“La violencia que hay en México

todavía es culpa de García Luna”

Epigmenio Ibarra

Trabajando para la Universidad Veracruzana, en los tiempos gloriosos del maestro Roberto Bravo Garzón, quien con su gran visión dio un gran impulso a la cultura con la creación de grupos artísticos diversos como el Ballet Folklórico, pudimos sentir en carne propia el orgullo de ser veracruzano, a través de las extraordinarias ejecuciones de los integrantes del ballet que dirigía el maestro Miguel Vélez Arceo (QEPD), y en lo musical el inigualable Alberto de la Rosa.Tiempos que se fueron en un abrir y cerrar de ojos pero que se quedaron en la memoria para siempre.Años después, al ver a 17 grupos de ballet que se sincronizaron bailando al ritmo del Tlen Huicani en la explanada de la Cámara de Diputados, en San Lázaro, donde acudieron a instancias del presidente del Congreso Sergio Gutiérrez Luna, quien los invitó a presumir lo que en Veracruz se hace en este renglón de la música y la danza tradicional, volvimos a experimentar ese sentimiento que a todos nos une cuando escuchamos el arpa y las jaranas y vemos a hermosas jóvenes paisanas luciendo sus majestuosos trajes de jarochas, con su sonrisa alegre y sus abanicos y moños rojos, y a los caballeros con sombrero de tres piedras, blancas guayaberas y botines que rebotan en la madera de las tarimas colocadas ex profeso para que suene el zapateado de las parejas al ritmo de los sones jarochos, inevitablemente hay emoción y orgullo.Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal morenista, no ha ocultado su intención de ganar la candidatura al gobierno del estado por su partido, y desde que arrancó precampaña ha dado campanazos importantes que en un principio fueron tomados como ocurrencias, de parte de sus adversarios morenistas locales (no por locas) y que hoy se preocupan porque ven que el político hace lo que ellos no saben hacer... política y cultura.¿Desde cuándo los políticos se olvidaron de la cultura, de nuestros valores, de lo que los veracruzanos sabemos hacer, de los paisanos que se distinguen en las artes, en el deporte, en la ciencia, en la gastronomía?... desde hace mucho tiempo.A la vanguardia de estos temas ha estado siempre nuestra Máxima Casa de Estudios, con la creación de grupos artísticos de primerísimo nivel, tanto que hasta han sido elegidos como Embajadores Culturales de México ante el mundo. Pero eso, así como la excelencia académica, la producción literaria, la investigación científica, se hicieron a un lado por gobiernos como el de Miguel Alemán Velasco que creó un show denominado “Jarocho”, al puro estilo hollywoodense, que tanto molestó a los que se dedicaban al rescate de nuestros orígenes, como el maestro Miguel Vélez Arceo, para cuyo trabajo se valía de musicólogos, antropólogos, etnólogos, costureras profesionales con quienes en trabajo de campo lograba rescatar bailables originales, fue una ofensa.Bueno pues desde el pasado martes arrancó en el recinto cameral el programa: Veracruz en San Lázaro Esplendor del Golfo de México, organizado por el aspirante a gobernar Veracruz, el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna, con quien han simpatizado veracruzanos distinguidos que lo están acompañando como el músico Tonatiuh García Jiménez, hermano del gobernador de Veracruz, junto a otras personalidades entre ellas el futbolista veracruzano Luis "El Matador" Hernández, compositores, cantantes de ópera, periodistas y distinguidos paisanos que destacan en otras ramas de la ciencia.Y bueno, un día después de que fue criticado por funcionarios de Gobierno y acusado de haber “fallado” al no aprobarse la Reforma Eléctrica, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, realizó el mega-evento en San Lázaro. Pese a que sus compañeros de bancada lo han acusado de usar el cargo para promocionarse, el congresista inauguró este martes la muestra “Veracruz en San Lázaro. Esplendor del Golfo de México” arropado por todas las bancadas.Al respecto, afirmó que los veracruzanos son personas que inspiran con su talento y defensa apasionada de las tradiciones, la cultura y su espíritu solidario a propios y extraños.Explicó que este evento es el primero de una iniciativa promovida por el Espacio Cultural San Lázaro, titulada México en San Lázaro, la cual es encabezada por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, y que busca resaltar la riqueza cultural de las diversas regiones del país.Don Fernando Gutiérrez Barrios, el mejor gobernador en la historia de Veracruz que hemos conocido, trajo en su campaña como lema “Veracruz, primero y siempre”. Él supo anteponer los intereses de sus gobernados a los personales o de grupo y declaró al maestro Froylán Flores Cancela (QEPD) en una entrevista que le concedió, que él no aspiraba a ser solo gobernador sino a convertirse en líder de los Veracruzanos... y lo consiguió.Esto último lo mencionamos a propósito de lo que viene haciendo el diputado Gutiérrez Luna, convertirse en el líder de los veracruzanos, atendiendo todo lo que han dejado de hacer los gobiernos anteriores. Ya verán el cierre de este programa con un festival de Rock que tiene preparado el político minatitleco.Aguas, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará hoy de nueva cuenta en la entidad veracruzana, en donde realizará una amplia gira de trabajo durante todo lo que resta de la semana, encabezando diversas actividades tanto en el puerto de Veracruz, Boca del Río y municipios del norte del estado.Esto lo confirmó Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el violador con gonorrea, quien funge como coordinador de los Programas para el Desarrollo Integral del gobierno federal en el estado de Veracruz, quien dijo que el Mandatario mexicano encabezará la ceremonia de Jura de Bandera de los cadetes de la Heroica Escuela Naval y la conmemoración del 108 aniversario de la gesta heroica del 21 de abril. Pero además de los eventos con la Marina, el titular del Ejecutivo federal sostendrá reuniones con inversionistas extranjeros para proyectos de inversión en la región, como el Corredor Transístmico.El viernes, ofrecerá su conferencia de prensa mañanera y previo al encuentro con los medios de comunicación, encabezará la reunión de seguridad; posteriormente recorrerá la carretera Cardel-Poza Rica-Tuxpan. Dio a conocer que en Martínez de la Torre, el Presidente de la República se reunirá con ejidatarios de la localidad de Paso Largo, en donde se concluyó el tramo de la autopista Cardel-Poza Rica.Allí revisará si se aplicó bien el Plan Integral, sí se le cumplió a la gente lo que se le prometió, como de los programas sociales integrales que se aplicaron en la región.Finalmente, dio a conocer que el sábado revisará el avance en la carretera de Poza Rica a Ozuluama y retornará a la capital del país para continuar con las actividades propias de su investidura, o sea un aprendiz de dictador.¿Traidores a la patria?, no hombre, héroes que salvaron al país del monopolio que se pretendía construir en torno a Manuel Bartlett.