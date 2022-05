... En los primeros días de este mes de abril, el coordinador de operación y mantenimiento de la planta potabilizadora de “El Tejar” ubicada en el municipio de Medellín de Bravo, pero que desde la época del porfiriato surte de agua potable a ese municipio, sobre todo al de Veracruz y gran parte de Boca del Río, advirtió que por el estiaje - nivel más bajo o caudal mínimo de un río u otra corriente durante una época del año- en unas semanas más, o sea todo el resto de lo que fue el cuarto mes del año e inicios del de mayo, en más de 100 colonias del municipio porteño se tendría que dosificar o tandear el suministro del vital líquido.Del tandeo, los habitantes del municipio de Xalapa tienen ingratas experiencias pues lo padecen año con año, porque ninguno de los últimos gobiernos estatales ha procurado darle solución a esta problemática.Pero volviendo al caso de la ciudad de Veracruz, Alejandro Lagunes, coordinador de operación y mantenimiento de la planta potabilizadora de “El Tejar”, que opera por graciosa concesión a la empresa privada de origen español Grupo MAS, fue claro al advertir, la ciudadanía, los usuarios del sistema de agua potable en esa región, deberán aprovechar al máximo el vital líquido porque ante la escasez, se tendría que tandear el suministro.... Tres semanas después, el ciudadano presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, anunció que había iniciado la construcción de una planta cervecera Constellation Brands en la antigua hacienda de “Santa Fe”, del municipio de Veracruz puerto, donde la empresa estadunidense adquirió 300 hectáreas y cuenta – ojo- con todos los permisos de los gobiernos federal, estatal y municipal.Para que no se queda con la duda amable lector, la empresa Constellation Brands, es la fabricante de las cervezas Corona, Modelo Especial, Negra Modelo, Pacífico, que se destinan para la exportación, o sea, los mercados internacionales y originalmente operaría en Mexicali, Baja California, donde ya había invertido 900 millones de dólares en una planta que llevaba el avance del 70 por ciento.Sin embargo, pese a estar casi terminada y los millones de dólares invertidos, precisamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador promovió una consulta para que los baja californianos opinaran si querían o no la planta cervecera de Constellation Brands.¿Y qué creen amables lectores?, los habitantes de Mexicali, Baja California dijeron que no querían a la cervecera porque temían que los dejara sin agua.Meses después de haber consultado a los baja californianos, a los veracruzanos nos avisaron que con el apoyo de los tres niveles de gobierno, se trasladaría la Planta de Constellation Brands al estado de Veracruz, donde a decir del gobernador de la entidad veracruzana, el ingeniero mecánico electricista, Cuitláhuac García Jiménez, “Tenemos la tercera parte del recurso hidrológico del país”, lo cual es cierto, pero también, si bien Dios nos dotó de suficiente agua, no la entuba, porque en el territorio veracruzano, de las 19 mil 446 localidades en el estado, sólo nueve mil 921 gozan de agua entubada, por lo tanto, ocho mil 458 carecen del vital líquido.... A los habitantes del municipio de Veracruz, como habrán notado amables lectores, no los consultaron como a los de Mexicali, Baja California, pues de hacerlo, seguramente también se le habría dicho que no a la cervecera Constellation Brands, porque precisamente esta zona de la entidad veracruzana padece lo que se denomina estrés hídrico, por una cada vez mayor falta de agua.Ese estrés hídrico lo demuestra la desaparición de varias de las más de veinte lagunas que aún existían en el municipio de Veracruz, así como las advertencias del Grupo MAS en el sentido de que se está por implementar la dosificación o tandeo del agua potable.Usted se preguntará también amable lector ¿por qué nadie ha protestado por la instalación en Veracruz de una inmensa planta industrial fabricante de cerveza?, la respuesta es simple, porque los que ganaron adeptos protestando ahora son gobierno, viven de nuestros impuestos y ya no acuerdan de sus promesas de campaña: no mentir y no engañar.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "