La diputada Gamboa fue inocente

“Traidores los que dividen

y polarizan al país”

Jesús Zambrano

Habían pasado un par de días del escándalo que provocó la periodista María Josefina Gamboa Torales, quien la madrugada del doce de julio del 2014 atropelló y dio muerte al joven José Luis Burela López, accidente que tuvo lugar en el bulevar Miguel Alemán del puerto de Veracruz, cuando nos invitaron a una comida en la Casa Veracruz a iniciativa del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa con quien nos reuníamos con frecuencia, los primeros cinco años de su mandato. Y ahí, de frente, le preguntamos a bocajarro cómo había estado el asunto de Maryjose Gamboa, una periodista del puerto de Veracruz quien a través de un programa que transmitía en la radio y una columna que le publicaban en el impreso más leído por los jarochos, un día si y el otro también fustigaba al gobierno priista de Javier Duarte.El gobernador nos comentó: “era de madrugada cuando me llamaron de Tránsito para informarme del asunto. El peritaje que tenían los elementos de la DGT era en el sentido de que la periodista conducía su auto por el carril de alta circulación, adelante, en el otro carril, transitaba un camión y sobre la banqueta apareció el joven Burela con intenciones de cruzar la calle, pero en vez de hacerlo usando el paso peatonal que tenía a un lado trató de ganarle al camión que le tapaba la visibilidad para el carril de alta velocidad y cruzó corriendo. Obviamente Maryjose no lo pudo ver y lo impactó causándole la muerte. Ese peritaje le favorecía a la periodista y yo ordené que la ayudaran, que le dieran las facilidades que fueran necesarias apegados a la verdad.”“Me disponía a retomar el sueño cuando otra vez el teléfono, era Luis Ángel Bravo Contreras, el Procurador de Justicia, quien me pidió que lo recibiera, que ya estaba fuera de la casa y me paré para recibirlo y hablar con él. La tenemos, me dijo, cayó la señora que tanto te madrea, hay que aprovechar la oportunidad para que no salga en mucho tiempo de la cárcel. No Luis Ángel, ya di instrucciones para que la ayuden y así se hará. ¡Pero no es posible, tanto que ha hablado mal de ti y todavía la ayudas, no te lo va a agradecer, hay que hundirla!, me recomendó el Procurador y se puso a insistir, tanto que me comuniqué a Tránsito y les dije que detuvieran el asunto de Maryjose, que se haría cargo de eso el Procurador y que lo que les propusiera lo hicieran... y así fue.”Se comenta que a la periodista le inventaron un certificado médico en el que se afirmaba que conducía en estado de ebriedad, Maryjose fue declarada culpable de homicidio culposo y lo pagó con cárcel. Para que aprendiera a no meterse con el gobernante la trasladaron al penal de Tuxpan donde se encontraban personajes de la delincuencia de alta peligrosidad; le “secuestraron” a un hijo que había procreado con una persona que se encontraba viviendo en Puebla hasta donde lo llevaron dejándolo con el padre... y le hicieron la vida imposible. Fue la maestra Maruchy Bravo (QEPD) quien en una muestra de solidaridad hizo lo que estuvo de su parte para amainar el problema, viajando al penal de Tuxpan donde se entrevistaba con Maryjose y le informaba de su hijo y del resto de su familia.Cabe hacer notar que la familia Yunes, empezando por el ex gobernador Miguel Ángel estuvieron pendientes de este caso toda vez que se trataba de una persona cercana a esa familia, simpatizante además del proyecto político de los Yunes del estero, lo que seguramente sirvió para que Maryjose fuera librando el problema poco a poco.Siete meses después Maryjose Gamboa Torales, pudo abandonar la cárcel por la decisión de jueces y magistrados federales encargados de derrumbar las infamias del Procurador duartista, los embustes de “Fis-culín” Bravo Contreras. Los abogados de la periodista acudieron a instancias lejanas a Veracruz, a la tercería de peritos y la Policía Federal de Caminos determinó en el juicio de amparo que la temeridad no fue de la periodista; fue de José Luis Burela, quien no usó el puente peatonal que tenía a unos metros de él para cruzar el bulevar Miguel Alemán. Si hubiera cruzado por ahí, hoy estaría vivo.Todo lo anterior lo traemos a cuento porque quien fuera diputada local y hoy se desempeña como diputada federal, no va solo a sentarse a su curul a escuchar lo que otros proponen y dicen, no, es una representante popular participativa tanto que este fin de semana María Josefina Gamboa, se volvió tendencia en redes sociales debido a que llamó delincuentes a los legisladores de Morena, esto durante la discusión sobre la Reforma Eléctrica, cuando la diputada del PAN desde tribuna, frente a frente les indicó que su partido no se dejaría amedrentar por el grupo de Morena, el cual, según ella, no son más que ‘delincuentes, rufianes y cobardes’.Realmente nos da gusto que la periodista y política veracruzana haya podido superar el trauma que le provocó la falsa acusación que le hicieron, merced a un accidente del cual no fue responsable pero que le costó cárcel, con todo lo que representa eso.A propósito de los actos de intimidación de que fue objeto la semana anterior el diputado federal priista José Francisco Yunes Zorrilla, ordenados desde palacio de gobierno, que por cierto le hicieron los mandados, para Elías Lixa Abimerhi, vicecoordinador de los diputados del PAN, la reforma eléctrica estaba condenada a fracasar desde hace tiempo por no tener “ni pies ni cabeza ni utilidad para el país”; traducida en sus palabras como la falta de una negociación seria y franca, que terminó en un intercambio de consignas políticas por la vía mediática.“Pensaron que iban a amedrentar a algunas legisladoras y legisladores o que algo iba a cambiar. (Manuel) Gómez Morín, fundador de mi partido, decía que no haya ilusos para que no haya desilusionados”, expresó el diputado por Yucatán.El cambio de tema corresponde a un nuevo “guion mediático”, consideró Lixa, con el que tampoco se dejarían presionar. Y planteó la incongruencia que viene desde Palacio Nacional y se repite con los legisladores de la mayoría, al pretender construir un diálogo de negociación política por una vía, y por la otra mantener posturas rígidas y de golpeteo constante.“Me parece extraño que alguien que quiera construir se la pase atacando, amedrentando y desafiando”, opinó. Y para ejemplificar se refirió al coordinador de los legisladores de Morena, Ignacio Mier, quien en los últimos días ha atacado a la diputada perredista Edna Gisel Díaz por haberse sentado en el pleno de San Lázaro junto a Paolo Salerno, un presunto cabildero y autor de la contrarreforma de Va Por México, grupo formado por PAN, PRI y PRD. “En vez de construir, el coordinador de la mayoría busca atacar a una legisladora. Además, no estuvo presente, opinó de oídas, seguramente”, dijo.Para aprobar la iniciativa que se refiere al litio, al no ser una reforma constitucional, Morena y sus partidos aliados, el PT y PVEM, sólo requerían de mayoría simple.Para Melissa Vargas, priista e integrante de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la advertencia de una nueva ley de minería se trataba simplemente de una campaña propagandística.“Nuestra Constitución señala que el litio y todos los minerales que están en el subsuelo del país son propiedad del Estado mexicano. Es la Secretaría de Economía quien autoriza a las empresas privadas para su explotación”, dijo.Por lo que, bajo esa lógica, quien tiene y ha tenido la sartén por el mango en temas de explotación mineral es el gobierno federal, consideró la diputada por el Estado de México.En las redes sociales don Hugo Morales Ceballos nos ilustra sobre lo que es el litio, que tanto cacaraquean los morenos como un mineral que nos hará millonarios a todos los mexicanos gracias al mesías López Obrador, que tuvo el valor de nacionalizarlo, cuando ya era nuestro. Bueno pues el señor Morales Ceballos nos ilustra:“Falso, el Litio en México tiene una concentración de 0.001% por lo que para producir 1 kilo de Litio se necesitan procesar 1000 toneladas de mineral. Por lo que es incosteable. Además que es tecnología científica y esa la tienen otros países. No como el nuestro que el gobierno no apoya a las Universidades ni al Conacyt. Tenemos un gobierno traumado y sin conocimientos. 