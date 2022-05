Se sienten dueños del país

“El objetivo del nuevo plan de

estudios es compartir, no competir”

Max Arriaga

Este domingo, por segunda semana consecutiva, el gobierno del Estado a través de sus grupos de represión y corrupción: Policía Estatal, dirección de Tránsito y Transporte y hasta de su equipo de grúas que si bien no son oficiales son la que se encargan del millonario negocio de recoger vehículos particulares y llevarlos a un corralón particular, bloquearon desde temprana hora la ciudad en perjuicio de comerciantes y ciudadanos en general a los que impidieron realizar sus tareas con el argumento de que se llevaría al cabo el desfile del primero de mayo, cerraron el tránsito en las principales avenidas donde estacionaron las decenas de enormes carros del transporte público en los que acarrearon a miles de personas, de todos los puntos del estado, que trajeron a la capital a participar en su mentado desfile.Quienes organizaron esta parada cívica no tienen idea ni lo que se conmemoró. Tan es así que obligaron a los titulares de dependencias, directores como el de RTV, subdirectores, jefes de departamento y más, a presentarse a un desfile en el que se celebra el “Día del Trabajador” en casi todo el mundo, no del patrón. Es la fecha en la que los líderes sindicales encabezan la marcha y los contingentes los conforman sus representados, los trabajadores quienes con leyendas colocadas en grandes mantas y el grito de consignas, exigen mejores salarios, más prestaciones, mejores condiciones laborales y todo lo que lo que saben a que tienen derecho pero no se los hacen realidad. Los abusivos directores, subdirectores, jefes de área del gobierno estatal, qué madre tienen que hacer marchando, como lo hicieron esta vez obligados por sus “patrones” los miembros del primer nivel de funcionarios, sin embargo ahí estuvieron, igual los que acarrearon de los institutos tecnológicos, los campesinos, los ciudadanos comunes, beneficiarios de los programas sociales y paisanos en general quienes inundaron la ciudad con su presencia.En la mente de estos limitados funcionarios debió operar el argumento que aplican cada que van a realizar una actividad que es tradición: “si antes traían gente (acarreaban) para el desfile, nosotros vamos a traer más”, y ¡sopas!, que nos parten toda la maceta a los xalapeños. Desde la siete de la mañana estaban los bloqueos por todas partes, quien esto escribe quiso pasar hacia Ignacio de la Llave saliendo de Xalapeños ilustres, iba a comprar algunos alimentos para el desayuno y me topé con pared. Una grúa atravesada, dos agresivos agentes de tránsito y una oficial de la Secretaría de Seguridad Pública con pasamontañas, chaleco antibalas, pistola al cinto, una metralleta en las manos y una actitud agresiva que mejor no quisimos insistir en pedir permiso para pasar.En plan de torear, un poco encabronados, preguntamos: ¿Porqué es el bloqueo oficial?... por el desfile contestó un tránsito. ¿Y no podría darme chance de pasar, mire son apenas las siete de la mañana el desfile comienza a las diez y debe terminar como a las tres?, volvimos a la carga. No, son instrucciones superiores, nos respondió y agregó, si quiere deje el carro ahí estacionado y vaya caminando por sus cosas. En ese momento se acercó la mujer policía y con un tono autoritario y tajante advirtió: ¡quítese!, está estorbando, ya le explicaron... ¡no va a pasar!. Recordé el delito de ultrajes a la autoridad, que tienen vivito y coleando, y mejor emprendí, no la retirada, la huida mentando madres mentalmente.Estos señores del gobierno de la 4T viven la plenitud del poder, a su entender claro, atropellar los derechos ciudadanos los hace sentirse poderosos, total para eso son autoridad y entre más hagan sentir su fuerza más poder creen tener, no imaginan el daño que causan a la sociedad con estos torpes desplantes pero ni modo, ya solo restan dos añitos y... al haber gatos, no hay ratones.El primero de mayo se celebra el Día del Trabajador en prácticamente todo el mundo. Una jornada muy reivindicativa y pilar fundamental del movimiento obrero durante la Revolución Industrial. La jornada laboral de ocho horas que hoy conocemos tiene su origen en esta fecha que declaró festiva el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional en el año 1889.Los Mártires de ChicagoPrecisamente, la idea era rendir homenaje a un grupo de sindicalistas norteamericanos que fueron condenados por participar en la huelga que comenzó el 1 de mayo de 1886 en la capital del Estado de Illinois. La huelga duró tres días, hasta el 4 de mayo, fecha en la que se produjo la Revuelta de Haymarket en la que se detuvieron a tres obreros y cinco fueron llevados a la horca. El motivo de la presencia de organizaciones laborales y sindicales en las calles no era otro que reclamar y exigir una jornada laboral de ocho horas que la patronal no cumplía, a pesar de que la Ley Ingersoll la reconocía.La huelga acabó con miles de trabajadores despedidos y heridos, una gran mayoría inmigrantes procedentes de Europa. Este acontecimiento marcó el inicio de esta celebración que hoy conocemos y que se ha instaurado en casi todos los países.México colaboró a la fecha con la gesta de los trabajadores masacrados en Río BlancoEl lunes 7 de enero de 1907, antes que el sol se asomara al valle, sonó el silbato de la Río Blanco y en las puertas los trabajadores enfurecidos lanzaron piedras contra las ventanas de la fábrica. El teniente de la policía montada Gabriel Arroyo, ordenó desenvainar sables y cargar contra los amotinados, antes que amilanarse la multitud creció y Gabriel Arroyo cargo en tres ocasiones más, causando muertos y heridos. La rebelión de Río Blanco, que nunca fue una huelga, había comenzado.La primera parte del comunicado dominical de la Arquidiócesis de Xalapa, nos habla de la conferencia que dictó recientemente el Cardenal Pietro Parolin, sobre la laicidad positiva, la libertad religiosa y el papel de México, en estos temas.Les compartimos parte de esta interesante disertación. “Destacamos algunos elementos de su discurso. laicidad positiva. El Cardenal Parolin subrayó que “La Iglesia Católica está en primera línea para servir a toda la población en los diversos ámbitos de su acción pastoral de evangelización”. El cristianismo, agregó, “no es simplemente un culto que afecta la esfera privada de una persona, sino una fe que transforma la manera de interactuar en la vida y en la sociedad”.“Muchas contribuciones de la doctrina cristiana están en la base de varios programas políticos y económicos de las sociedades democráticas de hoy. Estas contribuciones nos muestran que la Iglesia Católica es una valiosa colaboradora de los Estados donde ella ejerce su actividad pastoral para la promoción de la armonía social y la búsqueda del bien común. La laicidad “positiva” consiste en reconocer mutuamente el papel y los valores que el Estado y la Iglesia están llamados a ofrecer en la sociedad. El Estado y la Iglesia sirven al mismo pueblo desde ámbitos diferentes. la libertad religiosa.”“Ciertamente para que la Iglesia pueda efectuar su función pastoral necesita que el Estado le garantice la libertad religiosa, que es un derecho fundamental que brota de la dignidad de la persona humana. La libertad religiosa surge de la naturaleza profunda de cada ser humano. Este derecho humano no sólo protege los derechos de los creyentes sino también de los no-creyentes para vivir con entera libertad, de manera individual o asociada, en la vida privada o en el espacio público, de acuerdo a sus convicciones sobre el significado último de la vida. Estamos llamados todos, señaló el Cardenal Parolin, a contribuir cada día más a la promoción de nuestra sociedad. Hay muchos logros de las generaciones pasadas y retos de futuro. “No los tenemos que mirar como una ocasión de división, sino como una oportunidad para trabajar juntos”. “El Estado y la Iglesia se ayudan y aprenden mutuamente: es un proceso de maduración espiritual, es un camino en común de escucha y promoción de valores democráticos y sociales, para dar esperanza a quien se resigna a la lógica del conflicto, a quien sigue cínicamente la búsqueda de la ganancia a cualquier precio, a quien se entrega desesperado a los métodos inicuos de la violencia.”¿Quién sería el de la brillante idea de que ayer durante el desfile del 1 de Mayo, aquí en Xalapa se tocara la marcha de ZACATECAS?. 