¿Y el mundo feliz?

*Orizaba y España*Forjamos infiernos*¿Enjuiciar a diputados?En el sur de tierras veracruzanas, quienes trabajan como repartidores de productos adquiridos para entregar a domicilio, así como otras organizaciones de motociclistas, se están organizando para conformar un sistema de auxilio inmediato a mujeres y personas que, en lo general, pudieran encontrarse en peligro, para lo cual se difundirán los teléfonos a los cuales marcar, que a su vez generarán la movilización de éstos prestadores de servicios que ahora aspiran en sembrar mayores espacios de seguridad, sobre todo hacia menores y mujeres que pudieran registrar la sensación de peligro.En el grupo de trabajadores vinculado con el servicio de repartos a domicilio, se encuentran afinando el proyecto en referencia, al tiempo de afinar las reacciones y acciones requeridas para salvaguardar la vida y la tranquilidad de un sector de la población sureña, zona en la cual con recurrencia se registran atentados contra mujeres incluso de niveles mortales.La reflexión inmediata ante tal determinación, desde luego que genera reconocimiento entre la ciudadanía sureña de tierras veracruzanas, pero a su vez, seguramente que tal determinación (por hoy en periodo de preparación) habrá de cimbrar a las autoridades que en materia de seguridad son los responsables de velar por la tranquilidad de los veracruzanos, renglones en los que se abarca al Gobierno Federal, a las autoridades estatales e incluso a los respectivos ayuntamientos veracruzanos.Y claro que el solo anuncio sobre los preparativos para tales acciones por parte de un sector del conglomerado social, no sólo refieren el hartazgo de la sociedad ante tantos asaltos, robos, estafas, extorsiones, secuestros e incluso asesinatos, sino a que pese a ello, los índices de efectividad en el renglón de seguridad pública, siguen siendo claramente el reflejo de la ineficacia, considerado para todo núcleo social en el mundo entero, como el de mayor rango de importancia, en tanto que sin niveles de seguridad reales, palpables y eficientes, ninguna sociedad puede sentirse satisfecha, en tanto que, tal ineficacia, origina núcleos de población oprimidos por el imperio de la ilegalidad en sus múltiples variantes.Lo que acontece en el sur veracruzano ante la búsqueda del ciudadano hacia un mayor rango de seguridad, constituye incuestionablemente un reflejo de la ineficacia gubernamental, tanto así que la población ya intenta diseñar operativos emanados del núcleo social, que les permitan recuperar niveles de tranquilidad, lo que es indicador (en significativa proporción) del desgaste en la confianza frente a la ineficacia de quien gobierna, lo que otorga curso para que el colectivo emprenda lo que el poeta escribió en “Los Motivos del Lobo”... “Y recomencé aquí, a mi defender y a mi alimentar, como el oso hace, como el jabalí”... Recuerda Usted el texto.Preocupante y a la vez aleccionador, lo es la búsqueda ciudadana en el sur de tierras veracruzanas, para otorgarle a la población mayores niveles de seguridad, renglón que es prioritario para poder externar que formamos parte “de un mundo feliz”, mismo que, por el momento, no registra en nuestras tierras los requisitos para obtener tal calificativo, sino el de infelicidad.Lo que se leeCirculó en las redes sociales una fotografía del actual alcalde de la Mágica ciudad de Orizaba, Don Juan Manuel Diez Francos, quien se encuentra en Barcelona (bella metrópoli española) promocionando los atractivos turísticos que en la actualidad distinguen a “la ciudad de las aguas alegres” misma que gracias a la imaginación y esfuerzo de diversos Presidentes Municipales, se ha convertido en uno de los más significativos atractivos turísticos ya no sólo de la región central veracruzana, sino que ya se encuentra incluida como destino en las rutas de tours turísticos a nivel nacional, hecho que ha generado sobresaliente impacto en favor de la economía de los orizabeños.En su viaje por Europa, Diez Francos busca la posibilidad de que en países del viejo continente, surja el interés de visitar la ahora bella ciudad de las aguas alegres, por lo que conociendo la capacidad de convencimiento que distingue al nuevamente (por tercera ocasión) alcalde de Orizaba, no dudaríamos en que “algo se logrará para beneficio de los orizabeños”... Al tiempo y ya veremos.Lo que se veEstá claro que el caudal de los ríos y arroyos ya no reflejan las dimensiones del pasado, también lo está que la nieve e incluso heladas sobre el Cofre de Perote y el mismo Pico de Orizaba, resultan menos intensas y mucho más escasas, indicadores contundentes de que nuestro hábitat cada día se encuentra mayormente amenazado, pero en nuestro propio entorno se advierte que a las autoridades federales, estatales y municipales, el tema de la degradación del medio ambiente no les interesa, no les preocupa, si ni siquiera valoran que esa acción depredadora de nuestro propio espacio de vida (depredación que día y noche practicamos) habrá de otorgar curso hacia mayores daños al medio ambiente en lo general, lo que habrá de concluir en nuestro propio infierno...¿Hasta cuándo nuestras autoridades reaccionarán (pero en serio) para actuar con eficacia e imponer el orden?Lo que se oyeClaro que habrá de resultar preocupante el que en la cúpula del poder, se estimulen acciones de represalia en contra de legisladores que no otorgaron su voto en favor de las recientes propuestas en torno a la energía eléctrica, los hechos en tal sentido, que incluso constituyen referencias cotidianas provenientes de voces acordes con espacios gubernamentales, obligan a muchos mexicanos hacia la reflexión del riesgo que se advierte en torno al “Gobierno y la vigencia del Derecho” tema que obviamente despertará mayores reacciones si se insiste en quebrantar lo que nuestras leyes establecen, porque incluso ya se habla de enjuiciar a los legisladores que no votaron en favor de la propuesta presidencial, lo que constituye un indicador de claros rangos anti-democráticos hacia los que se nos podría inducir... 