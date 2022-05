FGE 'limpia' a Manuel Huerta

La semana anterior se dieron tres eventos que aparentemente no tendrían ninguna conexión, aunque algunos acuciosos analistas políticos los vinculan con las elecciones local y federal de 2024.Este sábado 30 de abril, por ejemplo, a través de su cuenta de Twitter, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, publicó cuatro fotografías con el siguiente mensaje: “Junto con los @notariosver, llevamos a cabo la entrega de juguetes en San Andrés Tlalnelhuayocan para festejar con alegría a las niñas y niños en su día; con la instrucción del gobernador @CuitlahuacGJ, protegemos sus derechos fundamentales en el Veracruz que #NosLlenaDeOrgullo.”Al parecer, el titular de la Segob habría bajado sus aspiraciones de suceder al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y tampoco pretendería la senaduría sino que se presume que estaría construyendo ya la candidatura de Morena para la diputación local o federal por Coatepec, en cuya cabecera distrital reside desde hace al menos 4 años, razón por la que aprovechó el Día del Niño para hacer proselitismo en el municipio de esa circunscripción electoral.El evento del secretario de Gobierno en San Andrés Tlalnelhuayocan se dio casualmente cuatro días después de que la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns –incondicional de Cisneros Burgos, con quien hasta septiembre de 2019 se desempeñó como directora Jurídica de la Segob– absolviera al Delegado de Programas Sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de la denuncia que por violación sexual fue presentada en contra del representante de la Secretaría de Bienestar el 11 de noviembre de 2020 por una mujer de identidad resguardada.Según publicó el portal alcalorpolitico.com, sin realizar las diligencias solicitadas por la víctima, el 18 de abril de 2022 la fiscal especializada en Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niños y Niñas y Trata de Personas de la FGE, Roberta Ayala Luna, determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de Huerta Ladrón de Guevara, a propuesta de la fiscal Regina Romero Cozar, encargada del caso.El delegado de la Secretaría de Bienestar en Veracruz es un viejo conocido del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que ambos militaron primero en el PRD y luego fueron simultáneamente dirigentes de Morena a nivel nacional y estatal. Después del gobernador Cuitláhuac García, Manuel Huerta es el veracruzano que más cercanía y reuniones ha tenido con el jefe del Ejecutivo federal. Ello y la súbita exoneración de la Fiscalía por el delito de violación han desatado las especulaciones acerca del futuro político del coordinador de los programas sociales de la Federación, quien en 2018 iba a ser el candidato a senador en la fórmula con la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle, pero de última hora AMLO optó por el empresario Ricardo Ahued, ahora alcalde de Xalapa en funciones.Huerta también aspira a la gubernatura, pero todo parece indicar que le propondrían el escaño senatorial si es que no lo alcanza el mismo destino del senador guerrerense Félix Salgado Macedonio, a quien el año pasado se le cayó la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero por una denuncia penal similar.Este domingo 1 de mayo, en Paraíso, Tabasco, ocurrió otro hecho significativo. Al encabezar en su tierra natal la ceremonia por el Día del Trabajo, frente a miles de trabajadores de la refinería de Dos Bocas, el presidente López Obrador garantizó que esta mega obra que está a cargo de Rocío Nahle se inaugurará el próximo 2 de julio para que ninguno de sus grandes proyectos quede inconcluso.Según ha trascendido, después de que entregue oficialmente la refinería –aunque no esté concluida al cien por ciento–, la senadora con licencia estaría en condiciones de recorrer y reforzar su presencia política en Veracruz.“Las vamos a terminar todas (las obras) para que entreguemos la estafeta y haya un relevo generacional, no a la reelección porque tenemos que seguir el ejemplo del apóstol de la democracia Francisco I. Madero: ‘Sufragio efectivo, no reelección’, y habrá relevo generacional”, reiteró el jefe del Ejecutivo federal sobre su sucesor o sucesora.“Tenemos, ya saben ustedes, los que juegan beisbol, tenemos como cinco pitchers abridores, mujeres y hombres y como 10 cerradores, mujeres y hombres, y todos tiran más de cien millas, pura recta (...) además tenemos hombres y mujeres también que tiran moña, que no solo es la recta, sino curva, y otras pichadas que no son fáciles de batear. Lo que sí les puedo decir es que vamos a seguir ganando, sí vamos a seguir ganando los juegos por paliza”, afirmó.La gran interrogante es qué van a hacer en Morena con el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, otro fuerte aspirante a la gubernatura, quien está por entregar la presidencia de la mesa directiva de la Cámara baja del Congreso de la Unión y a partir del 1 de septiembre entrante dispondrá de mayor tiempo para seguir caminando por toda la entidad veracruzana, donde hasta ahora ha ido sumando adhesiones de diversos grupos políticos y sociales que se sienten excluidos, lastimados o engañados por los gobernantes locales que apoyaron en la sucesión estatal de 2018."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "