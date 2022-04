La 4T y su Reforma electoral

“El montaje que viene será

Carlos Loret de Mola

La creación de los representantes plurinominales en los congresos, fue una idea del paisano, destacadísimo ideólogo tuxpeño Jesús Reyes Heroles, quien tenía la intención mediante este mecanismo de establecer equilibrios entre las fuerzas políticas del país para transitar a una auténtica democracia en la que se escucharan las voces de priistas, no priistas y de quienes no militaban en un partido.La idea fue muy buena porque difícilmente por méritos electorales o seguidores, los partidos de oposición al PRI podrían obtener una representación popular en un congreso en las urnas, sin embargo, eran necesarios para contar con opositores en tribunas donde se pudieran escuchar. Jesús Reyes Heroles fue un gran ideólogo quien pensó siempre en la instauración en México de un país verdaderamente democrático, sin dejar de pensar en su partido el PRI.Don Jesús fue un estudioso permanente de la historia. En esta disciplina encontró el fundamento para promover un Estado más justo, humano y democrático, valiéndose de textos como los de José María Luis Mora y los debates parlamentarios de los siglos XVIII y XIX, entre otros.Fue miembro de la Academia Mexicana de la Historia desde 1968, y honorario de la Real Academia de la Historia de Madrid en 1969. Promovió la Red Nacional de Bibliotecas. Quería una en cada municipio del país. Difundió también una colección de lecturas mexicanas, que se vendían a bajo precio en los puestos de periódicos. Fue un avanzado para su tiempo.Egresado de la facultad de Derecho de la UNAM y con estudios de posgrado en Argentina, fue también un político excepcional, que tenía una concepción diferente de este quehacer.Él decía que si la política se separa de la ética se convierte en mero aspecto de poder, se degrada. Abogaba por una democracia igualitaria. Promovió el liberalismo de corte social, no sólo el de la libre competencia, sino un liberalismo que le concediera al individuo plenitud para desarrollar sus potencialidades, con la cultura como instrumento.Los plurinominales o de representación proporcional aparecieron a instancias de este ideólogo veracruzano, pero como todo, con el paso del tiempo se convirtieron en una especie de premios a quien dejaba un cargo importante para brincar a otro, se fueron multiplicando y sirviendo como refugios de impunidad, los partidos políticos como el PAN, el PRD y el PVEM crecieron y fueron ganando espacios en las urnas que los representaban en los congresos y la finalidad de la existencia de los diputados o senadores plurinominales dejó de ser un factor de equilibrio político para convertirse en una concesión inmerecida y una fuerte carga económica para el país.Hoy, por ejemplo, tenemos en el congreso federal a 500 diputados federales, de los cuales 300 son de elección popular y 200 de representación proporcional o plurinominales, la mayoría que no sirven para nada, que no aportan nada, que no son factor de equilibrio, que mercantilizan su voto y que representan una carga millonaria para los ciudadanos. Dejaron de ser necesarios.Por eso es que en lo particular simpatizamos con la reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se incluye la eliminación de un buen número de plurinominales.Ayer en la conferencia matutina a través de la cual gobierna AMLO, fue explicada la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue enviada a la Cámara de Diputados, la cual contempla la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE), así como la eliminación de legisladores plurinominales.López Obrador pidió al secretario de gobierno, Adán Augusto López, así como al resto de los integrantes del grupo de trabajo encargado de la configuración de la iniciativa de reforma, detallar el proyecto. De esta forma, Horacio Duarte Olivares, actual titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México e integrante del grupo, explicó que se tocarán 18 artículos constitucionales, de los cuales siete son transitorios, que buscan hacer “más barata la democracia” en México.No estamos de acuerdo con la desaparición del INE porque ha mostrado ser un arbitro electoral honesto, imparcial y digno, pero si con la desaparición de los plurinominales.La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha emitido una recomendación a la secretaría de Gobierno a cargo de Eric Patrocinio Cisneros Burgos, tras la queja de una mujer que fue víctima de acoso sexual, informó la presidenta de este organismo Namiko Matzumoto Benítez. “La recomendación fue aceptada, estamos en el proceso que se cumplan con todos los puntos recomendatorios, esta recomendación apenas fue de este año” explicó la presidenta en palacio municipal.Luego de que en el palacio legislativo fue instalado un tendedero con denuncias de mujeres víctimas que supuestamente sufren de acoso laboral y sexual, la presidenta de la CEDH aseguró que no han recibido ninguna queja formal de empleadas de este Poder Legislativo.“Tenemos quejas por ese tema, pero no identifico en este momento ninguna precisamente que provenga del congreso del estado” afirmó.Sin embargo, agregó que han recibido quejas por acoso sexual y laboral de empleadas de diversas secretarías del Gobierno de Veracruz. Y cómo no van a recibir quejas por acoso sexual de la Secretaría de Gobierno si ahí laboran con el titular de la dependencia conocidos acosadores sexuales que actúan al amparo de Eric Cisneros, con quien se han quejado y él, en vez de actuar en contra de los señalados, los protege como es el caso de Rafael Castillo Sugasti “El Lagarto Parado”, quien fue corrido de la administración de Ramón Poo cuando éste fue alcalde de Veracruz, por haber atacado a un joven trabajadora de la comuna y ahora fustiga a cuanta empleada del área a su cargo puede. Por cierto, este señor es de los consentidos de Cisneros porque le lleva el negocio de una revista dedicada a ensalzar al secretario, del negocio de las grúas que dejan millones de pesos diarios y de la elaboración de videos tras la máscara de “Anónimus” mediante los cuales amenaza de muerte a los que considera adversarios del secretario de Gobierno.“Tenemos quejas de distintas dependencias del ejecutivo –explica la presidenta de la CEDH- es decir de la administración pública, usualmente ese tipo de situaciones se hace la documentación de manera confidencial y es hasta la emisión de la recomendación y que estés notificada que se sube a la página la versión pública de la recomendación. Si hay recomendaciones por acoso”.La presidenta dijo que las mujeres empleadas de dependencias públicas denuncian más acoso laboral, acoso sexual y algunos casos de violencia institucional.“Una vez que se emite la recomendación, se notifica y es aceptada, nuestra obligación es dar seguimiento que se cumplan con todos los puntos recomendatorios, las autoridades nos envían documentación de que se está acreditando y cumpliendo con los puntos recomendatorios y una vez que son satisfechos los puntos, el asunto se da por concluido”. Aparte de mostrarnos que sabe chapear, el secretario Cisneros está dejando un legado de arbitrariedades, abusos, corruptelas y todo tipo de violaciones que se le estarán cobrando cuando venga el cambio de gobierno.En medio de magros resultados en la compra y distribución de medicamentos y equipo médico, de opacidad en la entrega de contratos y de irregularidades en el manejo de sus millonarios recursos, el Insabi es mutilado por su propio creador, el presidente López Obrador, quien en marzo pasado anunció que le quitará una de sus tareas esenciales: encabezar la atención médica en los estados para las más de 70 millones de personas que no están cubiertas por instituciones de seguridad social. Esta es la real Cuarta Transformación.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "