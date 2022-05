No nos van a doblar; Alito

“No estaba en estado inconveniente”

Luis Donaldo Colosio Riojas

La oposición que querían ver los escépticos, los morenistas y los comunicadores que reciben croquetas de su amo, se asomó ayer tras rechazar en el Congreso la reforma Energética, si reapareció en su modalidad de “Va por México” unidos PRI, PAN y PRD tal como han luchado en los últimos procesos electorales y en los Congresos donde han logrado detener los intentos autoritarios de Morena.En la rueda de prensa de ayer, Alejandro Moreno “Alito”, dirigente nacional del CEN del PRI, se lanzó con todo contra la barbarie que ha provocado un gobierno como el que encabeza López Obrador, el cual salió peor de corrupto que los regímenes que tanto criticaron y lanzó su espada en prenda convocando a priistas, panistas, perredistas y ciudadanos en general, a sumarse para combatir a este gobierno de improvisados lleno de odio y rencor que ha confrontado a la sociedad para que se distraigan mientras ellos saquean al país.El dirigente nacional del PRI dijo: “Ni nos van a amedrentar, ni nos van a doblar, porque el pueblo de México ya abrió los ojos. Sabe que este gobierno está siendo un gobierno represor, autoritario, que no respeta la crítica constructiva por este país. Y vamos a denunciar, porque no nos podemos quedar callados.”Y anunció: “Llegó la hora de construir un Frente Patriótico por México, en defensa de la Patria y de la nación, porque no vamos a permitir que se instale una dictadura, que se violen los derechos fundamentales ni que se vulnere el Estado de derecho.”En un acto que se celebró en el lobby del Auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede nacional, el líder del tricolor puntualizó que a los priistas “ni nos asustan, ni nos amedrentan. Ninguna amenaza o presión desde el gobierno va a doblar al PRI. Y que le quede claro a Morena y al gobierno. Nosotros estamos firmes y estamos de pie. Estamos trabajando por un mejor país. Vamos a sumar esfuerzos. Vamos a fortalecer la coalición Va por México”.El dirigente nacional llamó a los priistas a cerrar filas, a mantener la unidad que se tiene hoy en día y a apoyar a los candidatos en las seis entidades que tendrán elección el 5 de junio próximo. Además, ante el Presidente del PRI mexiquense, Eric Sevilla, expresó su confianza en que, en el 2023, se ganará de manera rotunda los comicios en el Estado de México y Coahuila.“Tenemos que mantener la calma, trabajar con inteligencia y con estrategia”, dijo el Presidente Alejandro Moreno, al destacar que en los momentos más difíciles para México, el PRI siempre ha garantizado paz, armonía y gobernabilidad en este país.Señaló que Morena se derrumba y se cae a pedazos. “Los de Morena son los que están moralmente derrotados. Saben que no tienen capacidad y no tienen cómo ganarse la confianza de los ciudadanos. Nosotros estamos del lado de la gente. Vamos a construir para que la sociedad participe ampliamente en el debate político y, sobre todo, los ciudadanos se vean representados en los partidos políticos, con mujeres y hombres con prestigio, experiencia y con trabajo”.En la conferencia de prensa estuvieron presentes los tres líderes nacionales de los partidos que forman la alianza “Va por México”, Marko Cortés del PAN, Jesús Zambrano del PRD y el antes mencionado “Alito” del PRI, para quien por cierto tuvieron expresiones de apoyo sus homólogos ante la embestida que da Morena contra el líder del PRI en un afán de venganza.La terrible ola de violencia que azota a los mexicanos a raíz de la entrada al poder del gobierno de AMLO, quien pactó con los jefes de las mafias de la delincuencia organizada, de ahí que haya impuesto la ridícula fórmula (burlona para los mexicanos) de “Abrazos no balazos” para combatir o convivir con la delincuencia, hace que los ojos se posen en otras naciones donde con los testículos por delante están acabando con los delincuentes, tanto que en un corto periodo han llevado a la cárcel a ¡20 mil peligrosos pandilleros!, a los que tienen de los tompiates racionando la comida a los que se portan mal, a tal grado de dejarlos sin alimento si no entienden.Frente a esto que es un contraste con lo que pasa en México donde la delincuencia goza de impunidad y a diario comete los más atroces crímenes de los que tengamos memoria, gracias a la protección que les da el gobierno de la 4T, nos piden que hagamos un bosquejo del presidente salvadoreño, ídolo de muchos mexicanos que aspiran a la justicia porque a un familiar o cercano se lo han matado o desaparecido y las autoridades no hacen nada. Y bueno trataremos de platicarles que pasa en El Salvador.Mientras los ojos del mundo están enfocados en graves problemas internacionales, en El Salvador se vive una de las más graves épocas de tensión nacional, con la guerra que el presidente Nayib Bukele le ha declarado a las pandillas; en un hecho que a corto plazo ha reducido las tasas de violencia criminal, pero a largo plazo pone en riesgo los derechos humanos y el Estado de Derecho en el país. Derechos humanos que deberían perder quienes asesinan niños, mujeres indefensas o que participan en masacres como la de la familia Le Barón, por ejemplo.Entre el 25 y 27 de marzo, una ola de homicidios sacudió al país centroamericano. En total se contabilizaron 87 homicidios atribuidos a las pandillas salvadoreñas. Los principales señalados fueron los grupos Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Desde entonces, rige en el país centroamericano un estado de excepción con una duración preliminar de 30 días para enfrentar la ola de violencia.“10 mil 527 terroristas capturados en solo 18 días. Seguimos... #GuerraContraPandillas”, escribió el mandatario este 12 de abril. El récord de pandilleros detenidos no tiene precedentes en los últimos 30 años en este país centroamericano. De acuerdo con especialistas, se calcula que las principales pandillas tienen al menos 70 mil miembros en el país, de los cuales, más de 26 mil estarían en la cárcel.La ofensiva desplegada por Bukele ha sido fuertemente criticada por el gobierno estadounidense de Joe Biden. Es por eso que Bukele ha afirmado una y otra vez que la administración Trump en Estados Unidos (2017-2021) sí le apoyó en su lucha contra las pandillas, a diferencia de la de Biden.El 26 de marzo Bukele le declaró la “guerra” a las pandillas que operan en su territorio, principalmente la Mara Salvatrucha y Barrio 18, luego de la escalada de violencia. A su solicitud el Congreso, controlado por el oficialismo, decretó un régimen de excepción el 27 de marzo, que permite detenciones sin orden judicial, y se reformaron leyes para castigar con hasta 45 años de prisión a quienes pertenezcan a pandillas. Resultado de estas medidas ya son más de veinte mil los delincuentes que se encuentran en las cárceles salvadoreñas. O sea, en ese país la lucha es contra los delincuentes no contra los que no coinciden en forma de pensar con el presidente como pasa en México.El slogan que usan las autoridades para justificar las molestias que ocasiona una obra pública es: las molestias son pasajeras, los beneficios permanentes. Lo anterior viene a cuento por la obra que inició el gobierno municipal que encabeza Ricardo Ahued Bardahuil, consistente en la pavimentación de la avenida Circunvalación, comenzando por el lado de la entrada a Xalapa, allá frente a la SEV, obra que mantuvo durante el día un complicado tránsito tanto de entrada a la capital como del carril contrario, o sea, el de salida.El Senador con licencia y alcalde de Xalapa lo explica así: Se mejorarán 8 mil 590 metros cuadrados de superficie en el tramo que va de Las Trancas a La Araucaria, con lo que no sólo se tiene beneficios en términos de la movilidad de la ciudad, sino que además se brinda seguridad a automovilistas y transportistas.Los trabajos a cargo del Ayuntamiento de Xalapa, que iniciaron el pasado jueves, se desarrollan en turnos nocturnos, de 20:00 a 06:00 horas, con el fin de acelerar los tiempos de entrega, afectar lo menos posible la vialidad y evitar accidentes.Una vez que se concluya el corte de pavimento y preparación de la superficie a reasfaltar, en los próximos días se aplicará asfalto en caliente.Nos lo explicó de una forma tan sencilla el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, que a la primera le entendimos. A la pregunta de cómo le haces para tener siempre bien calificadas las finanzas de Veracruz, de tal forma que te autoricen créditos que solo endeudan al estado. Con lujo de cinismo, el reo nos dijo: Muy sencillo, a la calificadora que quiero que me suba le pago la cuota que cobran y punto.Lo anterior lo comentamos a propósito de lo que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo ayer, en tono de congratulación que “el manejo honesto de los recursos y la tarea de subsanar el endeudamiento desmedido ha marcado la diferencia y hoy las agencias internacionales reconocen a Veracruz como un estado responsable en materia crediticia.” Falso de toda falsedad, prepara el terreno para dar a conocer la obtención de otro crédito millonario en perjuicio de los veracruzanos.En conferencia de prensa, el gobernante dio a conocer la calificación emitida este lunes por HR Ratings, que ratifica su nota BBB+ y modifica la perspectiva de estable a positiva, lo cual “nos permite mayores recursos y mejores condiciones para atender las diversas demandas”.El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, José Luis Lima Franco, quien esbozaba una sonrisa burlona afirmó que lo anterior obedece principalmente a la disminución de pasivos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues a la fecha han sido cubiertos más de 12 mil millones de pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR). Igualmente, cada vez son menos los préstamos a corto plazo por cierre de año, al tiempo que se mantiene la deuda sostenible; “si bien es cierto que hemos pedido créditos de largo plazo como el adelanto del FISE (Fondo de Infraestructura Social para las Entidades), los ingresos del estado han venido aumentando y las métricas son constantes”.El servidor público destacó la reducción de las cuentas de orden o fuera de balance, mismas que se han pagado, depurado, conciliado o incluso cancelado al no pasar los procesos de validación; por todo ello y la disminución del servicio de la deuda “Veracruz paga menos intereses”. No pos sí.Finalmente, dijo que Moody’s y Fitch Ratings estarán emitiendo su evaluación en el transcurso del año y ambas tienen a Veracruz con triple B (a cambio de cuánto) por lo cual es probable alcanzar la calificación A en 2023, de seguir aplicando las mismas medidas, lo que repercute en mayores inversiones como la reciente de Constellation Brands, que no tiene nada que ver con la situación de deuda económica del estado.Más de 25 Senadores de Morena vienen del PRI o tienen su origen en ese partido, entonces porque reniegan ahora lo que ustedes aprobaron e hicieron. Háganse responsables y ya no utilicen el gastado discurso de “es que los gobiernos del pasado” porque a ese pasado perteneció hasta el presidente López Obrador.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "