Manuel Huerta, otra opción

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, xalapeño nacido en 1960, cuenta con estudios en Sociología Urbana y Derecho por la Universidad Veracruzana. Militante de izquierda, es dirigente social, educador popular, y pretende –dice él- reivindicar la política.Es fundador de la Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de viviendas de Veracruz (UCISV-VER), integrante de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC), de la Asamblea Internacional de Habitantes (AIH) y del Frente Continental de Organizaciones Comunales (FCOC).Muy joven conoció a Andrés Manuel López Obrador y se alineó con él, no en balde es considerado el morenista veracruzano más cercano al presidente.Según su historial Manuel Huerta fue fundador del Partido de la Revolución Democrática; miembro de la dirección del partido, Consejero Nacional, Estatal y Comité Ejecutivo Estatal; Diputado Federal por dicho partido en la LV legislatura del H. Congreso de la Unión de 1991 a 1994.Participó en el éxodo por la democracia en 1991 al lado de Andrés Manuel López Obrador. En el año 2000, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno en el Distrito Federal, fue invitado como jefe del Programa de Mejoramiento de Vivienda y posteriormente Subdirector del mismo programa del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) entre los años 2000 y 2006.En 2006 es nombrado responsable de los trabajos de la Coalición por el Bien de Todos en Veracruz para la elección presidencial con Laura Itzel Castillo. Participa en la Resistencia Civil Pacífica; en la Convención Nacional Democrática; el Gobierno Legítimo y en la Defensa del Petróleo. En 2010 es fundador del Movimiento Regeneración Nacional como Asociación Civil. En 2012 es electo Diputado Federal, propuesto por MORENA en la fracción parlamentaria PT de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, secretario de la Comisión de Gobernación, Fundador del partido Morena y dirigente estatal del 2015 al 2018.A partir del 2018 es nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como Coordinador Estatal de los Programas de Desarrollo de la Secretaría del Bienestar.Los resultados que ha entregado de su encomienda a su amigo AMLO son los mejores, las urnas hablan por sí solas en los procesos electorales que le han tocado vivir como Superdelegado o vicegobernador. También no en balde lo han tratado de golpear cada que han podido los miembros del grupo Cuitlahuista, quienes incluso lo han bloqueado en eventos a los que ha asistido López Obrador para que no hable con él, mientras Manuel Huerta solo ríe de esas artimañas infantiles.Por eso resulta raro que en tiempos de lucha interna morenista por la candidatura al gobierno del estado, cuando se habla de que la corrupta Secretaria de Energía, la zacatecana Rocío Nahle ha dejado de considerarse como opción para la gubernatura de Veracruz, a Manuel Huerta la Fiscalía del Estado misteriosamente da carpetazo a una denuncia que había en su contra con la cual, en caso de que fuera candidato lo harían pedazos; se trata de la denuncia por violación interpuesta en su contra el 5 de octubre del 2020.Hay que hacer memoria y remontarnos a la mañana del lunes 5 de octubre, cuando el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara fue denunciado formalmente ante la Fiscalía General del Estado por el delito de violación sexual. La mujer que interpuso la denuncia, quien prefirió ocultar su verdadera identidad, en rueda de prensa en la capital del estado señaló que pasó un año entero para que ella pudiera presentar la denuncia correspondiente.En el expediente 254/2020 quedó asentado en la declaración de hechos de la agraviada, quien señaló que el abuso se habría registrado el 22 de septiembre de 2019.En compañía de su abogado, la mujer que portaba lentes, peluca y cubrebocas para evitar ser identificada, señaló que el delegado Huerta de Guevara se resguarda en la amistad que sostendría con el presidente Andrés Manuel López Obrador para evadir su responsabilidad legal por los hechos.“Él (Manuel Huerta Ladrón de Guevara) hablaba de las luchas que ha tenido con el presidente, que son buenos amigos, que es jefe del Gobernador, pues después enseñó otra cara, la de violador” dijo la agraviada.Además, relató que hay más mujeres que fueron violentadas por el funcionario del Bienestar por lo que exhortó a las demás víctimas a poner la denuncia, que esta se vuelva colectiva y por lo tanto tenga más peso.Dijo la mujer violentada por Huerta, que cuando comenzó a tratarlo, su coincidencia fue porque a ella le gusta ayudar a la gente, pero que apoyándose en su puesto la violentó. “Él me hablaba de las luchas que ha tenido con el Presidente, que son muy buenos amigos, que es jefe del Gobernador, pero después enseñó otra cara que es la de violador”, indicó.Por ello, demandó al Presidente que se dé cumplimiento a la denuncia en contra del servidor público y amenazó que si no hay avances sacará a la luz dos videos que tiene de Huerta Ladrón de Guevara. Mencionó que los hechos ocurrieron el 22 de septiembre de 2019, al día siguiente presentó la primera denuncia, pero el Delegado cooptó a su primer abogado y luego a otro más, por lo que ambos desistieron de ayudarla, hasta que encontró a uno con “agallas”.Por su parte, el abogado Roberto Rodríguez dijo que llegarán hasta las últimas consecuencias y que hace 25 días interpuso la segunda denuncia de manera formal, pero los hechos ocurrieron hace más de un año.La carpeta de investigación es la 254/2020 e insistió en que si hay más mujeres en que han sido violentadas se atrevan a presentar una denuncia. Bueno pues ese caso ya no existe en la Fiscalía y, a menos que otra fémina con dignidad se anime a denunciar al político xalapeño por sus abusos hoy está limpio y listo para competir, llevando como capital político propio los miles de beneficiados de los programas sociales de la 4T, muchos de los cuales él personalmente ha atendido sabiendo que eso le traerá mucha clientela electoral, por aquello de las dudas, ya sea un escaño en el Senado de la República o, la candidatura al gobierno.La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró improcedente el proceso de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que no alcanzó la participación de al menos el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La resolución fue relativa al cómputo final y declaratoria de conclusión del proceso de revocación de mandato del Presidente.El asunto fue aprobado por unanimidad por los 7 magistrados: Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes, Indalfer Infante Gonzales, Janine Otálora Malassis, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez.A la sesión solemne celebrada este miércoles en la Sala Superior asistieron el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López; el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova; el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, entre otros personajes de la vida pública. El ejercicio democrático no alcanzó el porcentaje de participación de, por lo menos, el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. A partir de la información constatada por el Tribunal Electoral, la participación de la ciudadanía en la jornada de revocación de mandato del 10 de abril de 2022 fue de 16 millones 502 mil 636 electores, lo que representa el 17.77 por ciento de la lista nominal, indicó el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón. El magistrado presidente destacó la realización de este tipo de ejercicios democráticos dado que fortalecen las democracias... Pero, pero se gastaron ¡mil cuatro cientos millones de pesos! en algo que ya se sabía no era necesario. Como una especie de amenaza la ingeniera zacatecana Rocío Nahle García, dijo ayer que la veremos más seguido en Veracruz, después de entregar Dos Bocas. "Me da gusto estar en Veracruz, me van a seguir viendo más seguido porque ya vamos terminando la parte fuerte de Dos Bocas y nos va a dar más tiempo de estar aquí en mi estado, un abrazo, vamos a seguir encontrándonos aquí, en el puerto, en Veracruz, me van a seguir encontrando en diferentes partes de Veracruz".