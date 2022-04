AMLO alborotó ayer la gallera sucesoria

Que el destape que hicieron ayer diputados federales de Morena del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como futuro posible candidato presidencial, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, causó ñáñaras en el palacio de gobierno de Xalapa.Y es que ante la pregunta de AMLO sobre si les parecía bueno el trabajo de su paisano en la Segob, la respuesta fue una ovación acompañada de gritos de “¡Presidente, presidente!”. El respaldo duró cerca de dos minutos y encendió los comentarios en todos los mentideros políticos del país.Las ñánaras acá es porque en forma anticipada e imprudente, en forma abierta, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se ha abierto a favor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para que sea la candidata de su partido a la presidencia.Ciertamente, lo ocurrido ayer en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, durante un encuentro entre el presidente y los 276 diputados de Morena y de sus aliados del PVEM y del PT, no significa que Adán Augusto necesariamente va a ser el candidato, pero tampoco se puede descartar que llegue a suceder.Hasta ahora se venía manejando como la favorita de López Obrador a la señora Sheinbaum, y en segundo lugar al canciller Marcelo Ebrard, pero lo ocurrido ayer naturalizó como el tercero en discordia al tabasqueño y lo considerable es que el respaldo que recibió de la diputación federal de Morena fue unánime.“A ver, vamos a poner a consideración, vamos a hacer una especie de encuesta, de consulta, rápida, breve. ¿Verdad, díganme si sí o no; verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación?”, lanzó AMLO y vino el griterío.López Obrador completó: “Que nos ayuda mucho, que está a cargo de llevar a cabo la conciliación, con los acuerdos con legisladores, con gobernadores, con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial. Me ayuda mucho, me aligera la carga el secretario de Gobernación”.Solo el presidente sabe cuál fue su intención, pero lo cierto es que se llevó la mejor imagen de su segundo de a bordo, como para que empiece a procesar la posibilidad de tenerlo en un lugar especial en el arrancadero rumbo al 2024, sin descartar a nadie, pero ya vio la fuerza que tiene en el legislativo de su partido.¿Alguien se acordó de Sheinbaum? ¿Incluso del propio Marcelo?Que tenga yo conocimiento, solo una vez se ha dado el caso en la historia de México de que el relevo presidencial sucedió entre paisanos: en 1952 don Adolfo Ruiz Cortines relevó a Miguel Alemán Valdés, en cuyo gobierno era el secretario de Gobernación, veracruzanos ambos.Setenta años después la historia podría repetirse si Adán Augusto resultara el candidato y luego ganara la presidencia. En política todo es posible.Con ganas de especular, y porque la política es de circunstancias, no se puede desestimar el hecho de que, hasta donde el columnista tiene información de primera mano, el secretario de Gobernación no solo lleva buena relación con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, sino que lo ve con simpatía en sus aspiraciones a la gubernatura de Veracruz.El pasado 3 de marzo comenté en este espacio: Al columnista han comentado quienes están enterados que al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, le gustan los chanchamitos de Minatitlán y al diputado Gutiérrez Luna los tamales de peje lagarto, que los une, pues, y los hace verse con simpatía, la gastronomía tabasqueña-veracruzana. Porque se reúnen a comer cuando pueden.Y en “Prosa aprisa” del 8 de marzo comenté: “Un detalle que se perdió el domingo (6 de marzo) fue que entre el numeroso grupo de diputados federales que acudió a Minatitlán para acompañar al diputado Sergio Gutiérrez Luna en la asamblea informativa que organizó sobre la reforma eléctrica estuvo su compañero Marcos Rosendo Medina Filigrana.Marcos Rosendo fue secretario de Gobierno en la administración del gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández, hoy secretario de Gobernación, ambos ligados al presidente Andrés Manuel López Obrador. Actualmente representa el Distrito I con sede en Macuspana”.Pero nada está decidido hasta ahora, lo que sí es que ya arde la pradera... política, y López Obrador avivó aun más el fuego con la gasolina que lanzó ayer. Con un último detalle, por ahora: se sabe que el titular de Gobernación no tiene buena imagen del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, de quien sí tiene información que no le favorece.En su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, aunque le habían rechazado su reforma eléctrica, por responsabilidad, ya que lo había anunciado con anticipación, enviaría de todos modos a la Cámara de Diputados sus otras dos iniciativas de reformas constitucionales pendientes, una de ellas la electoral.Lo hizo ayer, extrañamente cuando terminó el periodo ordinario de sesiones. Entre lo relevante propone la desaparición del Instituto Nacional Electoral, la eliminación de los diputados plurinominales y la reducción de diputados en los congresos locales.Horas después los grupos parlamentarios del PAN, del PRI y del PRD advirtieron que la iniciativa no tiene viabilidad, o sea, que no la van a aprobar. Nace muerta.No obstante, los diputados de Morena anunciaron que llevarán la iniciativa a debate en las plazas públicas y que realizarán asambleas populares en los 300 distritos electorales federales del país para darla a conocer, algo parecido a lo que hicieron con la iniciativa de reforma eléctrica.Ganas de hacerse guajes ellos mismos porque a los que tienen que convencer son a los diputados de la oposición, sin cuyos votos no alcanzan la mayoría calificada. Será un duro nuevo revés para AMLO.Qué cosas. Al menos la iniciativa de reforma electoral del gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue aprobada y tuvo vigencia por unos meses, hasta que se la echó abajo la Suprema Corte porque hubo un detalle que no cuidaron: haberla sometido a consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad.Por aquellas fechas, junio, julio de 2020, recuerdo que en una plática en el Congreso local el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, le comentó a un pequeño grupo de columnistas que en el Congreso federal estaban sorprendidos y le preguntaban cómo le habían hecho.Al menos la de acá pasó varias aduanas, pero la de López Obrador va muerta. Qué cosas. Se le va a agriar más el carácter."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "