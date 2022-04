Cerebros ciegos, otra vez...

“Ahora que ya no usan cubrebocas, ya no recuerdo quién es quién”. (Comentario de un transeúnte).Ya sabemos que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra; testarudos, ahí vamos, una y otra vez, muchas veces porque dicen que el jefe siempre tiene la razón. ¿Será? Vaya usted a saber. Es algo parecido a lo que dijo Vicent Van Gogh, que cuando un ciego grita a otro ciego, los dos tropiezan en la misma piedra. “¿Qué ve el ciego, aunque se le ponga una lámpara en la mano?”, reza el proverbio hindú.Y pos nada, simplemente que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio por terminada la fase crítica de la pandemia de coronavirus y dizque avanzamos a una etapa endémica de esta enfermedad. ¡No maaames! O sea, pandemia, endemia, endejada... Y lo que sigue, pues, en consecuencia, “ya no es imprescindible el uso de cubrebocas”. No pasa nada, bajó el número de contagios y fallecimientos por Covid-19. Así que a celebrar la vida: usar el cubrebocas sólo en espacios cerrados y quienes así lo quieran, porque si les vale madres, no hay problema: nunca se impuso la obligatoriedad de hacerlo. Así de fácil. ¿A qué tanto changos? México es México: somos cabrones, la dichosa pandemia nos la peló... ¿En serio? Quienes se chingaron, se chingaron... ¿Qué, qué? Que siga la fiesta.Vale madres que diga la OMS que es arriesgado que algunos países bajen la guardia ante la pandemia, porque está latente otros desmadritos más de muertes por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud instó “a los países a mantener la vigilancia de las infecciones por coronavirus, afirmando que estamos “ciegos” ante la propagación del virus debido a la disminución de las tasas de análisis. A medida que muchos países reducen las pruebas, la OMS recibe cada vez menos información sobre la transmisión y la secuenciación”. El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en la sede de la agencia de la ONU en Ginebra, añadió: “Esto nos hace cada vez más ciegos a los patrones de transmisión y evolución”.El chiste es volver a empezar, pese a que la OMS estimó en pasados días que no es “el momento de bajar la guardia”. Didier Houssin señaló que la pandemia aún es una emergencia sanitaria que genera preocupación internacional. Pero aun así, cada vez más países levantan total o parcialmente las restricciones sanitarias establecidas para controlar el virus. “La situación, con respecto al covid-19, está lejos de terminarse, aún está muy activa la circulación del virus, la mortalidad sigue siendo elevada y el virus evoluciona de manera imprevisible”.Ni hablar, “los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego”, dice el proverbio árabe.Es de reconocer las actividades que se llevan a cabo en esta Semana de Seguridad Social (del 25 al 29 de abril de 2022), en las instalaciones del Poder Legislativo de Veracruz, gracias al impulso de la LXVI Legislatura del Congreso estatal.El diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política, en la inauguración de dichas actividades de la Semana de Seguridad Social, afirmó que “no es una expresión vacía, es el establecimiento público de un compromiso por una agenda por los derechos sociales de todas y todos. Estar cercano con las instituciones involucradas, pero sobre todo con los trabajadores y trabajadoras del estado”.Añadió: “Que ninguna trabajadora, ningún trabajador que acuda a su jornada cotidiana tenga la incertidumbre de que cuando llegue su turno de jubilarse vivirá la zozobra de que no recibirá su cheque a tiempo; nadie debe vivir con ese temor, porque para eso trabajan. Deben saber que estamos de su lado y estaremos pendientes de que no los traten mal ni que se les olvide, porque éste es un compromiso de las diputadas y diputados de esta Legislatura”. Así sea.Ya se la saben. Escribió Oscar Wilde: “Para tener buena salud lo haría todo menos tres cosas: hacer gimnasia, levantarme temprano y ser persona responsable”.Ahí se ven."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "