Nahle 'despierta' a Adán

Más que a su paisano el director de Pemex, Octavio Romero, quien al parecer no tiene aspiraciones a un cargo de representación popular en 2024, al que sí le debieron calar los abucheos de este lunes 1 de mayo fue al secretario de Gobernación y gobernador de Tabasco con licencia, Adán Augusto López Hernández, quien apenas cuatro días atrás había sido vitoreado por los diputados federales de Morena en el evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.Así, en menos de 96 horas, el presidenciable titular de la Segob pasó de ser halagado con los gritos de “¡Pre-si-den-te! ¡Pre-si-den-te!”, a las rechiflas y un prolongado “¡uuuuuhhhh!” de desaprobación en el estado que gobernó hasta a finales de agosto del año pasado, cuando fue invitado por AMLO para sustituir en la Secretaría de Gobernación a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien fue obligada a retornar a su escaño senatorial tras su confrontación con Julio Scherer Ibarra, quien también renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.¿Habrá sido mera casualidad o realmente espontáneo el abucheo al director de Pemex y sobre todo contra el titular de la Segob, cuyo “destape” había desmentido López Obrador en su conferencia mañanera del día siguiente, o acaso fue algo deliberado y perversamente organizado para que Adán Augusto pusiera los pies sobre la tierra y deje de soñar con la candidatura presidencial que para un grupo de empoderadas mujeres del gabinete presidencial y gobernadoras de Morena ya tiene “dueña”?Y es que los abucheos ocurrieron en las instalaciones de la refinería de Dos Bocas, cuya construcción está a cargo directamente de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien en cambio recibió aplausos y una fuerte ovación de los más de 5 mil obreros presentes en este acto para conmemorar el Día del Trabajo.Nahle, aspirante de Morena a la gubernatura de Veracruz, inclusive demostró su control del auditorio cuando pidió a los trabajadores “un aplauso para ustedes mismos” y luego los presionó al decirles: “Todos han apoyado y trabajado con una actitud positiva ante este monumental reto, que debemos de terminar la construcción el 2 de julio. Porque ¿lo vamos a hacer?”“¡Síííííííííí!”, respondieron al unísono los miles de obreros a la interrogante de la titular de la Sener.Luego, el presidente López Obrador reconoció públicamente el trabajo de Nahle, a la que también había incluido entre los presidenciables de su partido, pero la cual está alineada con la Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al igual que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, a quien la zacatecana avecindada en Coatzacoalcos pretende suceder dentro de dos años.“Ya pronto se va a inaugurar esta obra, se acaba de comprometer, y es una mujer que tiene palabra, Rocío. ¿Verdad que sí tiene palabra? ¿Sí cumple?”, preguntó AMLO a los miles de obreros de Dos Bocas, los cuales volvieron a aplaudir y a expresar un prolongado “¡Sííííííííííííííí´!”Comentan que Nahle tiene tal influencia en los trabajadores de la refinería que en la consulta popular de revocación de mandado, del domingo 10 de abril, cientos de ellos salieron a votar no sólo para que López Obrador concluya su administración, sino para que se “reelija” y “se quede los años que sean” o “para siempre”, como expresaron en coro en aquella ocasión al reportero Jorge Ricardo, enviado del diario Reforma a Paraíso, Tabasco.Uno de los pocos funcionarios que no teme reunirse con los representantes de los medios de comunicación es el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, quien el pasado viernes convivió con los compañeros de la prensa de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, a los cuales presumió las buenas nuevas sobre los avances que la administración del gobernador Cuitláhuac García ha alcanzado en más de tres años en el sector educativo del estado.Y es que un día antes, en Xalapa, encabezó una reunión con representantes de la Comisión Nacional para la Mejora Continua (MEJOREDU) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quienes presentaron indicadores educativos del año 2021 como ingreso, permanencia, trayectoria e impacto de la educación, tomando también en cuenta los efectos que tuvo la emergencia sanitaria en la matrícula y cobertura escolar en el estado.Escobar García replicó lo expuesto por el director general de la Unidad de Apoyo y Seguimiento de la MEJOREDU, Abel Encinas Muñoz; el director de Producción de Información para el Seguimiento, Luis Alberto Degante Méndez y el subdirector de Análisis Estadísticos, Eduardo Ángeles Méndez, quienes destacaron los avances significativos que en el presente régimen se han logrado en Veracruz.Zenyazen refirió, por ejemplo, que el Programa Estatal de Oferta Educativa (PEOE), con el que se busca que haya cero rechazo de ingreso a planteles de educación media superior y superior, es una importante estrategia para que el estado tenga un repunte en sus indicadores, así como diferentes acciones que desde educación básica se han impulsado. En ese marco, consideró oportuno que se cuente también con mediciones exclusivamente enfocadas al avance que se ha tenido en cuanto a instituciones de educación superior, ya que la tarea también ha sido ardua.El titular de la SEV apuntó que al inicio de esta administración Veracruz estaba en los últimos lugares de desempeño y primeros en corrupción, pero que ahora, de acuerdo con el informe de la MEJOREDU, la entidad se ubica entre los primeros diez lugares de desempeño, reconociendo el estrés y los desvelos de quienes lo acompañan en la responsabilidad de conducir la Secretaría de Educación.Escobar García se dijo satisfecho con los números que las autoridades federales presentaron, lo cual no quiere decir que aflojarán el interés por transformar la educación en la entidad, pues es la base de su labor diaria.Por ello ha insistido en que los maestros retornen a las aulas y se reactiven las actividades presenciales en las escuelas. De hecho lo ha conseguido, pues Veracruz es de los estados con mayor número de escuelas abiertas y se espera concluir el presente ciclo escolar con el cien por ciento de las aulas escolares que tienen las condiciones mínimas para hacerlo, ya que señaló que aún se trabaja en la rehabilitación y equipamiento de aquellas que fueron vandalizadas y en otras que resultaron dañadas por el huracán "Grace".