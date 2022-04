Con fiesta de más de 2mdp festejan cumpleaños del Gobernador y se predestapa Zenyazen

Con el pretexto de agradecer a los docentes y personal administrativo de confianza que participaron en la consulta de revocación de mandato, integrados en la agrupación “Maestros con Morena”, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) les ofreció el sábado una fiesta en el campo “Quirasco” aledaño al Estadio Xalapeño, cuyo costo rebasó los dos millones de pesos.En realidad, fue para celebrar el cumpleaños del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien este lunes cumple 54 años de edad, pero, de paso, también, para tratar de contrarrestar el arrastre que tiene el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna entre el magisterio veracruzano, y de carambola para dar el banderazo de inicio de la precampaña del titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, como aspirante a la gubernatura del estado. “Maestros con Morena” es una agrupación que él maneja.Si bien el titular de la Secretaría de Educación trató de complacer al gobernador, buscó también mostrarle su capacidad de convocatoria y movilización y decirle que él tiene la suficiencia para competirle internamente la candidatura al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Le dijo al gobernador que su agrupación cuenta ahora con 30 mil integrantes, pero que para 2024 serán 50 mil y que en la consulta movilizaron más de 500 mil personas.Avalándolo estuvieron presentes el delegado en funciones de presidente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, así como el secretario de organización de su dirigencia, Yair Ademar Domínguez, por lo que se puede considerar que Zenyazen es el verdadero candidato del gobernador, si bien este apoya a la zacatecana secretaría de Energía Rocío Nahle, pero cuya candidatura se ve cada vez más complicada y no tiene ninguna base social en el estado.Como telón de fondo del festejo al centro lucía una gran estrella roja y sobre ella una mano con el puño cerrado apretando firmemente un lápiz, una evocación del puño cerrado con una hoz y un martillo comunista. A su lado derecho se leía: “Estamos con usted Presidente” y en el lado izquierdo: “Estamos contigo Cuitláhuac”.Para el festejo, animado por la Sonora Dinamita, se ordenó un banquete para tres mil personas, maestros y personal de confianza de Xalapa y de las delegaciones de la SEV de todo el estado. La comilona (barbacoa, arroz y frijoles en abundancia, mucha cerveza y refrescos) fue contratada con un restaurante que está frente a la Secretaría de Finanzas y Planeación. Para el guateque se montaron tres carpas de cinco estrellas, si se comparan con las de los migrantes.El fiestononón se celebró pese a que, según no se cansan de repetir en sus discursos, en los gobiernos cuatroteistas priva la austeridad, no hay recursos para atender reclamos por las muchas necesidades que existen y muchas escuelas sufren de carencias de hasta lo más elemental.Según diversas fuentes internas, los recursos los habría aportado el director del Instituto de Espacios Educativos, Ricardo García Jiménez, quien dos semanas atrás hizo compadre a Zenyazen al pedirle que apadrinara a su hija por sus 15 años, en una lujosa fiesta que tuvo lugar en el exclusivo hotel Agua Bendita, en Xico, al que no entran los pobres.El cuitlahuismo no se recató ante los días infaustos del presidente Andrés Manuel López Obrador por el severo y grave revés que se tenía anticipado para el domingo o la madrugada del lunes por el rechazo de la oposición a su Reforma Eléctrica, y hasta pareció que salió a festejar por anticipado el descalabro y unirse a la oposición.El rechazo a la reforma que se espera, sería la más dura derrota política que ha sufrido y sufrirá el presidente en todo su sexenio, pues la eléctrica es la madre de sus tres reformas constitucionales propuestas, aparte la electoral y la de seguridad (que la Guardia Nacional pase a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional), que se ve difícil que sean aprobadas.El de ayer sería el segundo misil, aunque el más fuerte, que impactaría en la línea de flotación del barco obradorista, pues el 5 de abril recibió el primero, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando le quitó la facultad para manejar por decreto, o sea a su antojo, los recursos públicos ahorrados por las medidas de austeridad.La Suprema Corte le recordó entonces que la facultad que se había arrogado a través de sus incondicionales en el Congreso federal, de dirigir los recursos públicos ahorrados “al destino que por Decreto determine el titular” del Ejecutivo Federal, vulneraba la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para decidir sobre esos recursos, de acuerdo a la Constitución General de la república.Le ataron, pues, las manos, pero quedó también a merced de la oposición si quiere sacar adelante sus otras dos iniciativas constitucionales.La derrota política que se esperaba anoche o la madrugada de este lunes bien se podría tomar como la frontera que marcó el fin del actual gobierno, aunque constitucionalmente entregará la presidencia el 30 de septiembre de 2024.El viernes, como respuesta a un grupo de vecinos del distrito electoral federal 9, con cabecera en Coatepec, que marcharon el Jueves Santo en Perote para pedirle que votara a favor de la reforma eléctrica, el diputado federal priista José Francisco Yunes Zorrilla, “Pepe”, les respondió en sus redes sociales, razonando el sentido de su voto.De entrada, reafirmó “mi convicción democrática por escuchar todas las opiniones, sobre todos los temas, provenientes de todos los orígenes y más allá de sus motivaciones políticas”, esto es, no hizo oídos sordos ni de la vista gorda y, como político profesional les dio respuesta, lo que muy pocos legisladores hacen cuando se les busca.“No tengan la menor duda de que, en materia eléctrica, el próximo domingo votaré responsablemente a favor de la gente. Votaré en contra de la contrarreforma que cancela la competencia en perjuicio del consumidor, que lastima el equilibrio ecológico y el futuro del país”.La contrarreforma a la que aludió fue a la del presidente Enrique Peña Nieto, presentada en agosto y aprobada en octubre de 2013, cuando Pepe presidía la comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, por lo cual tiene una visión completa del texto de entonces y el del presidente López Obrador y de ahí que cabe pensar que su voto estuvo muy bien razonado, con bases y argumentos.Completó su respuesta: “Por las mismas razones que expuse desde octubre, votaremos en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el gobierno de la República y a favor del desarrollo sustentable del país y de la mejora continua en las condiciones de vida de la gente”.El delegado federal Manuel Huerta abrirá actividades este lunes a temprana hora luego de la veda que hubo por la consulta de revocación de mandato que les impuso silencio en la promoción de los programas sociales.Dará una especie de banderazo de reinicio a las ocho de la mañana abriendo el registro de los adultos mayores que han cumplido 65 años de enero a la fecha para que reciban los beneficios del pago de la pensión, que ya reciben miles de veracruzanos adultos mayores.La instalación de la mesa receptora de solicitudes será en la sede de la delegación federal, en la avenida-carretera Lázaro Cárdenas, donde se encuentran las oficinas de Bienestar.Los beneficios de los programas sociales, qué duda cabe, son la base del éxito que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el electorado mexicano. Gracias a los beneficiados se logró una considerable participación en la reciente consulta de revocación de mandato.Manuel no ha abierto la boca, pero aspira a la candidatura de su partido a la gubernatura en 2024 y la mejor forma con la que acumula puntos es con trabajo, en el que se le ve, pero más se le siente pues es el encargado de repartir tan solo este año más de 60 mil millones de pesos, la mitad del presupuesto del gobierno del estado para todo el año.