Milagro del Cristo Negro: reúne a Cisneros y Gómez Cazarín

Para quienes dudan del poder milagroso del Cristo Negro de Otatitlán, el pasado viernes dio una muestra de su prodigio cuando logró reunir al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, en esa bella población de la cuenca del Papaloapan.Aun cuando forman parte de un mismo gobierno, es público que Cisneros ve (¿o veía, pero ya no?) como enemigo político al de Hueyapan, y por eso lo sorprendente fue que el titular de la Jucopo haya aceptado la invitación para asistir al arranque de los festejos patronales en honor al Cristo Negro, que tendrá su día mayor este martes 3, día de la Santa Cruz también.Juan Javier formó parte de un grupo de doce diputados, encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva de la 66 Legislatura, Cecilia Guevara, que acompañaron al secretario de Gobierno al festejo de su pueblo. En un video se ve cuando en lo que podría considerarse el acto inaugural, Cisneros llama a Juan Javier, a quien ve entre los asistentes, a que lo acompañe a su lado mientras escucha a un peregrino de los Tuxtlas, y luego cuando lo menciona Gómez Cazarín le agradece con unas palmaditas en la espalda.En una declaración, el diputado dijo estar ligado a la tradición de los peregrinos desde hace treinta años, cuando su abuelita lo hacía partícipe de su creencia religiosa y le transmitió el respeto y la admiración por la centenaria celebración y reconoció la labor realizada por Cisneros Burgos, “por enaltecer la cultura y las tradiciones de los pueblos originarios”. O sea, le dio con guante blanco.Los diputados que sí asistieron, o solo a los que se invitó, fueron: Margarita Corro, Magaly Armenta, Adriana Esther Martínez, Ana Miriam Ferráez, Lulú Juárez y Tania María Cruz, Luis Arturo Santiago Martínez, Rafael Fararoni, Paul Martínez y Gonzalo Durán Chincoya.Con el pretexto de estar trabajando para la secretaria de Energía Rocío Nahle en su aspiración de ser candidata a la gubernatura, desde el año pasado Cisneros hace precampaña en forma velada usando su cargo, paseándose por todo el estado, inaugurando y entregando lo que puede, siendo ajonjolí de todos los moles, pero en realidad para llevar agua a su molino pues se considera la opción B porque es de los que tampoco descarta la posibilidad de que su madrina no sea la candidata.En el caso de los diputados locales, no se sabe sí viajaron a Otatitlán para no desairar la invitación, para disfrutar de la rica gastronomía de los días de feria, para conocer ese lugar de la cuenca y el río de Las Mariposas al que le cantaba Agustín Lara, por su fe al Cristo Negro o porque en realidad, convencidos, fueron a darle un espaldarazo en sus intenciones de suceder a Cuitláhuac en el sillón principal del palacio de gobierno.En el caso de Gómez Cazarín, quien también pretendería ser candidato a la gubernatura aunque no lo manifiesta en forma pública, ahora habría actuado con congruencia porque él mismo promueve la unidad bajo el lema “Por un solo Veracruz”, distintivo en este momento del Congreso del Estado, unidad que en el fondo sería en torno a él pero que la busca en forma sutil, con guantes de seda, porque ha aprendido que el diálogo con todos es lo que más reditúa, mientras que su anfitrión del viernes la pretende hasta con amenazas y por la fuerza.Lo cierto es que, por lo que se vio, Cisneros Burgos le lanzó un piropo, una flor, en forma pública, así como a sus compañeros de viaje, y ya habrá de verse, en los días por venir, si el de Hueyapan cae rendido en sus brazos, caliente también por los 48 grados de temperatura que se sienten en aquella región.Quienes viajaron esta vez por la margen derecha del río Papaloapan, yendo de Tlacotalpan hacia Amatitlán-Otatitlán, pudieron comprobar que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes actuó a tiempo al construir un borde de contención para evitar que colapsara el terraplén que protege la carretera que une a todos los municipios ribereños.Resulta que por la fuerza de su velocidad el río había impactado en el terraplén provocando un socavón que amenazaba alcanzar la carretera, por lo que el director general (antes delegado) del centro SICT en Veracruz, Ramón Álvarez Fontán, dispuso los trabajos de protección marginal en la zona conocida como Los Amates, de la carretera Alvarado-Tuxtepec, con una inversión de 20 millones de pesos.Con la obra se evitará que el camino llegue a colapsarse por la crecida del Papaloapan que se presenta año con año en la temporada de lluvias, en unos cuantos meses más, lo que de paso da seguridad a quienes transitan por esa vía de comunicación. Como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar.El director Álvarez Fontán es de los funcionarios que mantiene bajo perfil mediático, por lo que casi no se ve, pero lo importante es que se siente, como en el caso que refiero. Apenas el pasado 23 de abril, en gira por el norte del estado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo felicitó por su trabajo en la carretera Tuxpan-Tampico vía Ozuluama.Los diputados Sergio Gutiérrez Luna y José Francisco Yunes Zorrilla, de Morena y del PRI, respectivamente, son los únicos veracruzanos que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que funcionará hasta el próximo 31 de agosto.En el caso de Gutiérrez Luna fue electo como vicepresidente en la directiva que preside la senadora Olga Sánchez Cordero, aunque sigue siendo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Por lo que hace a Pepe Yunes, es la mejor representación que puede tener el PRI por su experiencia y su defensa y apego a la legalidad.Aun cuando uno tiene más ventaja que el otro por las condiciones a su favor de pertenecer al partido en el poder, tanto Sergio como Pepe son encartables como posibles candidatos de sus partidos a la gubernatura en 2024. Ambos saben que juegan las circunstancias y a ellas se atienen.El pasado viernes, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez estuvo en la Unidad de Ingenierías de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, para participar en una charla informativa de vinculación entre alumnos y empresas.En concreto, el mandatario estatal se refirió a la planta cervecera que instalará en el municipio de Veracruz la empresa Constellation Brands y comentó que los perfiles de los ingenieros que están por egresar o que han egresado de la UV serán requeridos.Cuitláhuac es egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la casa de estudios y su encuentro con los alumnos bien puede ser el anticipo de su regreso a la actividad académica cuando termine su gestión dentro de ya solo treinta meses.La fotografía que hizo circular su equipo de prensa da una idea del éxito del festejo que organizó el diputado Sergio Gutiérrez Luna a los niños de Acatlán, municipio relativamente cercano a Xalapa.Lo acompañaron su esposa Diana Barreras, diputada local en Sonora, sus pequeños hijos Sergio y Víctor, y el alcalde local Aquilino Rodríguez Sánchez (PT). 