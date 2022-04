Visibilización

... Tal y como lo había anunciado el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, ayer jueves inició la primera Cátedra sobre Libertad de Expresión y Periodismo en una universidad pública en el país, donde se recordó a la periodista veracruzana Regina Martínez, asesinada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en el año 2012.Esta cátedra, de la cual hemos dado detalles en este mismo espacio, se da como respuesta a la demanda de las y los periodistas mexicanos para discutir acerca de la violencia y las condiciones en las que realizan su trabajo.Según se anunció, la cátedra fue inaugurada con la conferencia magistral de Leopoldo Maldonado, Director Regional para México y Centroamérica de la organización Artículo 19, así como con la mesa de diálogo acerca de la libertad de expresión y las agresiones contra periodistas con el académico de la Universidad Veracruzana, Alberto Javier Olvera, quien expuso la situación política y la violencia que ha prevalecido en Veracruz.El doctor Alberto Javier Olvera, abordó por supuesto el tema de Regina Martínez y el de la inseguridad que padecen los profesionales de la comunicación en la entidad veracruzana.Llama la atención, amables lectores, que desde Guadalajara, en el estado de Jalisco, se visibilice la impunidad que prevalece en el estado de Veracruz respecto a los asesinatos de periodistas.Regina Martínez, por citar un ejemplo, fue asesinada en el año 2012 y aunque se realizaron algunas acciones judiciales para arrestar a los autores materiales e intelectuales de su muerte, a diez años de tan lamentable hecho, la muerte de la periodista no se ha esclarecido totalmente.... Reiteradamente se han escuchado distintas voces que proponen y demandan que el asesinato de periodistas en México sea considerado un delito federal y deje el ámbito del Fuero Común, medida que, de adoptarse, suponen abatiría el alto rezago en las investigaciones para dar con los responsables materiales e intelectuales de la muerte de profesionales de la comunicación.Esas voces apuran a que se haga la adecuación legislativa para elevar este delito al ámbito federal, ante el notable incremento de periodistas asesinados en nuestro país, lo cual ha generado diversas reacciones que van desde el enojo, hasta el desconcierto, pues al no prosperar las investigaciones de las autoridades estatales encargadas de la procuración de justicia y, por ende, no dar con los responsables de estas muertes en la mayoría de los casos, es muy alto el índice de impunidad.Al respecto, la coordinadora del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de Guadalajara, la doctora Celia del Palacio Montiel, ha expresado respecto al asesinato de periodistas que “En muy pocas ocasiones se atrae al ámbito federal y, ciertamente, es una discusión que se tiene que dar y reformular este mecanismo de protección para poder hacer justicia. Entre tanto, quienes son afectados por la impunidad siguen siendo los periodistas vulnerados o asesinados, además de que se les sigue culpando por los ataques o porque no aceptó las medidas de protección, aunque hay una enorme desconfianza ante los mecanismos de justicia porque también se ha visto que están implicadas autoridades y policías locales. ¿Dónde está la protección que pueden dar el Estado y las entidades?”... La Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) recién dio a conocer que el 99.5 por ciento de las agresiones policiacas en la república mexicana quedan en la impunidad.La ONEA realizó su investigación con respaldo del Programa de Apoyo al Periodismo en México de la Unesco, ejercicio que permitió conocer que de 33 mil 750 expedientes que se iniciaron por estos delitos entre 2015 y 2020, solo 373 se judicializaron y 172 concluyeron con una sentencia condenatoria, según la respuesta de los poderes judiciales locales consultados, por lo tanto, el nivel de impunidad es de 99.5 por ciento.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "