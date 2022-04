Nuevamente, el valor de la palabra

“AMLO admite que pensamos diferente

y es cierto, yo con la cabeza y él con los pies”

Lilly Téllez

Hace algún tiempo publiqué en este mismo espacio un comentario sobre la importancia que tiene conocer el valor de la palabra. Todo surgió porque la política xalapeña Cinthya Lobato Calderón, nos hizo reflexionar sobre este asunto cuando expuso las razones que la llevaban a tratar de fundar un partido político local. Tenemos que rescatar el valor de la palabra, nos dijo, qué importante sería lograrlo por el bien de la sociedad que no tiene en quién confiar en estos tiempos.Sí, la razón le asiste a Cinthya como lo hemos dicho, los políticos de hoy están acostumbrados a gobernar con mentiras; que ya viene el tren ligero, que hay una opción dos, que ahora que venga el presidente nos dará la noticia del tren ligero para Xalapa y nada. Un conocido nos dijo: a menos que estén pensando en pedirle a los Escobar, dueños del tren El Piojito, que condicione el servicio solo para los que pesen menos de sesenta kilos es como tendremos un tren ligero, de otra manera se trata de otro pitorreo oficial para simular que se está haciendo algo, aunque no muy necesario como son otras prioridades pero algo.El mismo gobernante acaba de declarar en relación a los feminicidios que con tanta frecuencia se cometen en Veracruz que “ya no se permitirán más feminicidios, no habrá impunidad”. Si se interpreta de forma literal la declaración estamos hablando de que el gobernador admite que se están permitiendo estos crímenes pero que ya no lo harán, con la promesa, hecha por enésima ocasión de acabar con la impunidad, es decir que ya no habrá licencia para cometer los más espeluznantes delitos porque ahora sí se va a castigar a los culpables.El uso correcto y congruente del lenguaje para los políticos es muy importante, podríamos decir que es su principal herramienta de trabajo. Nada como conocer a un político en el poder que sea congruente entre lo que dice y lo que hace, pero si nos proponemos a buscar uno para poner como muestra no lo vamos a encontrar.En el pasado, ese pasado tan malo que fue para los políticos en el poder, al que pertenecieron comenzando por el presidente López Obrador quien militó mucho tiempo en el PRI, que fue líder de ese partido en su tierra con tanto amor al tricolor que hasta un himno le compuso, pero bueno, en el pasado los políticos hablaban con la verdad y cuando se comprometían cumplían, nada de que coloco la primera piedra de esta gran obra y ahí se quedaba la maldita piedra como muestra de la indolencia o la manía de mentir de un político, se colocaba también la última y se corría la cortinita que tapaba la placa en la inauguración.Yo si voto por este cabrón porque si cumple, decían los paisanos. Y no es que ese fulano fuera un impoluto, no, aunque metiera la mano al cajón antes de hacerlo honraba la palabra empeñada con los ciudadanos, atendía prioridades, hacía obra, obligaba a sus colaboradores a cumplir como el caso de las instituciones policíacas cuyo compromiso es proteger la vida y los bienes de las personas. Hoy se dice con mucha facilidad, no habrá más violencia, alto a la impunidad, y al rato matanzas por diversos lugares y ni un solo detenido.¿A estas alturas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador habrá quiénes le crean?, sí, el señor tiene sus fanáticos descerebrados que no se dan cuenta la clase de personaje que encumbramos en la presidencia, con la esperanza de que combatiera la corrupción encarcelando a los rateros comenzando con el ex presidente Enrique Peña Nieto y ahora nos sale con que “le tiene respeto”, pero además que convive con los principales capos de las bandas delictivas, si se le aparece la mamá de El Chapo salta de su camioneta y va a su encuentro. Los activos de la 4T son los que han hecho pedazos la palabra, los que más la deshonran, lo que ignoran el valor que tiene si se cumple.Las autoridades del gobierno de Veracruz y Fiscalía General del Estado deben investigar a qué se atribuye la desaparición de 160 mujeres en el primer trimestre del año, debido a que algunas ni siquiera alcanzan la mayoría de edad y podría tratarse de un fenómeno multifactorial entre los que se podría hablar de delitos como el tráfico de mujeres, otras más de ausencia voluntaria de sus hogares y otro factor sería que son sustraídas de sus hogares cuando tienen diferencias con sus padres y madres, afirma la académica de la Universidad Veracruzana, Estela Casados GonzálezDejó en claro que son casos de desapariciones de mujeres, y no de ausencias voluntarias, y si se debe hablar de una «crisis» en Veracruz dado que son 160 casos que afectan a igual número de familias.Debido a que el Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres reportó que de enero a marzo del 2022 en Veracruz se han registrado 28 feminicidios, más 28 homicidios; 160 desapariciones y 114 agresiones contra mujeres, Estela Casados consideró que hay una «crisis» de seguridad contra las mujeres.Esta mañana ofrecieron conferencia de prensa las representantes de sociedad civil dentro del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y ErradicaciónDe la Violencia en Veracruz (SEPASEVM) Myriam Lagunes Marín, Katya Gabriela Esteban Cruz; la catedrática de la Universidad Veracruzana, Estela Casados González y la integrante de la Red Mujeres Feministas (Redmujer) Yadira Hidalgo González para señalar que hay una falta de actuación e indiferencia por parte del Titular del Ejecutivo Estatal, Cuitláhuac García Jiménez y del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos para atender las desapariciones de mujeres, feminicidios y homicidios contra mujeres. Ellos, los funcionarios se la viven en la politiquería ahuyentando mequetrefes y payasetes, mientras los problemas crecen y crecen.Al respecto, Estela Casados informó que en el año 2021 se contabilizaron 685 desapariciones de mujeres en Veracruz, y en este 2022 en los primeros 3 meses van 160 desapariciones.«Algunas han aparecido con vida, pero cada vez vemos más desaparecidas es de preocuparse, en años anteriores no pasaban de 200 mujeres desaparecidas, y en el 2021 hay 680, y es la región centro de Veracruz donde hay un mayor número, y son pubertas niñas de 12 y 13 años. Las mujeres veracruzanas en grave peligro, no hay quien las defienda de los delincuentes, la misoginia de las autoridades las pone contra la pared.Veracruz fue saqueado por puro gobernador mediocre y ladrón que tenían residencias, ranchos, yates, departamentos en el extranjero, afirmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera de este lunes 25 de abril desde la Ciudad de México, luego evadió la pregunta sobre lo dicho por Trump en el sentido de que "lo dobló". ?????