La reforma que viene...

Ayer jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia mañanera en Palacio Nacional su propuesta de reforma electoral.De manera resumida, esto es lo que propone la iniciativa del Ejecutivo federal que se enviará hoy mismo al Congreso de la Unión.1.- Creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).2.- Elección de Consejeros y de Magistrados Electorales mediante voto popular, el primer domingo del mes de agosto y siendo los candidatos postulados por los Poderes de la Unión.3.- Desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales y Tribunales Electorales Locales y federalización de las elecciones.4.- Eliminación de las diputaciones plurinominales y reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 Senadurías.5.- Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que estos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá.6.- Reducción de los integrantes de los Ayuntamientos en los Municipios, estableciendo un límite de hasta nueve regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio.7.- Eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales, y conservación del financiamiento público para campañas electorales.8.- Reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico.9.- Reducción de los tiempos en Radio y Televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales.10.- Reducción al 33% de participación ciudadana para que la revocación de mandato sea vinculante.11.- Modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales.12.- Creación de la Legislación Única en Materia Electoral, conjuntando toda la normatividad en materia electoral en un solo instrumento normativo.Era obvio que el frente de la coalición se dio por aludido, y aunque es prematuro para saber el destino de las propuestas, ya encalaron el frente de su casa.Ya se verá más pronto que tarde como se desarrolla esta propuesta...2.- Es de sabios conocer las fronteras de tu patio y el tamaño de la casa donde vives, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, midió sus pasos. Por lo pronto rechazó el llamado de legisladores de Morena para que la dependencia a su cargo investigue a los diputados que votaron en contra de reforma eléctrica.“Nosotros no investigamos diputados, esa no es nuestra función”, dijo en breve entrevista en Palacio Nacional.Gómez Álvarez señaló que la UIF no investiga, sino que revisa movimientos financieros.Morena pidió investigar a quienes no votaron por la reforma eléctrica, lo que es un despropósito legal y político.Y faltaba más: Los senadores de Morena pidieron a la UIF que investigue las cuentas bancarias de dirigentes partidistas y líderes parlamentarios que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica.El senador César Cravioto [bien etiquetado] se pronunció porque la UIF investigue eventuales pagos de las empresas eléctricas privadas a dirigentes y legisladores por su voto contra la reforma eléctrica, ya que “huele a metálico”. No se midió ni en lo político ni en lo jurídico. Para lo que debe haberle importado...3.- Ayer en Poza Rica hubo pozarricense en libertad. Resulta que el “delito ultrajes a la autoridad” abrió nuevamente la reja de un penal.Vicente Herrera Pacheco recobró la libertad así haya sido por la interposición de un recurso de amparo, después de un encierro de un año y un día.Las luces siguen prendiendo y la batería se gastan..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "