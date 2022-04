...Generosidad al ser mayoría... sensatez por ser minoría...

1.- Conocí a Ricardo Monreal Ávila en el lejano 1994 [lo que no implica que él me haya conocido a mí] cuando integré parte de la última mayoría del PRI en la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, y decía a mis compañeros de bancada [que me preguntaban el por qué llegaba temprano al recinto legislativo] “...qué había que disfrutar todo el tiempo que fuera posible, ser diputado federal...” De allí para adelante, he conocido y leído sobre su trayectoria, y quizá por su formación humanística, académica, política y legislativa, resulta ser al día de hoy, [salvo prueba en contrario] un extraordinario político.Por esa y otras razones, el coordinador de Morena en el Senado , Ricardo Monreal Ávila, expresó su desacuerdo con la campaña emprendida por su partido para exhibir a los diputados que votaron en contra de la iniciativa de reforma eléctrica, al advertir que no es conveniente el odio [y] al encono, pensamiento al que se suman miles de mexicanos.En entrevista a medios, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), hizo un llamado a sus compañeros de Morena a actuar con serenidad y prudencia, ya que le están dificultando los acuerdos en el Senado para construir las mayorías calificadas que se requieren.Y se pregunta: “¿Cómo si les escupo o lo insultó, les pido que se sienten conmigo? No, no tendría forma de hacerlo. Además, lo hago no sólo por definición, sino por convicción. Yo fui opositor. Y fui maltratado. Y ahora que soy mayoría no hago lo mismo con la oposición; los respeto y los escucho, los atiendo, aunque no coincida con ellos, pero respeto lo que dicen y su verdad debe ser expresada”, subrayó.“¿Cómo les pedimos, si los insultamos, que nos sentemos a dialogar y a buscar acuerdos? No me dejan mucha salida [sus compañeros de partido], porque ellos mismos [los de oposición] me dicen. ¿Pero cómo me pides eso sí sólo recibo [recibimos] este tipo de ofensas?, o sea, es un tema de fondo, que eso es lo que me está provocando dificultades en la construcción de mayorías calificadas”, remarcó.recordó a su partido “...que las minorías existen y la oposición es real, y además, aunque se enojen en Morena, “necesitamos al Bloque de Contención para aprobar las reformas constitucionales (...) y para enfrentar los grandes desafíos que México está presentando en este momento...” Entonces yo no profundizaría el encono, ni tampoco el odio. Yo me inclino más por la reconciliación”, apuntó.Además, rechazó etiquetar como traidores a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. “...En un Parlamento se tienen diferencias; no tienen por qué todos votar en el mismo sentido, porque un Parlamento representa la pluralidad del país y no todos pensamos igual...”.Ricardo Monreal Ávila recomendó a sus compañeros legisladores de Morena: “... que en todas las reformas se dialogue mucho, porque eso es lo que ha dado buenos resultados en el Senado, donde ni se ha rechazado una sola de las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador...”“...Que no se cansen de dialogar, de hablar, de buscar acuerdos, se puede lograr. Aquí hemos sacado todas las reformas constitucionales que nos han planteado, no ha habido una sola que se haya rechazado. Y creo que se puede lograr. Yo estoy convencido de que hay forma de lograr acuerdos y consensos con todos los partidos políticos...”, concluyó.- Datos de Maot.2.- Pero Ávila Monreal también tiene debilidades y flaquezas como todo ser humano. Es político; es miembro de un partido; es moreno por decisión y convicción. Pero es su privilegio y tiene derecho a ello.3.- Pero es difícil cortar el tema del odio y el encono: Al regresar alpara votar la reforma a la Ley Minera , la senadora morenista Citlalli Hérnandez recibió las palabras de la extraordinaria legisladora priista Beatriz Paredes Rangel, “de especial pronunciamiento”, quien se pronunció luego de que la secretaria de Morena anunció que exhibirán a los “diputados traidores” que votaron contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.Al hablar en la tribuna del Senado de las riquezas del subsuelo para que estén al servicio del pueblo de México, incluido el litio, la senadora Citlalli Hernández aceptó una pregunta de Beatriz Paredes, quien aprovechó para decirle que no es “traidora a México, ni traidora a la nación”. [ni los demás legisladores de oposición]“Decirle, sin entrar en ningún debate, “...que yo no soy traidora a México ni traidora a la nación”, expresó Paredes Rangel ante la senadora de Morena que regresó a la Cámara Alta después de una licencia para estar ausente de ella.La senadora del PRI también mencionó que en el debate “hubo muchos adjetivos y poca discusión con argumentos”.Sobre el tema del, Paredes cuestionó a Hernández: “¿Sólo podrá invertir en el litio un monopolio del Estado mexicano, o es posible que el Estado mexicano, acentuando su regulación, otorgue concesiones o un mecanismo novedoso para que inviertan particulares?”.Hernández respondió: “Lo que se está planteando es que justamente, a través de esta empresa, a cargo o regulada por el estado, pues se empiece la construcción o el inicio de una gran industria alrededor del litio y me parece que en ello, el Estado mexicano podrá establecer convenios con privados. Eso es, sin duda, una situación que tendrá que decidir este gobierno y los próximos gobiernos”.4.- Y más sobre lo mismo. Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el DECRETO que a la letra dice:EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:Se reforman los artículos 1; 9, párrafo primero; 10, párrafo primero; y se adicionan un artículo 5 Bis, y un párrafo tercero, recorriéndose los actuales párrafos tercero y cuarto, al artículo 10 de la Ley Minera, para quedar como sigue:La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y sus disposiciones son de orden público y de observancia en todo el territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía, a quien en lo sucesivo se le denominará la Secretaría, salvo lo relativo a la exploración, la explotación, beneficio y el aprovechamiento del litio, que quedará a cargo del organismo público descentralizado a que se refiere el artículo 10 de esta Ley.Se declara de utilidad pública el litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia. Serán consideradas zonas de reserva minera aquéllas en que haya yacimientos de litio.Se reconoce que el litio es patrimonio de la Nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México.Las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por el Estado a través del organismo público señalado en el artículo 10 de esta Ley.El Servicio Geológico Mexicano auxiliará al organismo público descentralizado encargado de la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio en la ubicación y reconocimiento de las áreas geológicas en las que existan reservas probables del litio.En la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y de sus cadenas de valor será deber del Estado mexicano proteger y garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas.Para promover el mejor aprovechamiento de los recursos minerales y generar la información geológica básica de la Nación, la Secretaría y el organismo a que se refiere el artículo 10 de esta Ley se apoyarán en el Servicio Geológico Mexicano, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado sectorialmente por dicha dependencia.Con excepción del litio y demás minerales declarados como estratégicos por el Estado, en términos de los artículos 27 y 28 constitucionales, la exploración y explotación de los minerales o sustancias a que se refiere el artículo 4, así como de las salinas formadas directamente por las aguas marinas provenientes de mares actuales, superficial o subterráneamente, de modo natural o artificial, y de las sales y subproductos de éstas, sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el artículo 2o. constitucional reconocidos como tales por las Constituciones y Leyes de las Entidades Federativas, y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante concesiones mineras otorgadas por la Secretaría.La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables. El cumplimiento de la legislación y Tratados Internacionales en materia de protección al medio ambiente y derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas será escrupuloso por parte de dicho organismo público.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.