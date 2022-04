Más unidos que nunca

“Domingo de resurrección de

una auténtica oposición”

Yo

La lección que deja a los coordinadores parlamentarios y dirigentes nacionales de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la histórica sesión del pasado domingo en que juntos rechazaron, por vez primera en la historia de México una iniciativa presidencial que reformaba nuestra Constitución, con una nueva ley energética, es que Morena no es invencible, el señor no es un dictador aunque se esfuerce por tratar de serlo y que unidos podrán echar del poder a la 4T que tanto daño ha hecho al país.Andrés Manuel López Obrador, que prometió regresar al ejército a los cuarteles de donde nunca hubieran salido solo que “el malvado” ex presidente Felipe Calderón los puso en las calles para que se coludieran con la delincuencia organizada, ahora es el principal socio de ellos, los tiene como constructores privados para las obras que realiza su gobierno, como el Aeropuerto Felipe Ángeles y va por la militarización del país mediante otra reforma que, obviamente, tampoco pasará el férreo muro de la alianza Va por México.Y la posibilidad de que esa alianza de partidos vaya junta en los procesos electorales que vienen, sobre todo el presidencial del 24, es muy alta.Ahora saben que, si quieren rescatar el país que perdieron por corruptos y arrogantes, tienen que seguir unidos para regresar con nuevas estrategias, despojados de las actitudes que los alejaron de los votantes, sobre todo de los más necesitados, de los que se valió AMLO para ganar de forma contundente la elección del 18.Nuevamente tenemos resultados del trabajo que hace el Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la Universidad Veracruzana, y como siempre no son muy buenos. Nos reportan que, en el mes de marzo, solo en ese mes de 2022, Veracruz perdió ¡dos mil quinientos cincuenta y un empleos! formales, con lo que se revirtió la ligera tendencia a la recuperación que se venía observando desde junio del año pasado.De esta manera, los empleos que se han perdido a lo largo de dos años de pandemia suman un total de 21,595.Por esta razón, Veracruz se ubica todavía en semáforo rojo en empleo formal, junto con otros seis estados, que, de la misma manera, no han podido recuperar la pérdida de empleos en estos últimos dos años. Esos estados son Campeche, Oaxaca, Guerrero, Puebla. Quintana Roo y la ciudad de México.Es notorio que la mayoría de los estados ya se han recuperado de la pérdida de empleos que sufrieron durante la pandemia y han superado el número que tenían en febrero de 2020. Es el caso de 25 estados, entre los cuales destacan en los primeros cinco lugares: Baja California con un incremento de 93,833 empleos, Nuevo León con 86,841, Chihuahua con 58,581, Jalisco con 48,810 y Tabasco con 46,536. Que maldita envidia.En su mayoría la economía de los estados que ya superan la situación que vivían previo a la pandemia está ligada al sector exportador y a la economía norteamericana, lo que explica que muestren ese comportamiento. La única excepción es Tabasco cuya recuperación se debe a la fuerte inversión en la construcción de la refinería Dos Bocas que ha generado un fuerte impulso al empleo en esa región.Pero aquí que no tenemos nada, ni contamos con nada, qué esperanza de que se generen nuevos empleos, al contrario, los “eficientes” colaboradores del gobernante se aplicarán en la tarea que vienen haciendo desde que llegaron en el 18, despidiendo empleados de la burocracia para poner en esos lugares a sus familiares que no han podido colocar o a uno que otro quelite necesitado de chamba.Llegamos a la ciudad de Poza Rica donde al siguiente día los peroleros de ese lugar ofrecerían un mitin de apoyo a la candidatura al Senado de la República de los candidatos priistas Julio Patiño Rodríguez y Alger Urke León Moreno, con sus respectivos suplentes; Rafael García Anaya e Isidro Pulido Reyes. Nos hospedamos en el hotel Poza Rica, en pleno centro de la ciudad y muy temprano, a la mañana siguiente don Julio nos pidió que lo acompañara al lugar donde sería el mitin para checar cómo estaba.La sorpresa que nos llevamos al llegar a la avenida principal de esa petrolera ciudad fue ver la gran cantidad de camiones que se encontraban estacionados con mantas de apoyo al candidato presidencial perredista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que se combinaban con otras también de apoyo a Cárdenas, pero con la imagen de doña Rosario Ibarra de Piedra.Don Julio, que se había desempeñado entre otros cargos como Oficial Mayor de la Presidencia de la República con Luis Echeverría Álvarez, nos comentó: mire como invierte dinero La Quina apoyando al ingeniero Cárdenas, como no estuvo de acuerdo con que fuera Carlos Salinas el candidato ahora juega las contras queriendo empujar a Cuauhtémoc a la presidencia, lo que no va a conseguir, pero así es esto de la política, siempre hay quienes se quieren pasar de listos. En cuanto a la señora Rosario Ibarra, el día que le entreguen al hijo se le acabó la cuerda, es cosa de que el señor presidente se anime.¿Cómo, entonces vive?, le preguntamos.Si, Jesús Piedra, un joven de veinte o veintiún años, era miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre y cuando él junto con otros guerrilleros quisieron secuestrar al empresario Eugenio Garza Sada, y el asunto escapó de su control, el joven Piedra y compañía, militantes de la Liga Comunista lo ejecutaron, como lo hicieron con otros personajes. El gobierno decidió darle una oportunidad y lo sacó del país a otro donde esta señora lo veía, solo que inventó lo de la desaparición, fundó un grupo llamado Eureka y a chambear en la “lucha por los desaparecidos”, que le ha dado una senaduría y una candidatura presidencial, no si la señora ha vivido muy bien como activista lucrando con la supuesta desaparición de su hijo.Ahora que acaba de morir la señora recordamos lo que don Julio nos había comentado. La condición humana es así, muchos con tal de obtener privilegios sacrifican la memoria de sus seres queridos o simulan cosas que no son.No es posible que 223 diputados federales que votaron en contra de la reforma eléctrica que promovió AMLO, los tilden de traidores a la patria solo porque no coincidieron con la propuesta presidencial. ¿Entonces para ser leal a la patria hay que obedecer a ciegas las propuestas de López Obrador?... la lealtad a la patria está muy por encima de los caprichos de un aprendiz de dictador.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "