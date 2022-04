Listo lo del litio...

1.- Aclarando amanece reza un dicho popular, y para zanjar diferencias si es que las haya habido, la SCJN sentó en definitiva un asunto que podría haber crecido: Esto se dijo ayer: “...Con la votación unánime de los integrantes del pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) se aprobó el acta de la sesión del pasado 7 de abril en la que no se alcanzaron los ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).Tras los votos de aprobación del acta, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo manifestó su interés por presentar un voto aclaratorio, lo que fue secundado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández y otros integrantes del pleno.El presidente de la Corte, ministro Arturo Zaldívar, manifestó que tras la aprobación del acta, los ministros estaban en la libertad de presentar los recursos, pero la votación de cuatro contra siete del jueves 7 de abril ya no se modifica, lo que fue aceptado por el pleno.Algunas versiones establecen que el desarrollo de la sesión de ese día, cuando se revisó la resolución en contra de la controversia constitucional en contra de la LIE, presentada por senadores de oposición, algunos artículos impugnados sí alcanzaron la votación de ocho para alcanzar la inconstitucionalidad.Finalmente, los votos de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien elaboró el proyecto, y de sus colegas Yazmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y del ministro presidente Zaldívar, fueron suficientes para que la LIE permanezca vigente y en aplicación.Esta reglamentación le da preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los procesos de producción y distribución de energía eléctrica, lo que ha motivado la promoción de más de 200 amparos por parte de particulares.Posteriormente a la aprobación el acta, el pleno de la Corte procedió a la discusión de la resolución de la controversia constitucional presentada por el gobierno de Colima en contra de la LIE, también elaborado por la ministra Ortiz Ahlf, quien propone el sobreseimiento.La SCJN informó, en un comunicado, que el ministro presidente Zaldívar, solicitó que aclararan el sentido de su voto el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, quien precisó que el suyo fue por la invalidez, mientras que él fue por la validez.“En este sentido se aprobaron por unanimidad los puntos resolutivos y se llevó a cabo la declaratoria formal, por lo que lo resuelto en dicha sesión constituye cosa juzgada”, se indicó.2.- Y a otro asunto: Ayer [rápido y no fast track] el senado de la república, en “pleno”-Pleno de la Cámara, aprobó en lo general con 87 votos a favor de Morena, PT y PVEM; 20 en contra del PAN, y 16 abstenciones de PRI, Movimiento Ciudadano y PRD modificaciones a la Ley Minera, con lo cual se establece que el Litio es patrimonio de la nación.Como se calculaba, durante la discusión, los partidos de oposición criticaron esta iniciativa por legislarse tan rápido, mientras que Morena afirmó que con los cambios a la Ley Minera se busca “garantizar la soberanía energética del pueblo sobre el litio”, a fin de que este mineral no lo exploten particulares, ni empresas extranjeras.El dictamen con proyecto de decreto, aprobado en lo general, modifica los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera a fin de que únicamente el Estado tenga a su cargo la exploración y explotación sobre este mineral.Damián Zepeda Vidales, senador del PAN, expresó su rechazo al dictamen, ya que, consideró, no se busca utilizar al litio como palanca de desarrollo, sino crear un monopolio de Estado. También subrayó que no está de acuerdo en estatizar los recursos naturales, pues el gobierno no tiene las tecnologías y los recursos para explotar el mineral.Del grupo parlamentario del PRI, el senador Mario Zamora aseguró que esta reforma se trata de propaganda gubernamental, ya que el litio ya le pertenece a las y los mexicanos. Asimismo, advirtió que el proyecto podría contravenir algunos capítulos del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá.El senador Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM, dijo: “...... que el dictamen beneficia a la economía del país y le permitirá al Estado mexicano liderar la transición a vehículos eléctricos en el mundo. Por ello, dijo que es necesario dotar de presupuesto al órgano rector para que sea una reforma exitosa.El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, denunció que las pilas de litio no tienen un tratamiento correcto, ya que contaminan al medio ambiente, por lo que es primordial atender este problema. En ese sentido, indicó que la reforma no contempla la materia de protección medioambiental.Finalmente, el senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, afirmó “...que hay desconocimiento técnico sobre la importancia estratégica del litio; además, destacó que existen grandes yacimientos en nuestro territorio. En ese sentido, sostuvo que esta es una gran oportunidad para evitar que las grandes empresas mineras acaparen toda la explotación de dicho mineral...”Ley habemus."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "