absurda "revocación".No hay duda, el resultado de la reforma eléctrica impacta directamente la definición en Morena de quién será el adversario de Pepe o Héctor Yunes, en el 24 cuando se defina al sucesor de Cuitláhuac García Jiménez.