Canibalismo moreno

Luego de que el lunes antepasado el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y la secretaria general Citlalli Hernández anunciaron una cruzada para exhibir a los "diputados traidores" que votaron contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, el académico John Ackerman, uno de los apologistas más recalcitrantes de la 4T, publicó en redes sociales que coincidía con la campaña de ambos líderes partidistas y propuso que "de manera simultánea los militantes y los simpatizantes de Morena también nos pongamos las pilas para generar las condiciones para que en el futuro ninguno de estos mismos traidores terminen como coordinadores parlamentarios, candidatos a gobernador(a) o dirigentes del partido".Ackerman, quien es esposo de Irma Eréndira Sandoval, ex secretaria de la Función Pública –la cual fue obligada a renunciar inmediatamente después de las elecciones de junio de 2021 por la campaña de violador que le desataron al senador Félix Salgado Macedonio, el cual le había arrebatado la candidatura de Morena al gobierno estatal de Guerrero a Pablo Sandoval, hermano de la ex funcionaria que estaba a cargo de los programas sociales de Bienestar en esa entidad–, culpó a Mario Delgado de perder 50 diputaciones federales en 2021, por lo que ahora no alcanzaron la mayoría calificada para aprobar la reforma eléctrica."Desde hace meses nos han dicho que teníamos que esperar hasta después de la revocación de mandato y la reforma eléctrica para limpiar la casa. Pues ya llegó el momento de que Morena recupere sus orígenes antes de que sea demasiado tarde."Súmense a la Convención Nacional Morenista a favor de la verdadera unidad y en contra de los chapulines y los burócratas", convocó Ackerman, quien dijo que Delgado le está fallando "gravemente" a López Obrador "y es hora de que rinda cuentas por los pobres resultados" de la Revocación de Mandato y la Reforma Eléctrica.El académico exhibió una iniciativa que Mario Delgado presentó como legislador del PRD en 2012, para reformar los artículos 3º y 73 de la Constitución."En días pasados vimos con mucho agrado que dentro del Pacto por México se abordó el tema de la Reforma Educativa. Que desde el punto de vista de la izquierda, es la reforma estructural más importante que necesita nuestro país", publicó hace diez años el ahora presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.Ackerman evidenció también al actual coordinador del grupo legislativo de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, un político poblano muy cercano a Manuel Bartlett Díaz, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien como diputado federal del PRI aprobó en 1998 el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) que sustituyó al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) que había sido creado en 1990.En una ampla entrevista que publicó ayer el diario El Universal, el ex gobernador morenista de Baja California Norte, Jaime Bonilla Valdez, reprobó igualmente la gestión de Mario Delgado al frente de Morena y vaticinó que de las seis elecciones estatales que habrá este año para renovar gubernaturas, cuatro las ganará el presidente López Obrador y dos, las de Durango y Aguascalientes, las perderá el dirigente morenista por imponer a sus candidatos sin consultar a la población, aunque puso en duda también el triunfo del obradorismo en Tamaulipas.Bonilla dijo que Morena debe aprender a ser gobierno y no seguir actuando como si fuera un partido de oposición, a la vez que rechazó calificar de "traidores" a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, pues afirmó que panistas, priistas y perredistas "son tan mexicanos" como los morenistas, y que con el voto de muchos de ellos AMLO y la mayoría de sus candidatos a gobernadores, senadores y diputados arrasaron en 2018."Nunca hubieran llegado si no hubiera sido por López Obrador, él es el activo, quitas a Andrés Manuel de Morena y se convierte en PRD, esa es la realidad", afirmó.¿Entenderán el mensaje los morenistas que gobiernan Veracruz, que inclusive boicotean y tildan de "mequetrefes" a sus propios correligionarios que de manera legítima aspiran a sucederlos en el poder?