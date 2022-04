AMLO y el Embajador de EU visitaron anoche sitio donde se construirá cervecera

Fuera de su agenda pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar visitaron la tarde-noche del jueves el sitio en el que se instalará la nueva planta cervecera del corporativo Constellation Brands, en la comunidad Vargas del municipio de Veracruz.Durante la visita, los ejecutivos de la empresa confirmaron que la inversión inicial será de 1,300 millones de dólares y que durante la construcción de la fábrica se dará empleo a 2,000 personas de forma directa y a 12,000 de forma indirecta.En la visita también estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, además de otros integrantes del gabinete federal, quienes tuvieron como anfitrión al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En materia de inversión, la de Constellation Brands es la de mayor relevancia en el gobierno de López Obrador por lo que respecta a Veracruz, y en todo el sexenio de García Jiménez.Originalmente la fábrica de cervezas, vinos y licor tenía planeado instalarse en Baja California, pero no obstante que estaba ya muy avanzada su construcción, en marzo de 2020 la canceló el gobierno federal ante la preocupación de los residentes por el uso de agua en una zona árida como es Mexicali.La cervecera es una compañía líder internacional en producción y comercialización de cerveza, vinos y licores con operaciones en Estados Unidos, Canadá, México, Nueva Zelanda e Italia. Dos factores que se habrían tomado en cuenta para la instalación de la empresa son la mano de obra calificada que tiene Veracruz, y que es uno de los estados con más agua del país.El presidente encabezó este jueves la ceremonia por el 108 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz en la Heroica Escuela Naval de Antón Lizardo, municipio de Alvarado (en el acto protocolario lo acompañó, como titular del Poder Legislativo federal, el diputado veracruzano Sergio Gutiérrez Luna), y este viernes dará su conferencia mañanera en el Museo Naval México del puerto de Veracruz.Posteriormente, a las 10:30 horas presidirá una reunión de trabajo sobre el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la franja más estrecha del país entre los estados de Veracruz y Oaxaca. La reunión tendrá lugar en San Juan de Ulúa.El columnista tiene información de que, aunque no está anunciado, AMLO permanecerá en territorio veracruzana hasta mañana sábado. Este mismo viernes hará un recorrido por la autopista Cardel-Poza Rica, que su gobierno concluyó luego de que en el sexenio anterior se había dejado inconclusa, y de destrabar un conflicto que había con los pobladores del ejido Paso Largo, municipio de Martínez de la Torre, porque tenían temor de que les afectara.El sábado, antes de abandonar el territorio veracruzano, por la mañana recorrerá también la autopista Poza Rica-Ozuluama. El presidente realiza actividades en el estado luego de que el pasado 10 de abril 93% de los veracruzanos que participaron en la consulta de revocación de mandato se pronunciaron porque continuara en la presidencia.El presidente Andrés Manuel López Obrador, de gira por el estado desde el jueves por la tarde, tiene en Veracruz una de las más altas calificaciones de aprobación de entre las 32 entidades del país.De acuerdo a la encuesta de MItosfsky durante el mes de marzo, que midió la aprobación presidencial promedio por entidad federativa, 70 por ciento de los veracruzanos lo aprueba, porcentaje que coloca al estado en el séptimo lugar donde más alta calificación tiene, entre las 32 entidades federativas.Esa cifra iguala la que tuvo en el mes de enero y recupera la que obtuvo en febrero cuando bajó a 66 por ciento. La máxima calificación que ha tenido en la medición de esa casa encuestadora fue en diciembre pasado cuando llegó a 71%.Ese resultado de marzo fue anticipatorio de la alta participación que recibió el 10 de abril durante la consulta de revocación de mandato, cuando de un millón 585 mil 723 veracruzanos que participaron (el 17% de la lista nominal de electores), 93% estuvo a favor de que siga en la presidencia.Lo que mejor explica el resultado de tan alta aprobación es, según lo que entiende el columnista, el éxito de los 25 programas sociales de Bienestar operados en toda la geografía estatal por el delegado Manuel Huerta, cuyo trabajo alcanza ya a 2.5 millones de veracruzanos, de los cuales ya casi un millón son adultos mayores (incorporan en abril a quienes han cumplido ya 65 años, para programar en mayo el pago de su pensión del bimestre junio-julio).El gobierno de López Obrador presupuestó para este año en Veracruz un presupuesto de 60 mil millones de pesos en programas sociales, un monto histórico que ha obtenido una respuesta muy favorable de la población, lo que se refleja en la alta aprobación que tiene.Para esta visita presidencial, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, le tiene buenas cuentas a Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a la confianza que le otorgó para que él presidiera la capital del estado.Luego de que a principios de mes cumplió sus primeros 100 días al frente de la administración municipal, ha mostrado mucho oficio político, pero también sus cualidades de buen administrador, y ser un funcionario de tiempo completo, lo que se refleja en el nuevo rostro que muestra Xalapa.Es notable su comunicación personal con sus representados, pues privilegia el diálogo con todos, actúa por consenso que lleva a la construcción de acuerdos y reconoce a quien deba reconocer, aunque no sean miembros de su propio partido.Pero su actitud como primera autoridad municipal no es solo hacia afuera, sino también hacia adentro, como lo reconocen los ediles integrantes del cabildo, de diferentes partidos. En muchas ocasiones, durante sus sesiones, regidores de otras corrientes políticas han disentido, pero al final han podido llegar a acuerdosEn una sesión pasada, el alcalde Ahued dijo que se sentía orgulloso de formar parte de un cabildo plural y aguerrido. En un anuncio conjunto del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el alcalde de Boca del Río Juan Manuel de Unanue Abascal y el secretario de Turismo Iván Martínez Olvera, se informó ayer que del 2 al 4 de junio próximo se realizará de nuevo el Salsa Fest, el festival anual de salsa que había sido suspendido por la pandemia de Covid.Con estrellas internacionales del género, el festival atrae miles de turistas de todo el país y junto con el Carnaval de Veracruz es el mayor atractivo musical del año en todo el estado, lo que genera una gran derrama económica en toda la zona conurbada.No dejó de llamar la buena relación que prevalece entre el gobernador y el alcalde boqueño, a quien el mandatario agradeció su buena disposición para la fiesta salsera del año.