MÃ¡s feminicidios en Veracruz

En realidad, no importa que el estado de Veracruz se haya posicionado como la quinta entidad con más casos de feminicidios registrados a nivel nacional. Lo anterior en referencia a los datos oficiales que proporcionó el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, durante la conferencia mañanera del pasado viernes 22 de abril, cuando dijo que ese sitio (el quinto) se logró en el periodo que comprende a partir del inicio de la administración de Cuitláhuac García como gobernador (diciembre de 2018 a marzo de 2022), a la fecha.Y decimos que no importa mucho el sitio en el que se encuentra colocado el estado en este tipo de delitos, que en los últimos días se han acentuado sembrando un clima de terror nunca antes vivido, porque con un feminicidio que se cometa es suficiente para exigir a las autoridades encargadas de la prevención de los delitos, que cumplan con su trabajo, que no permitan más impunidad a los asesinos porque es ahí donde comienza el problema de la comisión de los delitos, en el deficiente trabajo de las corporaciones policíacas. Hoy se asesinan más mujeres porque no hay quien las proteja y estamos en quinto lugar según la SM, pero ¿quién no nos dice que estamos realmente en primero?.Pero bueno, para botón de muestra sirven los datos que dio el secretario de Marina, quien afirma que tan sólo en 2022, el número de delitos tipificados como feminicidios han ascendido a 21 casos, con febrero como el mes más mortal con nueve (enero y marzo con 6 cada uno).Estos días que han pasado, la semana anterior, la atención de la opinión pública se concentró en el terrible crimen de la jovencita de 18 años Debanhi Escobar, cuyo cadáver fue encontrado en una cisterna de agua en un motel, a solo 110 metros de una empresa de transportes, allá en Monterrey, frente a la que Debanhi fue vista por última vez gracias a cámaras de seguridad.Mientras tanto aquí en Veracruz se viven momentos de terror ante los asesinatos de mujeres que a diario se cometen en distintos puntos de la geografía estatal. El mismo día en que fue encontrado el cuerpo de la regiomontana, aquí en Xalapa la Fiscalía General del Estado informaba que elementos de la policía ministerial habían cumplimentado una orden de aprehensión en contra de Serge “N”, por el presunto delito de feminicidio en agravio de la joven originaria de Agua Dulce, Juana Ovando de 21 años de edad, monstruoso crimen cometido en la zona centro de la ciudad de Xalapa, el pasado 20 de abril del presente año. A esta joven activista, luchadora de los derechos de las mujeres, un animal la agredió de una manera salvaje con un martillo hasta causarle la muerte, de lo que la sociedad se enteró al día siguiente gracias a los medios de comunicación, sumando el hecho a otros muchos más que no deben seguir ocurriendo todo porque no hay interés de las corporaciones policíacas ni de las instituciones dedicadas a procurar justicia, menos de las autoridades gubernamentales a las que más les importa la “politiquería” que combatir la delincuencia.Si no iban a poder, si ya están demostrando que no pueden, dejen los espacios que están ocupando indebidamente y que sean otros ciudadanos con vocación de servicio, con conocimiento de estos asuntos, con ganas de brindar seguridad a la población, los que se hagan cargo de este preocupante asunto. Es indignante ver el bajísimo nivel de preparación, de experiencia en el servicio público de nuestras autoridades, tanto que nos han puesto a merced de la delincuencia que se da vuelo sacrificando veracruzanas y veracruzanos porque nuestro estado es hoy un paraíso de impunidad.La noticia se esperaba en cualquier momento, desde que supimos del estado de salud del abogado y político xalapeño Ignacio González Rebolledo, de 86 años de edad, presentimos que el desenlace sería fatal como sucedió el mediodía del pasado sábado, cuando comenzó a correr la versión de que un destacado, miembro de una familia muy destacada, había fallecido.Ignacio González Rebolledo tuvo su origen en el seno de una familia de ilustres xalapeños de personas brillantes pero modestas, tanto que ahora que Nacho, como le decían sus cercanos y amigos, se fue, nadie menciona su origen. El abogado y político ocupó a lo largo de su vida muchos cargos, en todos dejó huella de su gran capacidad, desde que se desempeñó como Secretario Particular del Regente de la Ciudad de México Octavio Sentíes Gómez, hasta que estuvo en Tuxpan en su último encargo dentro del poder Judicial del Estado. Como diputado local, como alcalde de Xalapa, como Procurador General de Justicia del Estado, como rector o director general del Colegio Veracruz, como amigo y asesor, siempre destacaba su capacidad y su sentido humano.Ignacio González Rebolledo fue hijo del maestro de matemáticas (el mejor en su tiempo en el nivel de enseñanza media), Ignacio González, el maestro “Nachito” titular del despacho contable de mayor prestigio en Xalapa allá por los setentas, y de la señora Luz Rebolledo Fernández, hermana del maestro Mario Guillermo Rebolledo Fernández, ex Secretario General de Gobierno con Antonio M. Quirasco, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde cumplió un periodo como Presidente.Nacho es hermano de la ex Procuradora y ex Magistrada del poder Judicial en el Estado, Haydeé González Rebolledo y primo hermano del actual Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el destacado abogado xalapeño Jorge Mario Pardo Rebolledo... El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, interpuso una denuncia contra el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, asociación delictuosa y lo que resulte.De acuerdo con la nota del periodista Juan Omar Fierro publicada en la revista Proceso,la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada­ en Materia­ de Combate a la Corrupción el viernes 22 a las 11:00 horas.La querella incluye al subprocurador de Control Competencial de la Fiscalía, Juan Ramos López; al fiscal de Asuntos Especiales de la FGR, Manuel Granados Quiroz; la fiscal de Asuntos Internos de la FGR, Adriana Campos López; y la ministerio público María Eugenia Castañón Osorio, quienes buscaron imputar los delitos de tráfico de influencias, extorsión, lavado de dinero y delincuencia organizada a cuatro abogados que han laborado en los mismos despachos que el exconsejero jurídico de la Presidencia. "El fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero; el fiscal de Control Competencial, el señor Juan Ramos López, y otros servidores públicos de la institución deben responder... por las faltas, omisiones y violaciones sistemáticas graves a los derechos humanos, a la ley en perjuicio del suscrito y de otras personas, así como a los principios que debieron regir su actuar", se desprende de la denuncia.De acuerdo con la nota de Proceso, se acusa a Gertz Manero de ser un hombre "parcial, vengativo y envenenado" que ha utilizado a la FGR para litigar sus asuntos personales, como el caso de las imputaciones penales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó contra su cuñada, Laura Morán, y la hija de ésta, Alejandra Cuevas.En la denuncia, indica el texto de Juan Omar Fierro, Scherer Ibarra afirma que Gertz utilizó de manera facciosa la FGR relacionándolo con "hechos fabricados y productos de intercambio ilícitos de la FGR con particulares en casos relevantes para que interpongan denuncias en mi contra, a cambio de obtener cancelaciones de órdenes de aprehensión o para que les sean aprobados criterios de oportunidad a su favor".Entre cuatroteistas te veas..."Malditos aquellos que con sus palabras defienden a los que menos tienen, pero con sus acciones los traicionan": Benito Juárez García.