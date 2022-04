Intolerancia

Nada más porque la fuente informativa tiene gran cercanía con el primer círculo de poder del gobierno federal es que la versión resulta creíble, de lo contrario parecería un vil disparate que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, haya ordenado al gobernador Cuitláhuac García que la Coordinación General de Comunicación Social de su administración cancele los convenios de publicidad institucional a todos los medios estatales o foráneos, ya sean impresos, audiovisuales o digitales, que publiciten las activades del presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna, un abogado oriundo de Minatitlán que al igual que la ingeniera nativa de Zacatecas avecindada desde hace más de 35 años en Coatzacoalcos, aspira a la candidatura de Morena al gobierno de Veracruz en 2024.El comentario se publicó la semana anterior en Diario del Istmo, del antiguo Puerto México, uno de los periódicos propiedad de la familia Robles Barajas, cuyos vínculos de amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador datan al menos de hace tres décadas, cuando el tabasqueño fue dirigente nacional del PRD (1996-1999) y luego Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005).Doña Roselia Barajas, esposa del periodista José Pablo Robles Martínez, es actualmente embajadora en Costa Rica, y su hijo Pablo Robles Barajas tomó posesión a finales de enero de 2021 como director regional de la Comisión Nacional del Agua en la zona Golfo-Centro, que atiende a 432 municipios de los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca e Hidalgo.La versión que difundió el editor de Diario del Istmo debió haberle removido la amarga vivencia que el ejercicio de un periodismo crítico le generó en sexenios pasados, sobre todo en la administración del ex gobernador Patricio Chirinos, cuando no sólo le cancelaron desde el gobierno estatal los convenios publicitarios que mantuvo hasta el cuatrienio de su amigo Dante Delgado, sino que también presionaron a los ayuntamientos priistas para que no les autorizaran inserciones pagadas.Inclusive fue víctima de una feroz persecución fiscal que obligó a Robles Martínez mantenerse fuera del país durante más de dos años.De los pocos amigos que abogaron por él, uno fue el entonces senador priista Miguel Alemán Velasco, quien firmó un manifiesto en apoyo al editor de Diario del Istmo y fundador de Sur de Veracruz, ahora Diario Imagen, que circula en zona conurbada Veracruz-Boca del Río.Así que la orden dada por Rocío Nahle –a la que la familia Robles Barajas apoyó en 2012 como candidata a diputada federal del PRD, primero, y luego de Morena en 2015– debió desconcertar y hasta enojar al jefe del clan periodístico más influyente del sur de Veracruz, no solamente por la situación similar que vivió hace tres décadas durante el chirinato sino porque también su afinidad ideológica con el movimiento nacional de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente López Obrador difícilmente le ha de permitir procesar y avalar semejante incongruencia de un régimen que tantas esperanzas generó por la persistente y larga lucha democrática de sus principales protagonistas.Además, ¿por qué tanta tirria contra Gutiérrez Luna, si primero como representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y ahora como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados ha sido un férreo defensor de las políticas públicas, propuestas legislativas y causas democráticas del presidente López Obrador? Y con el gobernador Cuitláhuac García y los miembros de su gabinete ha sido hasta el momento muy tolerante y respetuoso a pesar de las puyas y descalificaciones que ha recibido.En un hecho sin precedentes, miles de docentes de todo el estado se congregaron este sábado en la capital del estado para celebrar el éxito en esta lucha democrática en contra del neoliberalismo, donde la última estocada se dio a través de la consulta popular por la Revocación de Mandato del pasado fin de semana, cuando el magisterio veracruzano demostró su humildad y principalmente su compromiso con el pueblo de México.Acompañados por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez; el delegado estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta; el secretario de Organización, Yair Ademar Domínguez; el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García; la Oficial Mayor de la SEV, Ariadna Selene Aguilar Amaya; así como los subsecretarios de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar; de Educación Media Superior y Superior (SEMSyS), Jorge Miguel Uscanga Villalba, y el coordinador de Delegaciones Regionales, Víctor Emanuel Vargas Barrientos, los trabajadores de la educación celebraron que en Veracruz el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ha logrado transformar la forma de gobernar y principalmente de trabajar siempre a favor del pueblo.El estadio “Antonio M. Quirasco”, que en el pasado fue testigo de uno de los escenarios de violencia en contra del magisterio cuando el poder del Estado se volcó en contra de quienes se oponían a los abusos de la Reforma Educativa, ahora se tiñó de color vino y prevaleció en él un ambiente de fiesta.En su mensaje, el gobernador Cuitláhuac García reiteró que la lucha es y será siempre al lado del pueblo mexicano con el respaldo del Presidente; recordando cómo ahora se viven tiempos distintos, pues ya no se encuentran del otro lado de las mallas y cercas donde fueron reprimidos y desde donde habían sido testigos de las mentiras de los políticos que les antecedieron.“Agradecerles lo que este domingo pasado han realizado, no debemos olvidar que somos del pueblo y que nos debemos al pueblo. Todo con el pueblo y sin el pueblo nada, por eso era importante que el magisterio se hiciera sentir. Hoy queda en la historia nacional que el magisterio veracruzano estuvo al pie de la lucha, ¡que viva el magisterio veracruzano!”, dijo.Entre porras y gritos de respaldo, los maestros dejaron en claro que “amor con amor se paga” y que desde Veracruz el magisterio entero apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, desde hace tres años, en conjunto con el Gobierno del Estado y las autoridades educativas está trabajando por impulsar la transformación de la educación.Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar, al dar la bienvenida al gremio magisterial, hizo un recuento de la lucha que emprendieron en 2013 por la mal llamada Reforma Educativa que afectaba los derechos laborales de las y los maestros. Recordó que fue precisamente en ese movimiento magisterial cuando conoció al entonces diputado federal Cuitláhuac García Jiménez, con quien luchó hombro a hombro en las calles, pero con la visión de que también tendría que hacerse en las urnas, sumándose a la ideología de otro hombre luchador: Andrés Manuel López Obrador, quien por décadas había anhelado transformar al país.Del mismo modo, agradeció a las profesoras y profesores porque juntos lograron movilizar a más de 500 mil veracruzanos en apoyo del presidente López Obrador en la consulta popular de Revocación de Mandato del pasado 10 de abril. Igual agradecimiento le manifestó al gobernador Cuitláhuac García por haber confiado en él para estar al frente de la SEV.Zenyazen Escobar reveló que actualmente son más de 30 mil agremiados a la agrupación Maestros Con Morena (MCM), pero que proyectan llegar a 50 mil en el 2024. Además, se congratuló por el trabajo hecho en Veracruz en el ámbito académico, en la capacitación y la recuperación de los espacios, porque hoy como nunca se ha invertido en la rehabilitación de la infraestructura y equipamiento para que la comunidad educativa cuente con planteles dignos, y porque se trabaja con transparencia.Además, destacó que por primera vez en la historia de la SEV, esta dependencia estatal no ha sido observada por daño patrimonial. “Se acabó la caja chica de los gobiernos que robaban para hacer campañas políticas, la caja chica donde robaron más de mil 500 millones de pesos de maestras y maestros que aún les deben el seguro institucional; muchos han muerto esperando su dinero, hoy a más tardar en 15 días están recibiendo su recurso”, remarcó."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "