El Tragaluz de Sergio

“La soberbia es

un pecado capital”

Sergio Gutiérrez Luna

Se trata de un ejercicio periodístico nuevo, habíamos visto este tipo de entrevistas pero en el medio del espectáculo, con actores sumidos en la frivolidad y los chismes, sin embargo el que produce la empresa Latinus denominada Tragaluz, bajo la conducción del periodista Fernando del Collado, es una dura prueba para el político invitado en la que se expone su capacidad para responder con la mayor rapidez y corrección a las preguntas que dispara el entrevistador, una tras otra.Ya vimos pasar por la aduana del Tragaluz de Latinus a Dante Delgado Rannauro, a Diego Fernández de Ceballos y a otros destacados miembros de la vida política mexicana, antenoche le tocó al diputado federal presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el minatitleco Sergio Gutiérrez Luna, a quien Fernando del Collado acribilló con preguntas de todo tipo.Y hay que decirlo, aunque a la señora zacatecana Rocío Nahle no le parezca y haya prohibido a los medios hablar del personaje, que Gutiérrez Luna salió bien librado de esta prueba a la que se sometió en uno de los medios de mayor penetración, en el que se practica la libre expresión y en el que se han presentado los trabajos más importantes de investigación sobre el gobierno corrupto de AMLO en todo el tiempo que lleva al frente de los lamentables destinos del país.Pues el morenista, aspirante a candidato de su partido al gobierno del estado, quien desde que inició sus incursiones en la entidad ha dado muestras de una gran capacidad de convocatoria, de un conocimiento claro de lo que es la política, de experiencia en materia de organización de grandes eventos como el que realizó recientemente en el recinto del palacio legislativo, donde por cierto hizo un reconocimiento a los veracruzanos que más han destacado en diversas ramas de las artes, la escritura, la educación, el deporte, olvidados de muchos años por el gobierno, se ha posicionado de tal forma en el imaginario colectivo veracruzano que a estas alturas en un sondeo su nombre aparecería de inmediato como el morenista más indicado para ser el candidato.Como político profesional que es, a la pregunta de cómo veía al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, Gutiérrez Luna contestó de inmediato que bien, cumpliendo, guardando la institucionalidad. Hay que ver ese video colgado en las redes para tener una idea clara de la personalidad del paisano quien tiene una bien ganada fama de bien portado, educado y respetuoso, pero aclara que también sabe actuar con mucha firmeza.A nosotros nos dijeron, miembros de su staff de trabajo, que después de la reciente visita de AMLO a Veracruz, a la que asistió como invitado el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, que vendrían cosas más fuertes de las que hemos visto y la presencia de espectaculares con su foto por todos los rincones del estado son una muestra de que tienen razón. La entrevista con Fernando Collado es otra.Y es natural que los nahalistas se molesten, ellos que se sentían tan seguros de continuar en el poder gracias a su “candidata o jefa”, hoy que sienten pasos en la azotea comienzan a preocuparse, aunque no a bajarle de volumen a los atracos a la hacienda pública, a los contratos, a la corrupción. La diferencia es que hoy comienzan a contemplar la posibilidad de que sean juzgados por sus actos, como los duartistas, lo que más les encabrona es que Sergio Gutiérrez Luna hace precampaña con la autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador, de otra manera ni se mete.No se trata sólo de resultados tangibles como obras que se entregan en tiempo récord o el embellecimiento de la ciudad, a través del mantenimiento de las áreas verdes y otras acciones de remozamiento de la imagen urbana. En esta ocasión nos referimos a lo intangible, a la percepción ciudadana que, al final de cuentas, es lo que vale, pues la labor de un Alcalde no se debe a nada ni nadie más que, precisamente, la ciudadanía. De acuerdo con un documento publicado por Rubrum, empresa dedicada a la realización de encuestas en materia política, Ricardo Ahued Bardahuil es reconocido como el mejor alcalde de una ciudad capital en México, de manera especial, en materia de cercanía con la gente.Además, se le coloca en el segundo puesto por cuanto hace a servicios públicos y dentro de los primeros cinco en desempeño. Así que, a escasos cuatro meses de administración, Ricardo Ahued ha demostrado por qué llegó a donde llegó y cuál es su compromiso con Xalapa.Con experiencia legislativa, en cargos dentro de la administración federal y un periodo anterior como Alcalde, Ricardo Ahued regresa a la capital veracruzana a poner su experiencia al servicio de las y los xalapeños, quienes hoy se lo agradecen y reconocen.La respuesta del comediante, productor y actor de corte internacional Eugenio Derbez a los insultos del carretonero de Palacio Nacional, estuvo digna del ingenio del conocido actor. Desde donde se encuentra trabajando en la playa del municipio de Ursulo Galván aquí en Veracruz, por lo que no pudo estar en la reunión de palacio, pretexto que usó AMLO para cancelar el encuentro con los “famosos” usando como argumento la ausencia del actor generó el revire de Eugenio quien dijo:"Que hayan cancelado la reunión nada más por esto (su ausencia), pues... si el señor presidente lo que quería era una foto conmigo yo feliz de la vida hubiera ido a Palacio Nacional, voy personalmente, me saco la foto, le hago la voz del Lonje Moco, le hago la del Óigame no, le hago un chiste de Armando Hoyos, lo que quiera, yo feliz de la vida, si lo que querían era convivir yo feliz voy a convivir, me encanta el convivio, pero sí estuvo feo que nos cancelaran, porque estoy trabajando, son cuestiones de trabajo, no por otra cosa", declaró.Finalmente, el ex de Victoria Ruffo invitó a los periodistas a investigar una imagen que fue mostrada en la conferencia del mandatario asegurando que inauguró un recinto de recreación en Quintana Roo."Y otra cosa que quería aclarar, se dijo hoy en la mañanera que yo inauguré Xcaret y no, yo no inauguré Xcaret, no hay que mentir, esa foto de Xcaret fue de hace 4 años, que estuve conduciendo los premios Platino, Xcaret se inauguró en 1990, en 1990 yo era un bebé, no tenía yo la cara que tengo en la foto que exhibieron hoy en la mañanera, no hay que mentir, porque si mienten tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol, ni que no van a destruir ningún cenote, eso es mentira yo no inauguré Xcaret".A pesar de que algunos grupos políticos han dicho que por órdenes de la Sala Regional se suspendió la elección interna del PAN, ello es totalmente falso, pues únicamente se pospuso la fecha. De acuerdo a una resolución emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el proceso interno no podía realizarse en la fecha que había propuesto la Comisión Organizadora Electoral del Comité Directivo Estatal del PAN, por lo que se vio obligada a postergarla porque hay una impugnación de por medio y una resolución pendiente, sin embargo el proceso interno sigue su curso.Cabe destacar que la modificación de la fecha de la elección interna del partido está relacionado a un tema jurídico que aún está pendiente, y del cual la Sala Superior aún falta por resolver. Incluso el Tribunal Estatal sancionó a la Comisión Electoral Organizadora del PAN de Veracruz por haber hecho caso omiso de la fecha que le habían propuesto anteriormente para retomar el proceso electoral, pues la CEO intentó poner sus propios tiempos sin hacer caso de las órdenes de los magistrados.Las instancias legales deben de reconocer ya, el proceso que se celebró apegado a las normas y sin violentar los estatutos del partido, el cual obtuvo el triunfo del grupo encabezado por el diputado Cambranis y el grupo Yunista. Déjense de rollos.La exdiputada local de Morena, Mónica Robles Barajas, denunció que en Veracruz la violencia contra las mujeres va en aumento. A través de sus redes sociales, denunció que de las 160 desaparecidas, 101 son menores de 17 años. Pidió a las autoridades asumir la responsabilidad de la violencia. "En #Veracruz las violencias contra las mujeres va en aumento, detrás de cada cifra hay un nombre, un rostro, una historia de dolor. 