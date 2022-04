Obedezcamos a la razón

*El “error histórico”*Crímenes sin castigo*Lentitud en vacunasLa historia (incluyendo a la que todo ser humano lleva dentro de sí) siempre resultará (si lo tenemos presente) un excelente archivo de consulta personal con invaluable contenido, porque constituyen datos de hechos que nos muestran lo improductivo y, por lo mismo, ocioso que resultar “tropezar con el mismo palo”, lección de vida de antiquísimo origen, que aporta la real posibilidad de enriquecer nuestra experiencia, y la experiencia bien aprovechada registra regularmente su valor “en oro”.Hablo de “la riqueza” porque mucho se refiere en los marcos de la actual “cuarta transformación”, que México es un país rico en recursos naturales, pero que “los malos gobiernos” no aprovecharon apropiadamente tales recursos para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, por lo que “siendo ricos” reflejamos en el territorio nacional una clara imagen de pobreza.Ciertamente tal discurso gubernamental en los marcos de un país como el nuestro, obviamente que sembrará niveles de elevada simpatías, porque obviamente los mexicanos de menor poder adquisitivo son, en número, muy superiores a los que se encuentran en niveles de alto bienestar, lo que origina “que las mayorías” simpaticen con quienes predican tal evaluación, efecto natural que todo gobernante puede aprovechar tanto para “sumar voluntades” como para acrecentar simpatías políticamente partidistas entre las “mayorías rezagadas en niveles de bienestar”.Pero la realidad es que el rezago en bienestar, tiene como orígenes muchos factores que se conforman con el transcurrir del tiempo, todo ello entremezclado entre hábitos de conducta que se materializan “en usos y costumbres” no siempre apropiadas para el bienestar de quien las practica, conformado una forma de vida no recomendable para consolidar el bienestar tanto personal, como familiar, lo que al registrarse de manera plural en el marco social, origina lo que se identifica como “pueblos pobres” pese a escenarios de factible riqueza.Claro que la desigualdad no social, no de rangos constitucionales, sino la vinculada precisamente con la economía, no es del todo acreditable al sistema de gobierno y siempre habrá de existir... Sobre tal realidad, recordemos que a ello debemos también acreditarle de manera circunstancial el concepto de “afortunados” que, al mismo tiempo otorga curso a los del rango encuadrado entre “los desafortunados” escenario al que, indudablemente, se deben agregar quienes se esfuerzan de manera constante en la búsqueda del bienestar personal y de su familia, panorama realista en el que paralelamente aparecen los desobligados, que carecen de claras determinaciones para mejorar el nivel de vida de ellos y sus familiares, e incluso de su entorno social.No se trata de rendirle a la riqueza adulación y obediencia, lo urgente es que en tales marcos, no se puede negar que las autoridades fallan con sus programas y actitudes, que deben aplicarse con efectividad hacia el impulso de la tranquilidad social, abonando en ese marco la generación de suficientes y mejores empleos, paralelamente a la creación de los ámbitos de seguridad y bienestar que toda autoridad debe ensanchar, para que existan fuentes de trabajo con más y mejores inversiones y desarrollo empresarial en lo general, sin nunca perder de vista que crear plazas laborales es fundamental para el bienestar colectivo, por lo que se deben cultivar desde el gobierno las condiciones claramente apropiadas que favorezcan el entusiasmo por invertir, lo que origina en esos espacios “obligada alianza” entre inversionistas y programas apropiados en los despachos gubernamentales.En materia de generación de empleos, es indispensable y por lo mismo insoslayable el acuerdo, entendimiento y clara confianza entre gobernantes, empresarios y el sector laboral, a lo que se debe agregar el ambiente de seguridad que garantiza la tranquilidad social, así como los servicios e infraestructuras que deben realizar con eficacia las autoridades (agua, energía eléctrica, drenajes, vías de comunicación, seguridad)... Debe quedarnos claro que de siempre y desde cualquier ángulo que se evalúe tal renglón, la “actitud y aptitud” de las autoridades municipales, estatales y federales, mucho tienen que ver con el impulso al desarrollo empresarial, por lo que para tal fin, se deben evitar distanciamientos entre empresarios y gobernantes, porque en tales espacios, más convenientes resultados genera para todos, el que sumemos y evitemos en todo momento restar, dividir y desacreditar, tal y como con recurrencia acontece en las nada productivas sesiones identificadas como “Las Mañaneras” escenarios propagandísticos gubernamentales, en los que con recurrencia se descalifica al sector empresarial, en lugar de insistir en ampliar la productividad, lo que adelgazaría los problemas laborales y económicos que afrontamos.Refiere una antigua expresión popular: “Bueno será el bolsón... Si obedece a la razón”.Lo que se leeAsesinatos, desapariciones, extorsiones, secuestros, asaltos, vejaciones, robos y toda la telaraña que forma parte de los delitos señalados en los códigos penales, forman parte del ya lamentable acontecer diario tanto en tierras veracruzanas, como en gran parte del territorio nacional.Las cifras y escenarios delictivos difundidos día tras día (¿o deberíamos decir hora tras hora?) por los medios de comunicación, que ahora con las redes de Internet se transmiten de manera inmediata e incluso “en vivo”, reflejan tanto hacia el interior de nuestro país como hacia el exterior, un panorama complejo con años de existencia que, por sus propias características, nos exhibe como un país ajeno no sólo a la legalidad, sino también distante de sistemas de seguridad apropiado, lo que ha permitido que desde el norte del continente hacia el sur, seamos el primer país con elevados índices delictivos, lo que obviamente ahonda la “mala fama” de los latinoamericanos, tanto en tierras de Norteamérica como en Europa y otros países del mundo.Está perfectamente claro que los programas de seguridad aplicados por el actual Gobierno, no han resultado eficientes, lo que es indicador que se debe dar marcha atrás a las transformaciones aplicadas en dicho sector, para rediseñar nuevas estrategias, que realmente reflejen avances en la restauración de la tranquilidad social en tierras mexicanas... Insistir en más de lo mismo, se convertiría en yerro histórico.Lo que se veCierto, que se esclarezca el origen de cada asesinato de cualquier persona, sea de periodista, ingeniero, médico, político, obrero e incluso vagabundo, se ha convertido en un reclamo de enorme dimensiones en Veracruz y en el país en lo general, porque está claro que si todo crimen se esclareciera y, al mismo tiempo, se cumpliera con la ejecución de las consecuencias legales que ello implica en contra del criminal, en nuestro país de inmediato se reducirían el número de atentados contra la vida, así como contra los bienes de los mexicanos.Claro nos debe quedar que los elevados niveles de violencia, precisamente se registran por ausencia de efectividad para que todo delito sea castigado, lo que obviamente infiere una notoria y lamentable deficiencia en los niveles gubernamentales de nuestro país.Es incuestionable que el “pecado original” en este renglón, es la ineficacia tanto para salvaguardar la seguridad, como para que no quede delito y, en especial ni un sólo crimen, debidamente aclarado y sancionado con el rigor de la Ley.Lo que se oyeMientras que en México apenas se anuncia la fecha para formalizar el inicio de vacunación contra el coronavirus, dirigido hacia todos los niños de doce años, en Estados Unidos ya ni se recuerda desde hace cuantos meses iniciaron la vacunación en ese sector de menores, pero eso sí, el doctor Gatell (el mismo que sostuvo tiempo atrás que las protestas de madres de familia, por la inexistencia de medicamentos para atender a niños con cáncer, podría hacer sospechar los preparativos para desestabilizar al país) anuncia lleno de entusiasmo que se inicia el proceso para vacunar a niños mexicanos con la edad en referencia... 