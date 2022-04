... El colectivo “Reporteras en Guardia”, que integran unas 100 periodistas, editoras y realizadoras de 24 estados de la república mexicana, crearon el memorial “Matar a nadie”, https://mataranadie.com/ como un “conjuro ante el olvido”, que permitirá recordar a los periodistas asesinados en este país durante los años del dos mil, al dos mil veintidós.“Nos mueve la rabia, el dolor y la exigencia de justicia”, expone este colectivo en su website, donde se incluye la información de los periodistas veracruzanos asesinados, entre ellos, Regina Martínez Pérez: https://mataranadie.com/regina-martinez-perez/ , así como de Miguel Ángel López Velasco y su familia: https://mataranadie.com/miguel-angel-lopez-velasco-misael-lopez-solana/ En esta edición se incluyó a diez periodistas veracruzanos asesinados, que no son la totalidad de los que han perdido la vida en el ejercicio de su labor.“Reporteras en Guardia” ha realizado también manifestaciones públicas de protesta en contra de la impunidad.... Incansable cuan es, el contador público Enrique Cházaro Mabarak, presidente del Patronato del Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz, firmó convenio de colaboración con el ayuntamiento de Boca del Río, que preside Juan Manuel De Unanue Abascal, mediante el cual el gobierno municipal boqueño aportará mensualmente recursos para apoyar la atención del Criver a los niños que lo requieran.El Criver ha firmado convenios similares con otras instituciones y organizaciones empresariales, gracias a Cházaro Mabarak, quien junto con su esposa Amelita Acosta, busca los recursos necesarios para que este centro de rehabilitación siga dando servicio a la comunidad.... A 40 de los 72 meses que durará la administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez, se ha intensificado el posicionamiento en el imaginario colectivo veracruzano del actual presidente de la LXV Legislatura Federal, el minatitleco Sergio Carlos Gutiérrez Luna, quien se yergue como suspirante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al gobierno del estado de Veracruz.Con su “suspirancia” a poco más de la mitad del periodo que gobernará su correligionario Cuitláhuac García Jiménez, el sureño Gutiérrez Luna prácticamente se convierte en la opción no oficial para renovar el gobierno estatal en el año 2024, pues sabido y recontrasabido es que la zacatecana Norma Rocío Nahle García, actual secretaria de Energía del gobierno federal, es la candidata de los inquilinos de Palacio de Gobierno, en la ciudad de Xalapa.Volviendo al inicio de nuestro comentario, reiteramos que se ha intensificado el posicionamiento en el imaginario colectivo veracruzano del actual presidente de la LXV Legislatura federal, Sergio Carlos Gutiérrez, pues ya se ven en carreteras algunos espectaculares con su imagen, así como para que lo vayan conociendo.En la carretera de acceso a la llamada “Riviera Veracruzana”, en la zona aledaña al municipio de Boca del Río, por mencionar un ejemplo, apareció uno de esos espectaculares donde destaca el rosto sonriente del minatitleco. En la red social Facebook, se ven eventos que él se organiza, pero que difunden sus seguidores un día sí y otro también.Lo anterior amables lectores, ha dividido al morenismo veracruzano, brecha que cada día se hace más grande.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "