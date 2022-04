¿Descanso para el horario de verano?

1.- El tiempo transcurre a la misma velocidad de todos los días; nos parece que se van rápido en la medida de nuestras prisas; transita lento para nosotros en tanto que esperamos la fecha exacta para que algo suceda. Es la medida del tiempo solamente, ajena a los deseos y aspiraciones de los humanos.Así, al decretar unos días lejos de los teclados, en éstos han sucedido la normalidad para los humanos: se nace; algunos crecen y otros más dejan este mundo para transitar a lo desconocido, porque la vida sigue; no se detiene a petición de nadie, así tenga cúmulos de poder terrenal.Hace algunos días cité en uno de mis apuntes, a mi amigo Ignacio González Rebolledo, que en su haber se contaban muchos dones. Hoy es parte de la historia: murió y fue sepultado en la tierra que lo vio nacer.Somos humanos y nada de ello nos es ajeno. Descanse en Paz Ignacio. Sólo se ha adelantado.2.- Y esto sucede en la vorágine de los hechos. Se asegura que hoy, seguramente, se dará el cerrojazo al horario de verano que apenas se ha iniciado. Alguna justificación prioritaria debe darle salida a esta medida que se ha tomado desde hace varios años, al ritmo del concierto internacional.¿Qué razón poderosa ha orillado a la concreción de esta medida?La Cámara de Diputados pospuso para este jueves la discusión y votación de la iniciativa del diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, para derogar el horario de verano, debido a que las dependencias del gobierno federal consultadas sobre la viabilidad de esa medida no han respondido a los legisladores.La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó diferir el debate para la última sesión del periodo de sesiones que se prevé concluya este jueves 28 de abril.El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira Valdés, consideró “...que se debe de hacer una reflexión más profunda sobre este tema para ver qué implicaciones económicas ocasionaría su derogación.“No nos negamos a esta votación, es importante que chequemos si llegaron las informaciones de la Secretaría de Economía, de energía y de la CFE para tomar esa determinación. Algunos, en lo particular, simpatizamos con el cambio de horario, pero debemos de ser responsables con los efectos comerciales, con los efectos turísticos, con todos los efectos en la movilidad de las personas...”.El también coordinador del PRI informó que hasta el momento no hay un dictamen de las comisiones respectivas para presentarse al pleno para su discusión y posible derogación.“Si Morena quiere dictamen tiene que ponerse a chambear”, indicó el coordinador de los diputados del PRI en la cámara baja, quien insistió en que se tienen que ver los pros y los contras de esta medida.La palabra del poder lo justificará quizá.3.- Y aquí, en la terrenal sede de la Cámara de Diputados, en San Lázaro y algunos lugares de las sedes partidistas:“...Tras votar en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, ser expulsada del Partido Verde Ecologista de México y quedarse sin partido, Alexis Gamiño explicó por qué ya no es diputada federal. [que de hecho lo sigue siendo, salvo prueba en contrario]A través de un video, la ahora exlegisladora [jurídicamente debe fundamentarse] explicó que le informaron que si no se integraba a otro grupo parlamentario en San Lázaro, “dejaría de ser diputada” [lo que es inexacto].“Por eso, les informo, que dejaré de serlo antes que traicionar mis convicciones, ese es el costo de la congruencia; el no venderme es el verdadero motivo de ser removida de esta legislatura...” dijo la legisladora.“Que quede claro, yo no tengo precio, no es el poder, no es la posición, no es el dinero, es mi causa. No me pueden presionar a hacer algo con lo que no estoy de acuerdo y si el precio ahora es dejar de ser representante ciudadana ¡hagan con su curul lo que quieran!”, declaró la activista ambiental.La integrante de "The Climate Reality" América Latina, refirió que seguirá luchando por el medio ambiente, a favor del futuro de las nuevas generaciones.“Valen más mis convicciones y las causas que los cargos, los colores y los partidos. Mi lealtad es con México, no con un grupo parlamentario ni una persona”, expresó al agradecer a quienes la apoyaron y coincidieron con sus ideas.Ese es el recado para a quienes les embone."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "