Retos frente a inversiones

* ¿Derecho a la seguridad?* Ahora Reforma Educativa* Burocratismo pandémicoSe anuncia en niveles gubernamentales por parte de prestigiada empresa extranjera, una pronta inversión en el renglón industrial, que podrían representar estructuras con un costo mil 300 millones de pesos, referencia que obviamente para la región del Puerto de Veracruz representaría una fuente de trabajo de elevado nivel, escenario que de resultar exitoso, podría originar la conformación de nuevas empresas transformando a la zona porteña veracruzana en un foco de atención para el sector empresarial, que permitiera incrementar el arribo de más inversiones.Se contempla con especial optimismo el anuncio en referencia, porque el crecimiento poblacional en tierras veracruzanas refiere un mucho mayor ritmo que el desarrollo empresarial, referencia urgente pese a que las costas veracruzanas representan una de las más socorridas en el renglón del transporte marítimo y que, al mismo tiempo dispone de sistemas ferroviarios y carreteras que constituyen un aporte para la atracción empresarial, vías de comunicación que (debemos de reconocerlo) requieren de mejoras en especial en las casetas de peaje, para superar las múltiples horas que semanalmente se pierden por la lentitud en el sistema de cobro.Recuerdan los veracruzanos que hace algún tiempo el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se refirió ante los medios de comunicación sobre “el pésimo servicio” en el renglón de sanitarios que se registraba en los espacios de gasolineras, refiriendo que tales escenarios requerían de limpieza porque se convertían en focos de elevado riesgo para la salud, en lo que obviamente tenía la razón, pero tal reclamo le fue criticado por sectores de veracruzanos, bajo el argumento que existían deficiencias de mayor nivel y preocupación en tierras jarochas (apuntado hacia la inseguridad) como para prestarle atención prioritaria a las deplorables condiciones de los sanitarios en las gasolineras.Pues bien, existe esperanza entre los veracruzanos ante la positiva referencia del próximo arribo de una poderosa empresa en tierras cercanas a las costas de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, áreas interconectadas tanto con espacios portuarios como con carreteras hacia el sur, el norte y el centro del país, características que reclaman no sólo niveles de tranquilidad social (o sea seguridad confiable) al igual que vías de comunicación apropiadas, lo que obliga a dos urgencias: Una la de atender con mayor eficacia y resultados tangibles los notorios niveles de inseguridad que se registran, tanto en tierras veracruzanas como en las carreteras de casi todo el país, pero en especial las que conectan a tierras jarochas con el Estado de Puebla y la misma capital del país...El otro requerimiento sería el evitar que continúen los congestionamientos de vehículos en las casetas de cobro, mismos que con recurrencia originan pérdidas de numerosas horas, en el tramo entre Orizaba y el Puerto de Veracruz, lo que obviamente es contrario a las características de una administración gubernamental que requiere (con emergencia) impulsar la inversión privada para generar mayores oportunidades en el ámbito laboral.Expertos en el renglón empresarial refieren con recurrencia, que las ideas simples son con frecuencia determinantes para el crecimiento económico, el liberar de congestionamientos a las casetas de cobro en las vías de comunicación, constituye una de esas propuestas que se convierten en determinantes para el futuro inmediato de la economía veracruzana... Si bien se entiende seguro que habrá respuesta acelerada del Gobernador de Veracruz.Lo que se leeMás allá de lo que se sostenga en espacios gubernamentales, los niveles de inseguridad en Veracruz y en muchas otras regiones del país, se han convertido después de tres años de la administración transformadora, en un compromiso no cumplido por parte de las autoridades municipales, estatales y federales, tanto así que las escasas regiones en las que la actividad delincuencial es menor, ya son consideradas por la colectividad como zonas privilegiadas, cuando la seguridad es un derecho que le asiste a todo ciudadano, constituyendo en esencia el mayor compromiso que todo gobierno (municipal, estatal y federal) debe afrontar con resultados claros y confiables.La intranquilidad social se ha incrementado conforme pasan los días e incluso los años, escenarios que de hecho se han transformado en habituales y, cuando una sociedad registra como cotidiana un panorama de angustia, e incluso terror ante los reflejos de la inseguridad, está claro que ante tal panorama, es factible el que surjan opiniones sobre gobiernos que han resultado ineficientes para mantener la tranquilidad y el desarrollo integral de la colectividad.Lo que se veEs incuestionable que la “nueva ocurrencia” para convertir en fases, en lugar de años escolares el sistema educativo de México, desde los tres años de edad hasta terminar la secundaria, originará una enorme polémica en el país que, para algunos analistas, debe ser considerado como una nueva forma de distracción hacia aquellos sectores de la colectividad mexicana, que se encuentran inquietos y contrarios a las formas de actuar y gobernar que actualmente impera en los marcos de la Cuarta Transformación.La realidad es que nadie conoce en el marco del colectivo social lo que se pretende aplicar en los niveles de preprimaria, primaria y secundaria, pero el sólo anuncio de “transformarlo todo” obviamente siembra desconcierto entre el conglomerado social.Lo que se oyeHoy y mañana se vuelve a intensificar en algunas regiones de tierras veracruzanas el proceso (ya más rutinario y menos burocrático) de vacunación para adultos mayores con la finalidad de que reciban la cuarta dosis de protección frente a la agresión pandémica, espacio que también podrían aprovechar quienes no se han vacunado o los que sólo tienen una o dos vacunas, máxime cuando pareciera que en los procesos de vacunación, se está adoptado una mejor conducta para con los solicitantes, como debería de haberse registrado desde el principio, o sea, el que se apliquen vacunas sin tantas exigencias protocolarias y menos burocratismo, tal y como se ha hecho desde siempre con otras vacunas como las que nos protegen de la influenza, o del sarampión y la viruela.Todo hace indicar que las prácticas en ese tenor (aparentemente diseñadas por el doctor Hugo López Gatell) quedarán atrás y ahora se refleja mayor amabilidad y menor “tramitología y burocracia” para el proceso de vacunación, el cual seguramente habrá de convertirse en rutinario, conforme el tiempo transcurra y se dispongan de más eficientes mecanismos para adquirir dichos productos, evitando panoramas históricamente lamentables como los que han sucedido con niños agredidos por cáncer y con el lento proceder en lo relativo a la vacuna contra la pandemia...Siempre será mejor evolucionar que estancarnos en la necedad y el burocratismo."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "