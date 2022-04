El Presidente les estorba

La reciente visita a nuestro estado por parte del primer mandatario fue pródigamente generosa para todo Veracruz, por primera vez vimos al viejo camarada, al incansable caminante de los caminos de México, desenvolverse tranquilo durante toda su estancia, sonriente y conciliador con sus viejos adversarios de conciencia, los capitalistas fifí, a quienes invitó a invertir en el corredor del Istmo de Tehuantepec, al igual que a los inversionistas extranjeros que siempre han visto a nuestra patria como tierra de conquista representados por el Embajador del imperio de los Estados Unidos, Míster Ken Salazar, junto con quien se dio tiempo para visitar el lugar en que se instalará la planta cervecera Constellation Brands.De Andrés Manuel, nos gusta lo que hace y pocas veces lo que dice y mucho menos nos gusta cómo lo dice, por eso ese rostro que exhibió en Veracruz nos agradó, aplaudimos que nos haya traído obras y recursos, como el nuevo puente de Tuxpan que al otro día de su partida anunció el gobernador Cuitlahuac García Jiménez, que personalmente visitó el sitio acompañado del alcalde, José Manuel Pozos Castro y de los empresarios tuxpeños que presienten en esta obra magna, habrá un detonador más del ya imparable desarrollo del norte.Para que se tenga una idea, hasta el 2017 se contaba con dos puentes atravesando el río, uno en el corazón de la puerta de oro de la huasteca y otro en Álamo, donde recibe el nombre de vinazco, actualmente cuenta con un puente más que comunica por una vía corta a Tuxpan con Álamo y el nuevo que es del de la Autopista Tampico-Veracruz, sin embargo, los cuatro son insuficientes ya y largas filas se hacen en la época vacacional para poder entrar o salir de la Ciudad de los bellos atardeceres.No sabemos qué otras necesidades percibió en su recorrido por Ozuluama, lo que sí nos consta, que el gobernador recorrió varios municipios de la zona septentrional de la huasteca, como El Higo, Pánuco, Pueblo Viejo, Ozuluama y Tamiahua, en donde presidió reuniones de trabajo e inauguró obras.Este fuerte ritmo de trabajo y este apoyo a Veracruz es una respuesta de gratitud del Presidente en que, según las encuestas, este es el estado en donde mayores simpatías tiene, como lo reflejó la pasada consulta de revocación de mandato en que un millón 525 700 veracruzanos le pidieron con su voto que continuara al frente de la presidencia de la república.Decía que nos gusta lo que hace porque, a pesar de saber que las circunstancias en muchas ocasiones no le favorecen, él es constante, insistente, obsesivo, hasta necio se podría decir, él sabe maniobrar y jugar con los políticos, con los periodistas y con la opinión pública, él sabe en muchas ocasiones que sus propuestas pueden ser derrotadas o no tener el eco que él desea, sabe que la va a perder, pero juega y si pierde con su habilidad oratoria, la derrota la convierte en triunfo y la reviste de argumentos demoledores que parecen inobjetables, así se trate de cosas que parecen obvias, sabe sacudirse el lodo que le arrojan, el científico resulta caricaturizado, los ecologistas ignorantes, los políticos vendidos y traidores, los periodistas mentirosos y mercenarios, los inversionistas extranjeros saqueadores, los ministros, mercaderes de la justicia, revirtiendo con ingenio político cualquier señalamiento que no sea de su agrado.Nos gusta su política social, su apoyo a los ancianos, a los jóvenes, a los estudiantes, nos gusta su acendrada política nacionalista, su guerra por rescatar las áreas energéticas en manos de los extranjeros para la nación, nos gusta que piense que los rescates se reflejarán en el futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos y bisnietos.Estamos de acuerdo con su política fiscal y el enorme sacrificio que está haciendo de las finanzas públicas para contener la inflación galopante, que nos acomete en todas las áreas de la economía, si no fuera por los subsidios y el aliento a la producción, ahora aunque estamos mal, pero si no fuera por las medidas que ha tomado estaríamos en el hoyo, con la gasolina a 30 pesos, y las naturales consecuencias en la movilidad del transporte de personas y mercancías, encareciendo todo y entrar a una devaluación no declarada al bajar el poder adquisitivo de nuestra moneda.Hay que decirlo aunque moleste, el Presidente es un hombre valiente, sufrido y emprendedor que desgraciadamente todo su proyecto político y en lo personal está sitiado por adversarios bien conocidos, visibles, que lo obstaculizan y quisieran tumbarlo, porque estorba, porque si lo dejan actuar con absoluta libertad y a su albedrío o capricho cambiaria todo un sistema que está muy enraizado, viejo y decadente, que obedece a una cultura centenaria y mas allá, fundada en el liberalismo, en la libre competencia, educada en contra del centralismo, del autoritarismo, acostumbrada a acumular riqueza, para lo que se requiere libertad para el trabajo, para la educación con el ejercicio irrenunciable del libre pensamiento y de expresión de las ideas.Todo esto lo impulsa el Presidente. pero a su manera y eso no gusta, porque es visiblemente excluyente, selectivo, parcial en la mayoría de sus juicios, con otros datos rebate cualquier punto de vista, prevaleciendo sin excepción su opinión y punto de vista.Ahora mismo envía una reforma electoral de la que ya habíamos comentado con anterioridad, no tendrá oportunidad de nacer, por más que el feto esté pateando en el mismo vientre de la nación, su partera en el congreso no quiere que viva, está muy difamada, muy calumniada, muy ofendida, pero no doblados a pesar de todos los cañonazos verbales que se les ha arrojado, no quieren saber nada de su concepción, la oposición en el congreso no la aprobará porque los partidos que la forman se verían sumamente afectados, imagínese que ya no les van a dar dinero más que para y en tiempos de campañas electorales.Pero en los tiempos muertos para el pago de sus oficinas, el sueldo de sus empleados, los sueldos y viáticos de sus líderes, las publicaciones, la organización de sus comités municipales, estatales y nacionales, vehículos, gasolina, teléfonos, claro que no subsistirían, por ello y por la idea de transformar el INE, cambiar al árbitro electoral, al juez de las elecciones y ponerlo a modo y al gusto del gobernante en turno, desaparecer los OPLES Estatales y trastocar la actual democracia con una participación del pueblo, pero no de manera transparente y si bastante parcial que en opinión de los críticos son argucias para lograr el control total de este organismo autónomo.Lo peligroso de este juego es que también puede quedarse sin sus aliados en el congreso, que ya se manifiestan ninguneados, se quejan de que no se les toma en cuenta para las propuestas y el presidente quiere que éstas pasen sin cambiarles una coma, se irían del escenario porque la ley electoral que propone no los incluye con su cuota de diputados y senadores plurinominales, cuando menos el procedimiento para obtenerlos es más tortuoso, los pluris como están significan su oxigeno, su vida, sus privilegios, ahora conviene a la oposición quedarse callados y dejar que los aliados se ahoguen en sus argumentos, ya que hay que recordar que las mesas de diálogo son auténticos diálogos de sordos, de simulación, ni siquiera sirven para maquillar los propósitos buenos o malos que en si contiene.Finalmente, el Presidente debe de montarse en el carro electoral existente, lo debe de hacer con la seguridad de que su engranaje le será sumamente útil para sus fines políticos, no acaso es el presidente más querido del mundo según las encuestas internacionales, no acaso su fuerte apoyo quedó demostrado en el pasado ejercicio de revocación de mandato en que en un proceso desorganizado con un 60 % de las casillas tradicionales, sin publicidad y con todas las limitaciones, casi 17 millones de ciudadanos salieron a manifestarse a su favor, lo que quiere decir que en un ejercicio bien organizado, seguramente hubiera duplicado su votación, además no olvidemos él se proclama y es un demócrata, desesperado, sí, porque no entendemos sus altos propósitos, único camino para lograr la gran transformación que se propone, por eso grita, por eso aborda el tema todos los días, pero parece que tenemos una coraza, que estamos forrados contra todo buen propósito del presidente, por eso escuchemos y entendamos. 