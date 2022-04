AMLO decidirá candidatura

“Ya viene el levantón de la

Así como lo hacían los priistas en los tiempos de su plenitud en el poder, que era el presidente de México quien decidía la candidatura a los gobiernos de los estados, lo mismo hace Andrés Manuel López Obrador en su mandato, no se pierde el placer interno que les provoca ejecutar el “dedazo”, y menos en el caso de AMLO que ha ejercido un poder unipersonal tomando todas las decisiones del gobierno que encabeza porque ese es su estilo dictatorial de “gobernar”.Por eso nos sorprende que se hable aquí en la aldea de presuntos aspirantes que ya cuentan con el visto bueno del gobernador. Como dijera Carlos Salinas, no se hagan bolas, el candidato de Morena será el que diga el presidente.En la historia del PRI, por ejemplo, solo una vez un gobernador estuvo a punto de decidir la candidatura de su sucesor, fue don Rafael Murillo Vidal quien acudió al presidente Luis Echeverría Álvarez para recomendar a su Subsecretario Manuel Carbonell de la Hoz y Echeverría aceptó, en principio. Hubo destape con todas las formalidades en la capital Xalapa y al día siguiente un pronunciamiento del entonces presidente del CEN del PRI Jesús Reyes Heroles, echó por tierra los sueños de Carbonell de la Hoz. El presidente dio marcha atrás ante la inconformidad del presidente del PRI así como de otros actores políticos de peso y en lugar del candidato de Murillo Vidal entró don Rafael Hernández Ochoa.Solo don Fernando Gutiérrez Barrios, cuando pidió licencia al cargo de gobernador del estado ante el Congreso, para irse a atender la Secretaría de Gobernación que le ofreció el presidente electo Carlos Salinas, tuvo la cortesía de parte de Salinas de nombrar a quien quedaría en su lugar y se decidió por Dante Delgado Rannauro, en ese momento Secretario de Gobierno, quien concluyó ese periodo con cuatro años al frente de los destinos de los veracruzanos.Cuando el PRI perdió el poder frente a un panista como Vicente Fox Quesada, se quedaron sin dedo que definiera candidaturas para gobernadores, senadores y diputados federales. El primer beneficiario de esto fue el cuenqueño Fidel Herrera Beltrán, quien al concluir su mandato le tocó decidir sucesor con toda libertad, fue entonces que nos impuso a Javier Duarte de Ochoa, solo que Enrique Peña Nieto recuperó el poder para el PRI y la siguiente gubernatura, de dos años, la decidió mediante un acuerdo con la intervención del presidente del CEN del PRI Manlio Fabio Beltrones, el candidato fue Héctor Yunes Landa y gracias a una pésima operación política del arrogante y corrupto Javier Duarte, hizo perder a Yunes Landa frente a su primo Miguel Ángel Yunes Linares del PAN.Esa es la historia del tricolor en Veracruz, que no tiene nada que ver en este momento con lo que pasa al interior de Morena, el partido en el poder.No deben hacerse ilusiones los aspirantes locales al gobierno del Estado, pero ni a las senadurías ni a las diputaciones federales, todo lo decidirá personalmente AMLO que para eso es presidente de México, dueño de Morena y político obsesionado con el ejercicio del poder.Pero además el elegido por AMLO tendrá que enfrentarse con el candidato que la alianza Va por México que conforman los partidos PRN, PRI y PRD, con amplias posibilidades de que participe con ellos Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, con lo que ese bloque será invencible... No se hagan ilusiones señores de Morena, mejor preocúpense por el futuro que tendrán al concluir este corrupto desgobierno.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que en su gobierno no hay simulación y celebró que la ciudadanía ya conozca quiénes pueden sustituirlo en las elecciones presidenciales de 2024.En la conferencia matutina, el mandatario federal mencionó como sus posibles sustitutos a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y al canciller Marcelo Ebrard. Por parte de la oposición, mencionó a la diputada Margarita Zavala y al coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.Incluso, en tono irónico, incluyó al periodista Carlos Loret de Mola y al presentador Chumel Torres.“Todo era simulación, no vamos a seguir con eso, por eso yo celebro que haya debate y que ya sepamos que pueden sustituirme. Claudia, o Marcelo Ebrard, o la esposa de Felipe Calderón, o Moreira, o Quadri, Loret de Mola, Chumel, con todo respeto”, dijo.Por otro lado, al ser cuestionado sobre posibles desfalcos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el presidente López Obrador respondió que Claudia Sheinbaum ha estado gobernando muy bien.“Esto corresponde más al gobierno de la Ciudad de México, voy a hablar con la jefa de Gobierno, con Claudia Sheinbaum, que ha estado gobernando muy bien la ciudad y dándole mucha atención a lo educativo con becas”, dijo en la conferencia.“Yo no tenía información de este tema, pero le vamos a pedir a Claudia Sheinbaum, estoy seguro que ella va actuar”, aseveró el presidente sobre los posibles desfalcos de recursos públicos en la universidad.Aunque la mandatario capitalina no ha confirmado tener aspiraciones presidenciales, el año pasado declaró que “México está preparado para tener una presidenta”.En tanto, Ricardo Monreal, senador de Morena, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sí han confirmado que buscarán ser candidatos a la presidencia de México por Morena en las elecciones de 2024.Hasta el momento, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, tiene previsto que el partido elija a su candidato o candidata presidencial por medio de una encuesta, método con el que han seleccionado a sus aspirantes a gobernadores, según les ha hecho creer AMLO, el mitómano.Luego de que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, invitara a actrices, actores y cantantes que piden se frene el tramo 5 del Tren Maya, de Tulum a Cancún, entablar una reunión, estos le han respondido que lo esperan en la zona de construcción.Por medio de un comunicado, firmado por artistas, ambientalistas, activistas, buzos, biólogos, académicos y expertos en la zona, sin mencionar nombres, le agradecen la invitación del mandatario para el diálogo. “Como lo hemos señalado, nosotros no tenemos otro interés más que la defensa de la selva, la conservación del acuífero maya, sus ríos y cuevas, así como el mejor desarrollo de la región. Estamos seguros que coincidimos con usted en dichos fines”, se lee en el texto.“Venga a conversar a la zona de construcción del tramo 5, con alguno de los expertos y comunidades locales de la zona. Tenga usted la seguridad de que será un diálogo respetuoso y constructivo”, se agrega. En el mismo, señalan que esperan se le dé fecha para la reunión.El pasado 22 de marzo, personas como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán, Kate del Castillo, Saúl Hernández y Ana Claudia Talancón, además de ambientalistas y académicos y miembros de comunidades locales, solicitaron a través de un video se detuviera la construcción del tramo 5. Subrayaban no estar en contra de la construcción, pero advertían el riesgo de que ésta, sin los estudios de impacto ambiental correspondientes, dañaría irreversiblemente la red de ríos subterráneos, considerada de las más grandes en el mundo, y con ello la flora y fauna del sitio.Al día siguiente AMLO respondió en su conferencia matutina que quienes aparecían eran seudoambientalistas y preguntó dónde habían estado en los últimos 30 años, también dejaba entrever que hubo un pago de por medio, algo que fue negado por los implicados.Hoy el Presidente dijo que no irá, que mandará a unos especialistas para que se entrevisten con los artistas y serán ellos, después de una charla, los que se den por atendidos. 